Климатолог допустил, что столицу России могут перенести в Сибирь из-за потепления
Новой столицей может стать один из крупных городов — Новосибирск или Красноярск
23 мая 2023, 13:38, ИА Амител
При наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов относительно конца XIX века столицу России могут перенести в Сибирь. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.
Сейчас все крупные державы стремятся достичь углеродной нейтральности – одного из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и ЕС планируют добиться её к 2050 году, Россия и Китай – к 2060-му, а Индия – к 2070-му.
Кокорин отметил, что цель вполне реальна, и добиться её выйдет если не к 2060-му, то к 2080 году. Однако к тому времени температура на планете в любом случае поднимается на 2-2,5 градуса. Это приведёт к тому, что жар начнёт накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.
При наихудшем сценарии, считает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. В результате в Москве летом жить будет нельзя. Не исключено, что при таком развитии событий новой столицей России станет один из крупных городов Сибири – Красноярск или Новосибирск.
14:09:48 23-05-2023
Лет 30 назад предлагали перенести столицу либо в Новосиб, либо в Омск. Поближе к народу, так сказать. Но что-то не торопятся там на сближение. Им запад милее.
15:03:30 23-05-2023
Климатолог какой-то недоученный. В Новосибирске (как и в Барнауле, и в Красноярске) лето в среднем и так жарче, чем в Москве, а с учетом континентальности при росте средней температуры эта разница еще сильнее увеличится.
15:14:40 23-05-2023
Столицу только планируют перевезти, а тожероссиянины уже тут.
16:50:20 23-05-2023
ненее. не надо, нам так спокойнее
23:43:18 23-05-2023
Во гады как изворачиваются лишь бы под любым предлогом уничтожить столицу Русской цивилизации Русского государства, Русского народа
14:28:22 24-05-2023
река Обь - Оны Буки как нескончаемый процесс в расшифровке древне-русской Буквицы, которую постарались уничтожить иностранцы Кирилл и Мефодий. Помните - Азбука и Букварь у нас в школах. Аз, Буки, Веди(ы), Глаголь, Добро и т.д,... Аз Бука - означает - я - бог (Аз - я, начало, 1, 1 дом гороскопа в астрологии, Асцендент), Буки - Бог(и). Я - божественен. А Обь (река) расшифровывается как Оны (О) - Буки (Б)+ ь (длительный процесс). Так что мы, быть может, Боги, но НЕ как в их религиях иностранных, а нам не дают возможности верить в себя и братьев и сестёр своих родных... Те, что с Оби - Боги! Исследую эту тему. Без ложной скромности. Помогите распространить русское слово и смыслы, пожалуйста!