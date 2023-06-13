Клипы с фигуристами на стихи местных поэтов создадут в Алтайском крае

Проект направлен на то, чтобы интегрировать поэзию в социальные сети

13 июня 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: "Сибирский лед"

В Алтайском крае начали снимать клипы на стихи местных поэтов. Видеорядом станут танцы барнаульских фигуристов, пишет пресс-служба мэрии.

Процесс выбора произведений уже завершили, стихи для создания роликов отобрали.

Директор клуба фигурного катания "Сибирский лед" Алла Медникова рассказала о том, что проект направлен на популяризацию поэзии в социальных сетях, включая все популярные форматы.

Посмотреть готовые видеоролики можно будет во "ВКонтакте" и телеграм-канале клуба "Сибирский лед".