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Климатолог объяснил, почему Барнаул часто затягивает туманом

В ближайшие годы тенденция, по мнению экспертов, сохранится

02 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Климатолог Наталья Харламова рассказала о том, почему Барнаул стало часто затягивать туманом. Ее слова передает "КП на Алтае".

По словам Харламовой, для осени туманы – явление обычное. На их обилие влияет несколько факторов: прошедшие ранние осадки и антициклон, из-за которого ночи стали холодными.

Специалист добавила, что к подобному стоит привыкать, потому что туманы станут постоянной тенденцией. Это относится ко всем крупным городам Алтайского края.

Харламова выразила надежду на то, что при реконструкции барнаульского аэропорта внедрят технологию, которая позволит сажать самолеты даже в туман. 

Ранее сообщалось, что шесть самолетов не смогли вылететь из Барнаула из-за густого тумана.

Алтайский край Погода

Комментарии 8

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Гость

21:21:21 02-10-2023

На Камчатке понятно,а в Барнауле не понятно,отчего все таки образуется туман?

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Гость

22:52:14 02-10-2023

Гость (21:21:21 02-10-2023) На Камчатке понятно,а в Барнауле не понятно,отчего все таки ... "Специалистка" сама не знает, поэтому несёт чушь

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Гость

13:01:11 03-10-2023

Гость (22:52:14 02-10-2023) "Специалистка" сама не знает, поэтому несёт чушь... Зря вы так считаете, очень грамотная женщина. Прекрасный преподаватель с многолетним стажем. На ее счету множество научных работ. Как раз по поводу климата Алтайского края. Если интересно - обратитесь в библиотеку им. Шишкова.

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Гость

15:37:38 03-10-2023

Гость (13:01:11 03-10-2023) Зря вы так считаете, очень грамотная женщина. Прекрасный пре... Может, где-то грамотная, по причину туманов в Барнауле она не может назвать. Только общие рассуждения о возникновении туманов вообще

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Гость

23:05:17 02-10-2023

Гость (21:21:21 02-10-2023) На Камчатке понятно,а в Барнауле не понятно,отчего все таки ... Ну так Обь еще не остыла. Оттуда и туман.

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Гость

23:55:01 02-10-2023

Оттого, что точка росы ниже ватерлинии. Вода из воздуха вытесняется в видимую часть.

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Гость

08:58:17 03-10-2023

Вчера утром особенно было заметно влияние Оби при подъезде по Павловскому тракту к центру города.

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Гость

09:31:39 03-10-2023

Гость (08:58:17 03-10-2023) Вчера утром особенно было заметно влияние Оби при подъезде п... Купи карту, лапоть! (с)

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