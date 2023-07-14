Климатический ужас. Синоптики рассказали, какая погода ждет Сибирь в августе
Еще в первых числах месяца будет тепло, однако за этим в Алтайский край и другие регионы придет первая волна холода
14 июля 2023, 23:23, ИА Амител
Синоптики передали новый прогноз погоды на август в Сибири. Как сообщает PRIMPRESS, в этом регионе будет тяжелая обстановка.
Согласно прогнозу специалистов, еще в самых первых числах августа температура будет на уровне +29 градусов. Однако уже к 7 августа в Сибирь придет волна холода и показатели на термометрах обрушатся — до +15 градусов.
После этого немного потеплеет, однако с 23 августа холода станут стабильными. Всего за несколько дней они дойдут до уровня всего в +8 градусов в светлое время суток.
Отметим, что и в остальных частях России ситуация будет схожей. На Урале уже с 13 августа ожидается от +12 до +15 градусов с ветром и дождями, а в центре России несколько волн холода накроют города 13, а после 25 августа.
23:55:25 14-07-2023
Скорей бы
09:39:56 15-07-2023
Гость (23:55:25 14-07-2023) Скорей бы... Как же задолбали нытики. И так мороз 9 месяцев в году, дате лету место!
07:15:13 15-07-2023
Наслаждайтесь моментом. Всё Вам скорей бы. Скорей бы лето, скорей бы не лето, скорей бы школу закончить, скорей бы отпуск, скорей бы на пенсию, скорей бы помереть. Так получается?
23:07:10 15-07-2023
Гость (07:15:13 15-07-2023) Наслаждайтесь моментом. Всё Вам скорей бы. Скорей бы лето, с... Как же Вы правы!
10:50:31 15-07-2023
Местные жители такие забавные. В такую жарищу некоторые особи одеты чуть ли не в куртки. Зато зимой в -30* будут в тех же куртках, с голыми ногами и без шапки.