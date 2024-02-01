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Кто такой Ицык Цыпер и почему его песня "Дымок" собирает миллионы просмотров?

Песню, которая набрала бешеную популярность, требуют запретить в России

01 февраля 2024, 06:29, ИА Амител

Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок" на YouTube
Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок" на YouTube

В Сети активно обсуждают внезапно набравшую популярность песню "Дымок", которую исполняет Ицык Цыпер. Клип на композицию собирает миллионы просмотров на YouTube, а в некоторых чартах исполнитель опережает признанных всеми музыкантов. Между тем общественники уже пожаловались в прокуратуру с требованием запретить песню в Рунете.

Рассказываем, кто такой Ицык Цыпер, почему его песня "Дымок" набрала бешеную популярность и почему ее хотят запретить?

1

Кто такой Ицык Цыпер?

Настоящее имя Ицыка Цыпера – Игорь Цыба. Известно, что он родился на Украине, а сейчас проживает в небольшом казахстанском городке. Мужчине 61 год.
По некоторым данным, в 1981-м мужчина окончил Костанайский строительный колледж. Военную службу проходил в Тверской области.
Больше никаких подробностей из биографии Ицыка Ципера нет. Некоторые СМИ пишут о том, что до 2020-го мужчина был зарегистрирован как ИП в сфере аренды недвижимости.
При этом музыкой Цыба профессионально не занимался: играть на инструментах и петь он научился сам.
2

Почему трек "Дымок" стал таким популярным?

Песня "Дымок" завирусилась в Сети. Пользователи активно записывают под нее видео, а также снимают собственные пародии.
Музыку Цыпер выкладывает в соцсетях уже больше двух лет, но именно "Дымок" стал прорывом. Клип на YouTube появился в августе, но собирать просмотры начал в последние недели. Сейчас видео посмотрели уже больше 14 млн человек. Судя по всему, это не предел.
Кроме того, "Дымок" взобрался на вершину чарта VK, обогнав песню из "Слова пацана", а также треки популярных Мияги и Эндшпиля.
Возможно, людей привлекло необычное сочетание жанров, в котором работает Ицык Цыпер.
3

В каком стиле поет Ицык Цыпер?

В Сети стиль Ицыка Цыпера уже прозвали "хаус-шансон". Дело в том, что вокал и тексты песен исполнителя очень сильно напоминают классический "блатняк". При этом музыка используется совсем из других направлений: чаще всего это танцевальные гэридж и южный рэп.
4

Как в Сети относятся к творчеству Ицыка Цыпера?

Как это обычно бывает, у любого вирусного явления есть как сторонники, так и противники.
Одни считают, что творчество Цыпера – это безвкусица. Другие убеждены, что музыкант нашел очень интересное сочетание жанров, которое классно звучит.
5

Почему песню "Дымок" хотят запретить?

Виной всему текст песни. Активистов возмутило упоминание в ней запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.
В итоге дошло до того, что общественная организация "Ветераны России" подала соответствующую жалобу в прокуратуру.
При этом новости о возможном запрете песни, как это часто бывает, сделали ее лишь популярнее. Видео начало собирать просмотры еще активнее.
интернет музыка

Комментарии 61

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Гость

06:59:28 01-02-2024

Ой Вэй! Афганка,да по-веселей..

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Свой

19:56:30 01-02-2024

Гость (06:59:28 01-02-2024) Ой Вэй! Афганка,да по-веселей..... Та по веселей

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Гость

05:44:41 02-02-2024

Гость (06:59:28 01-02-2024) Ой Вэй! Афганка,да по-веселей..... А мы сидим, глядим в окно, прибыло так что все равно, ДЫМОООООК

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Гость

08:04:43 01-02-2024

Из принципа не буду ни смотреть, ни слушать.

  -127 Нравится
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Гость

08:08:08 01-02-2024

Гость (08:04:43 01-02-2024) Из принципа не буду ни смотреть, ни слушать.... От антисемитизма, до нацизма один шаг

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Гость

12:27:14 01-02-2024

Гость (08:08:08 01-02-2024) От антисемитизма, до нацизма один шаг... А от русофобии до клинического идиотизма тебе идти никуда не надо....

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Юрий

02:26:05 03-02-2024

Гость (08:08:08 01-02-2024) От антисемитизма, до нацизма один шаг... А где антисемитизм в "Дымке"?

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Гость

08:55:13 01-02-2024

Гость (08:04:43 01-02-2024) Из принципа не буду ни смотреть, ни слушать.... Ну хоть одним глазком глянь

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Гость

08:26:42 01-02-2024

ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мягко говоря не очень умно. не надо было поднимать шум и этот "шыдэвр" самостоятельно утонул бы в пучине ютуба.

