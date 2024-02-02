Клип Ицык Цыпера "Дымок" заблокировали в России
При попытке посмотреть видео платформа сообщает, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов"
02 февраля 2024, 23:51, ИА Амител
Ставший сверхпопулярным в последние недели клип Ицык Цыпера "Дымок" заблокировали на YouTube. При попытке просмотреть видео из России платформа сообщает, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".
Напомним, что ранее общественная организация "Ветераны России" подала соответствующую жалобу в прокуратуру. Их возмутило упоминание в ролике запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.
В последние месяцы песня "Дымок" завирусилась в Сети. Пользователи активно записывают под нее видео, а также снимают собственные пародии.
08:36:01 03-02-2024
Если бы не ваша публикация, вообще не узнали бы о существовании этого контента, поскольку он явно для какой-то специфической группы. Романтизирует криминал.
08:57:14 03-02-2024
Только на ютьюбе и у Симоняны убрали . А так совсех щелей, пожалуйста, наслождайтесь, на любом поисковике.
11:18:27 03-02-2024
Песня дерьмо, нравится примитивным особям. Один раз послушал, больше не буду, тогда как шансон слушаю 30 лет и не надоедает.
21:01:04 03-02-2024
Сначала распиарили, потом заблокировали...