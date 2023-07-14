НОВОСТИОбщество

Климатический ужас. Синоптики рассказали, какая погода ждет Сибирь в августе

Еще в первых числах месяца будет тепло, однако за этим в Алтайский край и другие регионы придет первая волна холода

14 июля 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Синоптики передали новый прогноз погоды на август в Сибири. Как сообщает PRIMPRESS, в этом регионе будет тяжелая обстановка.

Согласно прогнозу специалистов, еще в самых первых числах августа температура будет на уровне +29 градусов. Однако уже к 7 августа в Сибирь придет волна холода и показатели на термометрах обрушатся — до +15 градусов. 

После этого немного потеплеет, однако с 23 августа холода станут стабильными. Всего за несколько дней они дойдут до уровня всего в +8 градусов в светлое время суток.

Отметим, что и в остальных частях России ситуация будет схожей. На Урале уже с 13 августа ожидается от +12 до +15 градусов с ветром и дождями, а в центре России несколько волн холода накроют города 13, а после 25 августа.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:55:25 14-07-2023

Скорей бы

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:56 15-07-2023

Гость (23:55:25 14-07-2023) Скорей бы... Как же задолбали нытики. И так мороз 9 месяцев в году, дате лету место!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:13 15-07-2023

Наслаждайтесь моментом. Всё Вам скорей бы. Скорей бы лето, скорей бы не лето, скорей бы школу закончить, скорей бы отпуск, скорей бы на пенсию, скорей бы помереть. Так получается?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:10 15-07-2023

Гость (07:15:13 15-07-2023) Наслаждайтесь моментом. Всё Вам скорей бы. Скорей бы лето, с... Как же Вы правы!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:31 15-07-2023

Местные жители такие забавные. В такую жарищу некоторые особи одеты чуть ли не в куртки. Зато зимой в -30* будут в тех же куртках, с голыми ногами и без шапки.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров