Шесть самолетов не смогли вылететь из Барнаула из-за густого тумана

Еще один, из Москвы, не смог приземлиться и ушел в Новосибирск, а другой, из Сочи, пока не принял такое решение

02 октября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Шесть рейсов не смогли вовремя вылететь из барнаульского аэропорта имени Германа Титова из-за густого тумана. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Так, пока задерживается вылет четырех рейсов до Москвы (два – до Домодедово, два – до Шереметьево), а также вылет до Казани и до Екатеринбурга.

Также в Барнауле не смог приземлиться один рейс из Москвы – согласно данным Flightradar, он сделал несколько кругов в небе над Камнем-на-Оби, после чего ушел на посадку в Новосибирск. Проблемы возникли и у самолета, который летел из Сочи, – его экипаж пока не принял решения уйти на запасной аэродром и "нарезает" круги в небе возле Алейска.

Напомним, что ночью и утром 2 октября Барнаул вновь накрыл густой туман. Ночью и утром 1 октября город тоже провел в тумане, причем настолько густом, что разглядеть ничего нельзя было дальше сотни метров.