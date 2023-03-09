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Москва нестоличная. Вопрос переноса столицы за Урал снова поставлен перед страной

Эксперты оценили плюсы и минусы идеи найти другой главный город страны и вспомнили историю

09 марта 2023, 07:24, ИА Амител

Москва / Фото: unsplash.com
Москва / Фото: unsplash.com

Очередное заявление о необходимости переноса российской столицы в Сибирь сделал известный бизнесмен Олег Дерипаска. Стоит напомнить, что в разное время такого рода мысли высказывали многие политики и управленцы – министр обороны РФ Сергей Шойгу, покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, тот же Дерипаска и другие. В истории вопроса "миграции столицы", в том, что стоит за идеей переноса главного города страны за Урал и есть ли у неё перспективы, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.


Деловое предложение или попытка "засветиться"?


В очередной раз мысль о новой столице нашей страны в Сибири Олег Дерипаска высказал в интервью телеканалу "Россия 24", находясь на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). При этом он оговорился, что не призывает к переносу буквально в ближайшее время. "Но тем не менее рано или поздно это придётся сделать. Столица будет здесь", – заявил предприниматель.

О том же Дерипаска говорил и год назад во время КЭФ, отметив, что сегодня эта мысль кажется утопией, но "зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии". "И другое время подлёта ракет, и всё остальное будет по-другому смотреться, если столица будет находиться в Новосибирске, Красноярске", – говорил он.

Впрочем, впервые Олег Дерипаска высказал свою идею ещё в 2009 году и с тех пор неоднократно публично повторял её на различных площадках.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает заявления российского бизнесмена далеко не случайными.

"Можно по-разному относиться к Дерипаске, но несомненно то, что он, работая в Красноярском крае, безусловно понимает смысл, значение и масштабы сибирского проекта. И в отличие от большинства сидящих в районе Садового кольца много бывает в Сибири и понимает данную проблематику, что без сдвига политического центра за Урал, на восток, у нашей страны перспективы, по большому счёту, нет", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Иначе воспринимает суждения Дерипаски генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. "Это заявление вызвано желанием в очередной раз засветиться. Призыв к чему-то неосуществимому можно рассматривать только как пиар", – заявил он amic.ru.

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru


От Руцкого до Шойгу


Надо сказать, у этой идеи немало сторонников, в том числе и во властных структурах. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2021 году на встрече с членами Сибирского отделения РАН говорил, что в данном регионе необходимо построить пять новых городов с населением до миллиона человек.

"И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", – добавил он.

На тему столичного перемещения глава оборонного ведомства высказывался не впервые – ещё в 2012 году он предложил найти другое место для административного центра государства, чтобы остановить миграцию жителей российских регионов в Москву. Именно явная перенаселённость белокаменной и является причиной того, что идея нового административного центра страны все чаще появляется в информационном пространстве.

Кстати, в Алтайском крае во второй половине 2010-х даже состоялось несколько мероприятий, участники которых обсуждали возможность наличия главного города страны в Сибири. Однако явное отсутствие у них научно обоснованной подоплёки, популистско-публицистический настрой организаторов привели к тому, что на эти дискуссионные потуги широкая общественность внимания не обратила.

Интересно, что в новейшей истории нашей страны впервые наличие столицы в Сибири допустил ещё вице-президент России Александр Руцкой – между прочим выпускник Барнаульского военного лётного училища (БВВАУЛ). Правда, он предлагал такой половинчатый вариант – передать Новосибирску часть столичных полномочий, разместив в городе правительственные учреждения, а президентскую администрацию оставить в Москве.

Что касается президента РФ Владимира Путина, то он гипотетически допускал такую возможность лишь однажды – в 2014 году, выступая на молодёжном форуме "Селигер-2014".

"Я считаю возможным и правильным часть каких-то федеральных, центральных органов власти перевести в Сибирь. Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого местом", – сказал тогда Путин, добавив, что этот город является географическим центром государства.

