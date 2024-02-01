Кто такой Ицык Цыпер и почему его песня "Дымок" собирает миллионы просмотров?
Песню, которая набрала бешеную популярность, требуют запретить в России
01 февраля 2024, 06:29, ИА Амител
Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок" на YouTube
В Сети активно обсуждают внезапно набравшую популярность песню "Дымок", которую исполняет Ицык Цыпер. Клип на композицию собирает миллионы просмотров на YouTube, а в некоторых чартах исполнитель опережает признанных всеми музыкантов. Между тем общественники уже пожаловались в прокуратуру с требованием запретить песню в Рунете.
Рассказываем, кто такой Ицык Цыпер, почему его песня "Дымок" набрала бешеную популярность и почему ее хотят запретить?
1
Кто такой Ицык Цыпер?
Настоящее имя Ицыка Цыпера – Игорь Цыба. Известно, что он родился на Украине, а сейчас проживает в небольшом казахстанском городке. Мужчине 61 год.
По некоторым данным, в 1981-м мужчина окончил Костанайский строительный колледж. Военную службу проходил в Тверской области.
Больше никаких подробностей из биографии Ицыка Ципера нет. Некоторые СМИ пишут о том, что до 2020-го мужчина был зарегистрирован как ИП в сфере аренды недвижимости.
При этом музыкой Цыба профессионально не занимался: играть на инструментах и петь он научился сам.
2
Почему трек "Дымок" стал таким популярным?
Песня "Дымок" завирусилась в Сети. Пользователи активно записывают под нее видео, а также снимают собственные пародии.
Музыку Цыпер выкладывает в соцсетях уже больше двух лет, но именно "Дымок" стал прорывом. Клип на YouTube появился в августе, но собирать просмотры начал в последние недели. Сейчас видео посмотрели уже больше 14 млн человек. Судя по всему, это не предел.
Кроме того, "Дымок" взобрался на вершину чарта VK, обогнав песню из "Слова пацана", а также треки популярных Мияги и Эндшпиля.
Возможно, людей привлекло необычное сочетание жанров, в котором работает Ицык Цыпер.
3
В каком стиле поет Ицык Цыпер?
В Сети стиль Ицыка Цыпера уже прозвали "хаус-шансон". Дело в том, что вокал и тексты песен исполнителя очень сильно напоминают классический "блатняк". При этом музыка используется совсем из других направлений: чаще всего это танцевальные гэридж и южный рэп.
4
Как в Сети относятся к творчеству Ицыка Цыпера?
Как это обычно бывает, у любого вирусного явления есть как сторонники, так и противники.
Одни считают, что творчество Цыпера – это безвкусица. Другие убеждены, что музыкант нашел очень интересное сочетание жанров, которое классно звучит.
5
Почему песню "Дымок" хотят запретить?
Виной всему текст песни. Активистов возмутило упоминание в ней запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.
В итоге дошло до того, что общественная организация "Ветераны России" подала соответствующую жалобу в прокуратуру.
При этом новости о возможном запрете песни, как это часто бывает, сделали ее лишь популярнее. Видео начало собирать просмотры еще активнее.
06:59:28 01-02-2024
Ой Вэй! Афганка,да по-веселей..
19:56:30 01-02-2024
Гость (06:59:28 01-02-2024) Ой Вэй! Афганка,да по-веселей..... Та по веселей
05:44:41 02-02-2024
Гость (06:59:28 01-02-2024) Ой Вэй! Афганка,да по-веселей..... А мы сидим, глядим в окно, прибыло так что все равно, ДЫМОООООК
08:04:43 01-02-2024
Из принципа не буду ни смотреть, ни слушать.
08:08:08 01-02-2024
Гость (08:04:43 01-02-2024) Из принципа не буду ни смотреть, ни слушать.... От антисемитизма, до нацизма один шаг
12:27:14 01-02-2024
Гость (08:08:08 01-02-2024) От антисемитизма, до нацизма один шаг... А от русофобии до клинического идиотизма тебе идти никуда не надо....
02:26:05 03-02-2024
Гость (08:08:08 01-02-2024) От антисемитизма, до нацизма один шаг... А где антисемитизм в "Дымке"?
08:55:13 01-02-2024
Гость (08:04:43 01-02-2024) Из принципа не буду ни смотреть, ни слушать.... Ну хоть одним глазком глянь
08:26:42 01-02-2024
ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мягко говоря не очень умно. не надо было поднимать шум и этот "шыдэвр" самостоятельно утонул бы в пучине ютуба.
