Песню, которая набрала бешеную популярность, требуют запретить в России

01 февраля 2024, 06:29, ИА Амител

Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок" на YouTube

В Сети активно обсуждают внезапно набравшую популярность песню "Дымок", которую исполняет Ицык Цыпер. Клип на композицию собирает миллионы просмотров на YouTube, а в некоторых чартах исполнитель опережает признанных всеми музыкантов. Между тем общественники уже пожаловались в прокуратуру с требованием запретить песню в Рунете.

Рассказываем, кто такой Ицык Цыпер, почему его песня "Дымок" набрала бешеную популярность и почему ее хотят запретить?

1 Кто такой Ицык Цыпер? Настоящее имя Ицыка Цыпера – Игорь Цыба. Известно, что он родился на Украине, а сейчас проживает в небольшом казахстанском городке. Мужчине 61 год. По некоторым данным, в 1981-м мужчина окончил Костанайский строительный колледж. Военную службу проходил в Тверской области. Больше никаких подробностей из биографии Ицыка Ципера нет. Некоторые СМИ пишут о том, что до 2020-го мужчина был зарегистрирован как ИП в сфере аренды недвижимости. При этом музыкой Цыба профессионально не занимался: играть на инструментах и петь он научился сам.

2 Почему трек "Дымок" стал таким популярным? Песня "Дымок" завирусилась в Сети. Пользователи активно записывают под нее видео, а также снимают собственные пародии. Музыку Цыпер выкладывает в соцсетях уже больше двух лет, но именно "Дымок" стал прорывом. Клип на YouTube появился в августе, но собирать просмотры начал в последние недели. Сейчас видео посмотрели уже больше 14 млн человек. Судя по всему, это не предел. Кроме того, "Дымок" взобрался на вершину чарта VK, обогнав песню из "Слова пацана", а также треки популярных Мияги и Эндшпиля. Возможно, людей привлекло необычное сочетание жанров, в котором работает Ицык Цыпер.

3 В каком стиле поет Ицык Цыпер? В Сети стиль Ицыка Цыпера уже прозвали "хаус-шансон". Дело в том, что вокал и тексты песен исполнителя очень сильно напоминают классический "блатняк". При этом музыка используется совсем из других направлений: чаще всего это танцевальные гэридж и южный рэп.

4 Как в Сети относятся к творчеству Ицыка Цыпера? Как это обычно бывает, у любого вирусного явления есть как сторонники, так и противники. Одни считают, что творчество Цыпера – это безвкусица. Другие убеждены, что музыкант нашел очень интересное сочетание жанров, которое классно звучит.