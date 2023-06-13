Танцы матрешек, вручение паспортов и салют. Как прошел День России в Барнауле

Большой праздничный фоторепортаж из столицы края

13 июня 2023, 14:35, ИА Амител





































































































































































































































































День России – 2023 в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

12 июня в Барнауле отметили День России. В этот день впервые у стелы "Город трудовой доблести" в Нагорном парке юным гражданам Российской Федерации выдавали их первые паспорта.

Сам праздник начался со спортивных мероприятий на площади Сахарова. Там любой желающий мог сдать нормы ГТО, попробовать себя в армрестлинге и даже потягать гири. Также у "Титов-Арены" проходили игры по баскетболу в разных возрастных категориях. А аллея у театра драмы стала местом развлекательных игр для детей и взрослых.

По всем городским площадкам прошли в этот день концерты. Так, в университетском дворике АлтГУ состоялась молодежная программа "Мы – будущее России" с выступлением танцевальных университетских коллективов. На пешеходной улице Мало-Тобольской духовой оркестр исполнил русские народные композиции. Также там впервые состоялась выставка фотохудожника Евгения Борисова "Моя родина – Россия", в которой он показал жителям города невероятные красоты нашей страны.

Самая яркая концертная программа была на площади Сахарова. Перед барнаульцами выступили с танцами и песнями городские коллективы не только Алтайского края, но и Луганской и Донецкой народных республик. Концерт продолжался вплоть до семиминутного салюта невероятной красоты.

Подробнее – в нашем фоторепортаже.