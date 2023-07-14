Климатический ужас. Синоптики рассказали, какая погода ждет Сибирь в августе

Еще в первых числах месяца будет тепло, однако за этим в Алтайский край и другие регионы придет первая волна холода

14 июля 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Синоптики передали новый прогноз погоды на август в Сибири. Как сообщает PRIMPRESS, в этом регионе будет тяжелая обстановка.

Согласно прогнозу специалистов, еще в самых первых числах августа температура будет на уровне +29 градусов. Однако уже к 7 августа в Сибирь придет волна холода и показатели на термометрах обрушатся — до +15 градусов.

После этого немного потеплеет, однако с 23 августа холода станут стабильными. Всего за несколько дней они дойдут до уровня всего в +8 градусов в светлое время суток.

Отметим, что и в остальных частях России ситуация будет схожей. На Урале уже с 13 августа ожидается от +12 до +15 градусов с ветром и дождями, а в центре России несколько волн холода накроют города 13, а после 25 августа.