Омск / Фото: unsplash.com


Связь двух океанов
 

В 2021-м Путин снова вернулся к этой теме во время прямой линии, когда прозвучало предложение переместить российское правительство в Омск. Глава государства тогда ответил, что данная мера не решит проблемы, но в целом вопрос правильный.

"В Сибирь надо переводить определённые федеральные структуры или как минимум те крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве", – подчеркнул президент.

Кстати, в поддержку идеи размещения новой российской столицы именно в Омске выступает и Юрий Крупнов. Он уточнил: "Надо сказать, никакой абсолютной географической точки здесь нет, просто Омск является оптимальным по трём моментам".

Во-первых, по словам эксперта, этот город легко увязать с Астаной, создав такое евразийское "двустоличье" – расстояние порядка 600 км, – это способно сформировать платформу для постсоветского пространства и новой большой страны. Во-вторых, меридиан, проходящий по Омску, является оптимальным для связки Северного ледовитого океана с Индийским.

По этой линии, указал Крупнов, можно строить коридор развития, обруч, стягивающий территорию с Индийским океаном. Здесь невольно может вспомниться мысль покойного Владимира Жириновского, в своей книге "Последний бросок на юг" мечтавшего о мытье сапог в этом гигантском водоёме.

"Не надо примитивизировать его идею – нам действительно крайне необходимо связать Северный морской путь и Индийский океан, в этом случае евразийская мощь России станет абсолютной", – указал Крупнов.

Для этого понадобится трансафганская железная дорога (о начале работы над этой магистралью заявлено в феврале 2021 года представителями Афганистана, Пакистана и Узбекистана) и другие проекты, отмечает Крупнов. Третий момент заключается в строительстве в Омске нового аэропорта, который прекрасно подходит под организацию пассажирских и грузовых перевозок, такого евразийского гиперхаба. Учитывая наличие рядом ещё и Транссиба, можно организовать крупнейший логистический центр, благодаря которому можно перестроить логистику всей Евразии, убеждён Крупнов. Всё это чрезвычайно выгодно для нашей страны, разворачивающей сейчас свои экономические потоки с западного на восточное направление.

Москва / Фото: unsplash.com


Огромные вложения при минимальном результате?
 

Противников у сторонников смены дислокации столичного града тоже хватает. Вполне логично, что среди них – мэр Москвы Сергей Собянин, между прочим, почти уроженец Сибири – родился в Тюменской области. На своей странице во "ВКонтакте" в 2017 году он оценил обращение Крупнова к президенту Путину сделать новую столицу, правда, не в Сибири, но всё равно в далёких краях.

"Перенести столицу на Дальний Восток – "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", – с иронией отметил Собянин.

Со столичным градоначальником солидарен и Дмитрий Журавлёв. "Перенос столицы будет стоить больших денег и, скорее всего, не принесёт никаких результатов. Он не изменит ничего, по сути, – ну появится другой центр притяжения материальных и людских ресурсов. Это как в древнем Китае было принято периодически переносить столицу, развивая страну. Но сейчас не нужно ничего ломать, можно просто вкладывать в другие регионы деньги, развивать их и не потребуется никаких переносов", – уверен эксперт.

"Пётр Первый угробил значительную часть страны и построил Петербург. Это не самый эффективный метод. К тому же провинциальный город просто не потянет столичные функции – не найдётся столько управленцев. Москва ведь это не просто, скажем, метро или предприятия, которые платят налоги, это ещё и система управления. И её, по сути, предлагается угробить. Кстати, Петербург до уровня Москвы при Петре так и не дорос", – провёл собеседник некоторые исторические параллели.

Дмитрий Журавлёв считает, что огромные вложения и усилия не смогут принести ожидаемых значимых результатов.

