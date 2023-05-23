Климатолог допустил, что столицу России могут перенести в Сибирь из-за потепления

Новой столицей может стать один из крупных городов — Новосибирск или Красноярск

23 мая 2023, 13:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

При наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов относительно конца XIX века столицу России могут перенести в Сибирь. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

Сейчас все крупные державы стремятся достичь углеродной нейтральности – одного из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и ЕС планируют добиться её к 2050 году, Россия и Китай – к 2060-му, а Индия – к 2070-му.

Кокорин отметил, что цель вполне реальна, и добиться её выйдет если не к 2060-му, то к 2080 году. Однако к тому времени температура на планете в любом случае поднимается на 2-2,5 градуса. Это приведёт к тому, что жар начнёт накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.

При наихудшем сценарии, считает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. В результате в Москве летом жить будет нельзя. Не исключено, что при таком развитии событий новой столицей России станет один из крупных городов Сибири – Красноярск или Новосибирск.