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Гость

08:53:56 01-02-2024

Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... Если активисты перестают быть активными, теряется смысл

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Гость

01:09:14 02-02-2024

Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... Ну популярность он начал набирать ещё осенью и соответственно уже пол года хайпит . Snowball получается здравый

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Гость

22:24:08 02-02-2024

Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... Она у меня уже в плэй листе. Она забавная. Я вообще траву не курю, но подача мне зашла.

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Гость

02:31:15 03-02-2024

Гость (08:26:42 01-02-2024) ну что сказать... активисты и "ветераны россии" поступили мя... читать учись😂 он с украины

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Гость

06:16:55 03-02-2024

Гость (02:31:15 03-02-2024) читать учись😂 он с украины... и что? у меня жена оттуда.

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Гость

07:20:13 03-02-2024

Гость (06:16:55 03-02-2024) Гость (02:31:15 03-02-2024... Есть разница: она просто по национальности оттуда, или прямо приехала оттуда. Если второе, то ты скорее всего уже давно пашешь на «бэзпэку».

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Гость

10:25:05 03-02-2024

Гость (07:20:13 03-02-2024) Есть разница: она просто по национальности оттуда, или прямо... и по национальности и уехала оттуда с родителями в конце 80-х на алтай. а ты просто сказочный... которого по недоразумению из больницы выпустили.

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Гость

08:54:04 01-02-2024

Посмотрел, по вашей рекомендации. Душевная песня. Куда там шаман попал, с Газмановым ?

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Гость

09:39:46 01-02-2024

Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени своей жизни, потребляя разного рода эрзац: ММА вместо боевых искусств, шонсон и реп вместо настоящей музыки и настоящих песен, интернет вместо книг, сериалы вместо кино... тьфу на вас, "одноразовые" люди.

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Гость

11:30:20 01-02-2024

Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... д'Артаньян! ты?!

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Гость

14:06:48 01-02-2024

Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... Вы видимо многоразовый...

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Питер

11:38:04 02-02-2024

Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... Написал человек тратя время в инете, уткнувшись в монитор или телефон, находясь на одной из информационных площадок. Мир меняется, а не стоит на месте. В принципе можете взять копьё для охоты и уйти жить в лес или горы. В таком случае.

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Гость

12:57:18 02-02-2024

Гость (09:39:46 01-02-2024) Как много люди тратят бесценного и невосполнимого времени св... На вкус и цвет товарищей нет

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Гость

09:39:49 01-02-2024

Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.

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Гость

01:59:48 02-02-2024

Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... Город давно переименовали в Костанай. Кустанай в советское время был

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Гость

09:21:50 02-02-2024

Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... Он и есть. Переименовали же город. С Кустанай на Костанай )

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Гость

14:44:41 11-02-2024

Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... в Кустанае таких как Цыба не было, а Костанае есть. какие вам еще аргументы нужны ?

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Гость

10:44:33 01-02-2024

=При этом музыкой Цыба профессионально не занимался= тогда уж Цыпа

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Никто

15:31:16 01-02-2024

Гость (10:44:33 01-02-2024) =При этом музыкой Цыба профессионально не занимался= тогда у... Да нет, все правильно написано.

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Игорь

11:44:41 01-02-2024

Почему ветераны России не запретят песню, на белом покрывале января, седая ночь, зеленоглазое такси их тоже можно отнести к к запрещённым веществам

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Гость

23:41:02 01-02-2024

Игорь (11:44:41 01-02-2024) Почему ветераны России не запретят песню, на белом покрывале... И цвет настроения синий

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Гость

12:56:26 07-02-2024

Игорь (11:44:41 01-02-2024) Почему ветераны России не запретят песню, на белом покрывале... Интересно, где в седой ночи и Зеленоглазое такси пропаганда запрещенных веществ? Треки еще в Союзе писаны

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Саба

12:10:26 01-02-2024

Вот всякая ерунда . Типа ветераны России кто они такие и чем заветеранились.оставьье малого в покое. Пусть себе поет

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Сын Моргенштерна и Киркорова

05:31:30 02-02-2024

Саба (12:10:26 01-02-2024) Вот всякая ерунда . Типа ветераны России кто они такие и чем... Просто естественно если бы он пел про 50 грамм водки у ветеранов вопросов не было бы, но тут слово "курнем", "афганка", их трегирнуло не хило, у них нет больше дел как заниматься ерундой, запрещать слушать музыку , позорят себя да и только. А автору музыки респект.

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О_а

12:23:53 01-02-2024

Она очень позитивная, лёгкая!!) Сразу вспомнились времена, когда люди были добрыми и много смеялись

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Игорь

13:38:56 01-02-2024

Нашёл эту песню как раз из-за запрета. Не люблю когда кто за меня решают, что смотреть и слушать.

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Гость

15:06:00 01-02-2024

Игорь (13:38:56 01-02-2024) Нашёл эту песню как раз из-за запрета. Не люблю когда кто за... Не забудь нагадить в лифте, и запарковаться на газоне, а то будут тут всякие указывать, что можно чёткому пацанчику, а чего нельзя.

