Синоптик рассказала amic.ru, какая погода будет в Алтайском крае на выходных

14 июля 2023, 15:20, ИА Амител

Жара в Барнауле/ Фото: amic.ru

Сильная жара в Алтайском крае уже скоро пойдет на спад. Суббота, 15 июля, еще будет жарким днем, а вот в воскресенье, 16 июля, и понедельник, 17 июля, температура заметно понизится, и на улице станет прохладней. Кроме того, в ближайшее время в крае прольются дожди. Об этом amic.ru рассказала дежурный синопник алтайского Гидрометцентра Наталья Кобякова.

По словам специлиста, 15 июля ожидается жаркая погода — по краю в основном будет от +27 до +35 градусов тепла. В западных районах будет чуть похолоднее — 26–31 градус тепла.

Жара спадет в воскресенье, 16 июля. В этот день в крае температура будет от +23 до +29 градусов тепла, отметила Кобякова. Та же самая погода прогнозируется и в понедельник, 17 июля.

Кроме того, днем 15 и 16 июля в регионе ожидаются дожди — местами сильные ливни, грозы град и усиление ветра до 17–22 метров в секунду, при грозах — шквалы до 25 метров в секунду, подчеркнула Кобякова.

По словам дежурного синоптика, на неделе с 17 по 23 июля жары выше +35 градусов по Цельсию быть не должно. Планируется, что температура установится на уровне +25 до +35 градусов по Цельсию.

Кобякова отметила, что самые жаркие дни середины июля были 12 и 14 июля. Так, 12 июля температура поднималась до +41 градуса по Цельсию в Ключах, Славгороде и Кулунде. 14 августа по краю была температура в среднем от +36 до +40 градусов тепла. Однако в некоторых населенных пунктах фиксировали и температуру +50 градусов по Цельсию.

Последний серьезный ливень в регионе же прошел вечером 11 июля. Тогда в поселке Авиатор ураган даже сносил крыши. Наталья Кобякова пояснила, что над этим поселком прошло грозовое облако.