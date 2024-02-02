Клип Ицык Цыпера "Дымок" заблокировали в России

При попытке посмотреть видео платформа сообщает, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов"

02 февраля 2024, 23:51, ИА Амител

Предупреждение о блокировке / Скриншот с YouTube

Ставший сверхпопулярным в последние недели клип Ицык Цыпера "Дымок" заблокировали на YouTube. При попытке просмотреть видео из России платформа сообщает, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Напомним, что ранее общественная организация "Ветераны России" подала соответствующую жалобу в прокуратуру. Их возмутило упоминание в ролике запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.

В последние месяцы песня "Дымок" завирусилась в Сети. Пользователи активно записывают под нее видео, а также снимают собственные пародии.