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Гость

14:24:37 01-02-2024

Да уже старая тема - всякий шлак продвигать запретительным движняком.

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Гость

15:12:53 01-02-2024

Нашел, послушал, песня весьма посредственная. Вы ж своими запретами ее и пропиарили, как и фильм Матильда.

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Катрин

15:57:00 01-02-2024

Моя дочка, 3 года, такой движ под эту песню мутит, закачаешься.

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Тим

16:24:07 01-02-2024

Лучше слушать и смотреть блатную романтику, чем инстасамку

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САНËК

16:24:08 01-02-2024

Нормальная песня. Так-то шансон то я не слушаю, но в таком сочетании прикольно.

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Дмитрий

16:30:58 01-02-2024

Песня не о чем, о том что вы пишите наркотики, от куда вы знаете что такое афганка, значит сами шмаляли а теперь святых из себя строите

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Гость

22:52:47 01-02-2024

Дмитрий (16:30:58 01-02-2024) Песня не о чем, о том что вы пишите наркотики, от куда вы зн... Молодец, прям молодец! 👍 Очень хорошо сказано.

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гость

00:24:40 04-02-2024

Афганка это жительница Афганистана, ты такой тупой что не можешь об этом сам догадаться

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Гость

21:02:47 01-02-2024

Мерзость по разложению молодежи. Оного гада забанят появляется следующий как черт из табакерки.Какой то центр по штамповке омерзительных безнравственных кумиров для народа. Без власти здесь не обходится.

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Гость

21:11:50 01-02-2024

Гость (08:08:08 01-02-2024) От антисемитизма, до нацизма один шаг... Ну если с подросткового возраста еще ума не нажили, песня точно для вас. Блевотина. А чарты показывают, реально, ущербность аудитории

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Гость

01:54:09 02-02-2024

Гость (15:06:00 01-02-2024) Не забудь нагадить в лифте, и запарковаться на газоне, а то ... Нагадить в лифте, тем самым доставив дискомфорт окружающим и посмотреть видео или послушать песню, которую кто то там запретил... Ага, одно и тоже..

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Гость

02:02:26 02-02-2024

Гость (09:39:49 01-02-2024) Что такой Костанайский колледж? Знаю Кустанай.... Город давно переименовали в Костанай. Кустанай в советское время был

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Александр

07:12:38 02-02-2024

Такое себе творчество. Песня одноразовая, ни смысла ни поучения... Один лишь дымоооооок

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Гость

09:31:13 02-02-2024

Гость (05:44:41 02-02-2024) Гость (06:59:28 01-02-2024) Ой Вэй! Афганка,да по-вес... Пошёл по комнате дымооок

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Гость

11:22:38 02-02-2024

Он набрал за неделю миллионы а ветераны России за все время нет. Значит дымок круче)

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9:12 02-02-2024

13:14:27 02-02-2024

Норм композиция,старый угарный 👍 Контент 🔥

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Юрий

13:49:41 02-02-2024

Надеждин декриминализовать обещает вроде бы? Или полный лигалайз. Так бы поддержали

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Уууу

21:06:06 02-02-2024

Стрей его на своём канале распиарил , кто в курсе тот понял.

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Арина

01:09:08 03-02-2024

Отличная песня. Ну и что, что там про запрещённые вещества поется? Он же не говорит: курите!!! ДЫМООК 😂 В интернете посмотришь, есть и похуже песни, а эта даже далека от "похуже".

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Гость

08:29:39 03-02-2024

Арина (01:09:08 03-02-2024) Отличная песня. Ну и что, что там про запрещённые вещества п... Что отличного?

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Антикиллер

23:15:51 04-02-2024

Яркий представитель "молодёжи" начала 90-х, уже дед по возрасту, а мозгов так и нет, всё "скурил"...., был ещё когда-то такой "паяц", как "мистер малой", тоже многие говорили: "ну что тут такого, ребёнок песни поёт".... Вот этот тоже видимо его в молодости наслушался.... Поколение со сгнившем мозгом и ориентирами на расслабон......

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Гость

00:24:24 05-02-2024

О_а (12:23:53 01-02-2024) Она очень позитивная, лёгкая!!) Сразу вспомнились времена, к... Согласен!!!

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Андрей

10:57:07 05-02-2024

"великие" за бугром, вот и остаётся творчеством штукатуров наслаждаться..

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Гость

15:36:48 07-02-2024

Гость (14:06:48 01-02-2024) Вы видимо многоразовый...... Ага, живым отсюда ещё никто не выбирался)

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Алексей

12:40:28 08-02-2024

Где, что заблокировали?? Зашёл в Ютуб, так теперь это го.. но 10 часов воет(((

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