Фото: altaicholmon.ru

"Я не шучу": Александр Карелин согласился перенести столицу в Горно-Алтайск

По мнению депутата, административный центр Республики Алтай для этого подходит лучше, чем Новосибирск
НОВОСТИОбщество

Комментарии 21

  • Так было в Казахстане. Только к лучшему
    09 марта, Гость   Ответить
  • Я тоже считаю что московских чиновников уже нужно куда-нибудь сослать...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Если разворот на восток для нас - это история на десятилетия если не больше, то подумать над переносом столица на Урал или в Сибирь очень логично
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нафик-нафик, не надо нам в Сибири гадюшника
    09 марта, Гость   Ответить
  • Самые крутые дела будут скоро в Азии. Эуропа чахнет-с....
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нафик-нафик, не надо нам в Сибири гадюшника - угу. Пока все было зашибись, то столица - Москва. Как стало подгорать - то давайте перенесем проблемы в Сибирь. Как будто тут своих мало.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Амику за такой заголовок жирный минус. Собрали все в кучу. "Вопрос встал перед страной" - это как минимум референдум. .
    09 марта, Гость   Ответить
  • Надо перенести столицу в Гуселетово. Или в Ново Пер.уново...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Надо в Барнаул перенести.Все "плюсы" налицо,как для государства, как для всего народа России, так и для барнаульцев. Почти центр России, близко чистейшие Алтайские горы с множеством санаториев и мест отдыха, в самом Барнауле почти идеальный воздух, т.к. дымящих и выбрасывающих "труху с неприятными запахами" в Барнауле нет,будет строиться Обской бульвар с театром оперы и балета,железнодорожный узел совместно с Новоалтайском - 5 путей в разные стороны, крупный аэропорт, отличные автодороги в стороны Новосибирска, Кузбасса, а далее к Омску, Красноярску, Абакану и т.п.Кстати, таких автодорог,как в сторону Новосибирска и Кузбасс в Сибири очень мало.Замечательная река Обь, с которой не может сравниться Москва -река и даже Енисей с Томью по чистоте воды.. Даешь столицу России в Барнауле!!! Я - за! Но численность новой столицы надо ограничить 700 000- 750 000 человек, не более.Это должен быть деловой город, а не мельтешенье людей как в миллионниках.А внешне - прекрасно начинает Барнаул смотреться, уменьшить бы только часто неказистый частный сектор.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Если перенести столицу в Барнаул( мечта конечно), то нужно место под строительство административных зданий (совет федерации, госдума, правительство), место под большую площадь. Это место должно быть пока ничем незастроенное, новые дороги, место для нового коттеджного поселка и что-то типа Москвы Сити или Манхеттена.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нас ждут великие стройки!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Что-то Оспап Бендер вспомнился... "Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира."
    09 марта, Гость   Ответить
  • Новосибирск не подходит, слишком серый и некрасивый город. Красноярск тоже. В Барнауле есть история, красивая природа, рядом Горный Алтай. Столица должна быть красивой. Барнаул - самое подходящее место.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Никто никуда ничего не перенесет, успокойтесь уже, мечтатели васюкинские
    09 марта, Гость   Ответить
  • столицу перенести в Томск а , что те же болота , сырость ,летом болотная вонь и комары. А главное в шаговой доступности газа добывающие месторождения .
    09 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора начать экономику поднимать, а не пускать пыль в глаза с экрана телевизора. Вытирать не успеваю. Решили новые города строить с нуля. К старым городам дороги проложить не можем. У нас Магадан, Якутск живёт как на необитаемом острове.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Дело не в столице....
    09 марта, Гость   Ответить
  • А что. Тюмень уже не считается Сибирью?
    09 марта, Гость   Ответить
  • По развитию и территориально наиболее интересен Красноярск, а газ москвичи быстро проведут
    10 марта, Гость   Ответить
  • если раньше я считал, что нужно не столицу переносить, а отстраивать "столичную ось", то теперь, учитывая появление интересных точек зрения, можно предложить строить "столичную сетку" - осталось хорошо поработать над тем, что считать "столичным статусом" и как таковой растягивать по всей стране...
    12 марта, Гость   Ответить
  • ну переносите не полностью, а как дублёр-кластер или хаб товарный. Ну - как второй мозг у диплодока. Для таких территорий гигантских нужен дубляж-столица обязательно. Чур - за Новосиб!!
    13 марта, Гость   Ответить

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