08:53:56 01-02-2024
Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... Если активисты перестают быть активными, теряется смысл
01:09:14 02-02-2024
Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... Ну популярность он начал набирать ещё осенью и соответственно уже пол года хайпит . Snowball получается здравый
22:24:08 02-02-2024
Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... Она у меня уже в плэй листе. Она забавная. Я вообще траву не курю, но подача мне зашла.
02:31:15 03-02-2024
Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... читать учись😂 он с украины
06:16:55 03-02-2024
Гость (02:31:15 03-02-2024) читать учись😂 он с украины... и что? у меня жена оттуда.
07:20:13 03-02-2024
Гость (06:16:55 03-02-2024) Гость (02:31:15 03-02-2024... Есть разница: она просто по национальности оттуда, или прямо приехала оттуда. Если второе, то ты скорее всего уже давно пашешь на «бэзпэку».
10:25:05 03-02-2024
Гость (07:20:13 03-02-2024) Есть разница: она просто по национальности оттуда, или прямо... и по национальности и уехала оттуда с родителями в конце 80-х на алтай. а ты просто сказочный... которого по недоразумению из больницы выпустили.
08:54:04 01-02-2024
Посмотрел, по вашей рекомендации. Душевная песня. Куда там шаман попал, с Газмановым ?
09:39:46 01-02-2024
Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени своей жизни, потребляя разного рода эрзац: ММА вместо боевых искусств, шонсон и реп вместо настоящей музыки и настоящих песен, интернет вместо книг, сериалы вместо кино... тьфу на вас, "одноразовые" люди.
11:30:20 01-02-2024
Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... д'Артаньян! ты?!
14:06:48 01-02-2024
Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... Вы видимо многоразовый...
11:38:04 02-02-2024
Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... Написал человек тратя время в инете, уткнувшись в монитор или телефон, находясь на одной из информационных площадок. Мир меняется, а не стоит на месте. В принципе можете взять копьё для охоты и уйти жить в лес или горы. В таком случае.
12:57:18 02-02-2024
Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... На вкус и цвет товарищей нет
09:39:49 01-02-2024
Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.
01:59:48 02-02-2024
Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... Город давно переименовали в Костанай. Кустанай в советское время был
09:21:50 02-02-2024
Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... Он и есть. Переименовали же город. С Кустанай на Костанай )
14:44:41 11-02-2024
Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... в Кустанае таких как Цыба не было, а Костанае есть. какие вам еще аргументы нужны ?
10:44:33 01-02-2024
=При этом музыкой Цыба профессионально не занимался= тогда уж Цыпа
15:31:16 01-02-2024
Гость (10:44:33 01-02-2024) =При этом музыкой Цыба профессионально не занимался= тогда у... Да нет, все правильно написано.
11:44:41 01-02-2024
Почему ветераны России не запретят песню, на белом покрывале января, седая ночь, зеленоглазое такси их тоже можно отнести к к запрещённым веществам
23:41:02 01-02-2024
Игорь (11:44:41 01-02-2024) Почему ветераны России не запретят песню, на белом покрывале... И цвет настроения синий
12:56:26 07-02-2024
Игорь (11:44:41 01-02-2024) Почему ветераны России не запретят песню, на белом покрывале... Интересно, где в седой ночи и Зеленоглазое такси пропаганда запрещенных веществ? Треки еще в Союзе писаны
12:10:26 01-02-2024
Вот всякая ерунда . Типа ветераны России кто они такие и чем заветеранились.оставьье малого в покое. Пусть себе поет
05:31:30 02-02-2024
Саба (12:10:26 01-02-2024) Вот всякая ерунда . Типа ветераны России кто они такие и чем... Просто естественно если бы он пел про 50 грамм водки у ветеранов вопросов не было бы, но тут слово "курнем", "афганка", их трегирнуло не хило, у них нет больше дел как заниматься ерундой, запрещать слушать музыку , позорят себя да и только. А автору музыки респект.
12:23:53 01-02-2024
Она очень позитивная, лёгкая!!) Сразу вспомнились времена, когда люди были добрыми и много смеялись
13:38:56 01-02-2024
Нашёл эту песню как раз из-за запрета. Не люблю когда кто за меня решают, что смотреть и слушать.
