Москва нестоличная. Вопрос переноса столицы за Урал снова поставлен перед страной

Эксперты оценили плюсы и минусы идеи найти другой главный город страны и вспомнили историю

09 марта 2023, 07:24, ИА Амител

Москва / Фото: unsplash.com

Очередное заявление о необходимости переноса российской столицы в Сибирь сделал известный бизнесмен Олег Дерипаска. Стоит напомнить, что в разное время такого рода мысли высказывали многие политики и управленцы – министр обороны РФ Сергей Шойгу, покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, тот же Дерипаска и другие. В истории вопроса "миграции столицы", в том, что стоит за идеей переноса главного города страны за Урал и есть ли у неё перспективы, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.



Деловое предложение или попытка "засветиться"?



В очередной раз мысль о новой столице нашей страны в Сибири Олег Дерипаска высказал в интервью телеканалу "Россия 24", находясь на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). При этом он оговорился, что не призывает к переносу буквально в ближайшее время. "Но тем не менее рано или поздно это придётся сделать. Столица будет здесь", – заявил предприниматель.

О том же Дерипаска говорил и год назад во время КЭФ, отметив, что сегодня эта мысль кажется утопией, но "зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии". "И другое время подлёта ракет, и всё остальное будет по-другому смотреться, если столица будет находиться в Новосибирске, Красноярске", – говорил он.

Впрочем, впервые Олег Дерипаска высказал свою идею ещё в 2009 году и с тех пор неоднократно публично повторял её на различных площадках.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает заявления российского бизнесмена далеко не случайными.

"Можно по-разному относиться к Дерипаске, но несомненно то, что он, работая в Красноярском крае, безусловно понимает смысл, значение и масштабы сибирского проекта. И в отличие от большинства сидящих в районе Садового кольца много бывает в Сибири и понимает данную проблематику, что без сдвига политического центра за Урал, на восток, у нашей страны перспективы, по большому счёту, нет", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Иначе воспринимает суждения Дерипаски генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. "Это заявление вызвано желанием в очередной раз засветиться. Призыв к чему-то неосуществимому можно рассматривать только как пиар", – заявил он amic.ru.

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru



От Руцкого до Шойгу



Надо сказать, у этой идеи немало сторонников, в том числе и во властных структурах. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2021 году на встрече с членами Сибирского отделения РАН говорил, что в данном регионе необходимо построить пять новых городов с населением до миллиона человек.

"И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", – добавил он.

На тему столичного перемещения глава оборонного ведомства высказывался не впервые – ещё в 2012 году он предложил найти другое место для административного центра государства, чтобы остановить миграцию жителей российских регионов в Москву. Именно явная перенаселённость белокаменной и является причиной того, что идея нового административного центра страны все чаще появляется в информационном пространстве.

Кстати, в Алтайском крае во второй половине 2010-х даже состоялось несколько мероприятий, участники которых обсуждали возможность наличия главного города страны в Сибири. Однако явное отсутствие у них научно обоснованной подоплёки, популистско-публицистический настрой организаторов привели к тому, что на эти дискуссионные потуги широкая общественность внимания не обратила.

Интересно, что в новейшей истории нашей страны впервые наличие столицы в Сибири допустил ещё вице-президент России Александр Руцкой – между прочим выпускник Барнаульского военного лётного училища (БВВАУЛ). Правда, он предлагал такой половинчатый вариант – передать Новосибирску часть столичных полномочий, разместив в городе правительственные учреждения, а президентскую администрацию оставить в Москве.

Что касается президента РФ Владимира Путина, то он гипотетически допускал такую возможность лишь однажды – в 2014 году, выступая на молодёжном форуме "Селигер-2014".

"Я считаю возможным и правильным часть каких-то федеральных, центральных органов власти перевести в Сибирь. Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого местом", – сказал тогда Путин, добавив, что этот город является географическим центром государства.

Омск / Фото: unsplash.com



Связь двух океанов



В 2021-м Путин снова вернулся к этой теме во время прямой линии, когда прозвучало предложение переместить российское правительство в Омск. Глава государства тогда ответил, что данная мера не решит проблемы, но в целом вопрос правильный.

"В Сибирь надо переводить определённые федеральные структуры или как минимум те крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве", – подчеркнул президент.

Кстати, в поддержку идеи размещения новой российской столицы именно в Омске выступает и Юрий Крупнов. Он уточнил: "Надо сказать, никакой абсолютной географической точки здесь нет, просто Омск является оптимальным по трём моментам".

Во-первых, по словам эксперта, этот город легко увязать с Астаной, создав такое евразийское "двустоличье" – расстояние порядка 600 км, – это способно сформировать платформу для постсоветского пространства и новой большой страны. Во-вторых, меридиан, проходящий по Омску, является оптимальным для связки Северного ледовитого океана с Индийским.

По этой линии, указал Крупнов, можно строить коридор развития, обруч, стягивающий территорию с Индийским океаном. Здесь невольно может вспомниться мысль покойного Владимира Жириновского, в своей книге "Последний бросок на юг" мечтавшего о мытье сапог в этом гигантском водоёме.

"Не надо примитивизировать его идею – нам действительно крайне необходимо связать Северный морской путь и Индийский океан, в этом случае евразийская мощь России станет абсолютной", – указал Крупнов.

Для этого понадобится трансафганская железная дорога (о начале работы над этой магистралью заявлено в феврале 2021 года представителями Афганистана, Пакистана и Узбекистана) и другие проекты, отмечает Крупнов. Третий момент заключается в строительстве в Омске нового аэропорта, который прекрасно подходит под организацию пассажирских и грузовых перевозок, такого евразийского гиперхаба. Учитывая наличие рядом ещё и Транссиба, можно организовать крупнейший логистический центр, благодаря которому можно перестроить логистику всей Евразии, убеждён Крупнов. Всё это чрезвычайно выгодно для нашей страны, разворачивающей сейчас свои экономические потоки с западного на восточное направление.

Москва / Фото: unsplash.com



Огромные вложения при минимальном результате?



Противников у сторонников смены дислокации столичного града тоже хватает. Вполне логично, что среди них – мэр Москвы Сергей Собянин, между прочим, почти уроженец Сибири – родился в Тюменской области. На своей странице во "ВКонтакте" в 2017 году он оценил обращение Крупнова к президенту Путину сделать новую столицу, правда, не в Сибири, но всё равно в далёких краях.

"Перенести столицу на Дальний Восток – "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", – с иронией отметил Собянин.

Со столичным градоначальником солидарен и Дмитрий Журавлёв. "Перенос столицы будет стоить больших денег и, скорее всего, не принесёт никаких результатов. Он не изменит ничего, по сути, – ну появится другой центр притяжения материальных и людских ресурсов. Это как в древнем Китае было принято периодически переносить столицу, развивая страну. Но сейчас не нужно ничего ломать, можно просто вкладывать в другие регионы деньги, развивать их и не потребуется никаких переносов", – уверен эксперт.

"Пётр Первый угробил значительную часть страны и построил Петербург. Это не самый эффективный метод. К тому же провинциальный город просто не потянет столичные функции – не найдётся столько управленцев. Москва ведь это не просто, скажем, метро или предприятия, которые платят налоги, это ещё и система управления. И её, по сути, предлагается угробить. Кстати, Петербург до уровня Москвы при Петре так и не дорос", – провёл собеседник некоторые исторические параллели.

Дмитрий Журавлёв считает, что огромные вложения и усилия не смогут принести ожидаемых значимых результатов.