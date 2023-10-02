Климатолог объяснил, почему Барнаул часто затягивает туманом

В ближайшие годы тенденция, по мнению экспертов, сохранится

02 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Климатолог Наталья Харламова рассказала о том, почему Барнаул стало часто затягивать туманом. Ее слова передает "КП на Алтае".

По словам Харламовой, для осени туманы – явление обычное. На их обилие влияет несколько факторов: прошедшие ранние осадки и антициклон, из-за которого ночи стали холодными.

Специалист добавила, что к подобному стоит привыкать, потому что туманы станут постоянной тенденцией. Это относится ко всем крупным городам Алтайского края.

Харламова выразила надежду на то, что при реконструкции барнаульского аэропорта внедрят технологию, которая позволит сажать самолеты даже в туман.

Ранее сообщалось, что шесть самолетов не смогли вылететь из Барнаула из-за густого тумана.