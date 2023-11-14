КНДР обвинила США в поставках Украине запрещенных вооружений

По мнению представителя МИД Северной Кореи Чо Чхоль Су, в результате Белый дом может получить "второй Афганистан", а поражение Соединенных Штатов на Украине станет не менее масштабным

14 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США уничтожают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

Он отметил, что Вашингтон продолжает Киеву поставки кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено в соответствии с международными правовыми нормами. Он обвинил США в попытке затянуть конфликт.

По мнению Чо Чхоль Су, в результате Белый дом может получить "второй Афганистан", а поражение США на Украине станет не менее масштабным. Он добавил, что Соединенные Штаты принуждают человечество к жестокому конфликту и ставят свои интересы выше интересов других стран.