15:06:00 01-02-2024
Игорь (13:38:56 01-02-2024) Нашёл эту песню как раз из-за запрета. Не люблю когда кто за... Не забудь нагадить в лифте, и запарковаться на газоне, а то будут тут всякие указывать, что можно чёткому пацанчику, а чего нельзя.
14:24:37 01-02-2024
Да уже старая тема - всякий шлак продвигать запретительным движняком.
15:12:53 01-02-2024
Нашел, послушал, песня весьма посредственная. Вы ж своими запретами ее и пропиарили, как и фильм Матильда.
15:57:00 01-02-2024
Моя дочка, 3 года, такой движ под эту песню мутит, закачаешься.
16:24:07 01-02-2024
Лучше слушать и смотреть блатную романтику, чем инстасамку
16:24:08 01-02-2024
Нормальная песня. Так-то шансон то я не слушаю, но в таком сочетании прикольно.
16:30:58 01-02-2024
Песня не о чем, о том что вы пишите наркотики, от куда вы знаете что такое афганка, значит сами шмаляли а теперь святых из себя строите
22:52:47 01-02-2024
Дмитрий (16:30:58 01-02-2024) Песня не о чем, о том что вы пишите наркотики, от куда вы зн... Молодец, прям молодец! 👍 Очень хорошо сказано.
00:24:40 04-02-2024
Афганка это жительница Афганистана, ты такой тупой что не можешь об этом сам догадаться
21:02:47 01-02-2024
Мерзость по разложению молодежи. Оного гада забанят появляется следующий как черт из табакерки.Какой то центр по штамповке омерзительных безнравственных кумиров для народа. Без власти здесь не обходится.
21:11:50 01-02-2024
Гость (08:08:08 01-02-2024) От антисемитизма, до нацизма один шаг... Ну если с подросткового возраста еще ума не нажили, песня точно для вас. Блевотина. А чарты показывают, реально, ущербность аудитории
01:54:09 02-02-2024
Гость (15:06:00 01-02-2024) Не забудь нагадить в лифте, и запарковаться на газоне, а то ... Нагадить в лифте, тем самым доставив дискомфорт окружающим и посмотреть видео или послушать песню, которую кто то там запретил... Ага, одно и тоже..
02:02:26 02-02-2024
Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... Город давно переименовали в Костанай. Кустанай в советское время был
07:12:38 02-02-2024
Такое себе творчество. Песня одноразовая, ни смысла ни поучения... Один лишь дымоооооок
09:31:13 02-02-2024
Гость (05:44:41 02-02-2024) Гость (06:59:28 01-02-2024) Ой Вэй! Афганка,да по-вес... Пошёл по комнате дымооок
11:22:38 02-02-2024
Он набрал за неделю миллионы а ветераны России за все время нет. Значит дымок круче)
13:14:27 02-02-2024
Норм композиция,старый угарный 👍 Контент 🔥
13:49:41 02-02-2024
Надеждин декриминализовать обещает вроде бы? Или полный лигалайз. Так бы поддержали
21:06:06 02-02-2024
Стрей его на своём канале распиарил , кто в курсе тот понял.
01:09:08 03-02-2024
Отличная песня. Ну и что, что там про запрещённые вещества поется? Он же не говорит: курите!!! ДЫМООК 😂 В интернете посмотришь, есть и похуже песни, а эта даже далека от "похуже".
08:29:39 03-02-2024
Арина (01:09:08 03-02-2024) Отличная песня. Ну и что, что там про запрещённые вещества п... Что отличного?
23:15:51 04-02-2024
Яркий представитель "молодёжи" начала 90-х, уже дед по возрасту, а мозгов так и нет, всё "скурил"...., был ещё когда-то такой "паяц", как "мистер малой", тоже многие говорили: "ну что тут такого, ребёнок песни поёт".... Вот этот тоже видимо его в молодости наслушался.... Поколение со сгнившем мозгом и ориентирами на расслабон......
00:24:24 05-02-2024
О_а (12:23:53 01-02-2024) Она очень позитивная, лёгкая!!) Сразу вспомнились времена, к... Согласен!!!
10:57:07 05-02-2024
"великие" за бугром, вот и остаётся творчеством штукатуров наслаждаться..
15:36:48 07-02-2024
Гость (14:06:48 01-02-2024) Вы видимо многоразовый...... Ага, живым отсюда ещё никто не выбирался)
12:40:28 08-02-2024
Где, что заблокировали?? Зашёл в Ютуб, так теперь это го.. но 10 часов воет(((