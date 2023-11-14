КНДР обвинила США в поставках Украине запрещенных вооружений
По мнению представителя МИД Северной Кореи Чо Чхоль Су, в результате Белый дом может получить "второй Афганистан", а поражение Соединенных Штатов на Украине станет не менее масштабным
14 ноября 2023, 12:30, ИА Амител
США уничтожают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
Он отметил, что Вашингтон продолжает Киеву поставки кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено в соответствии с международными правовыми нормами. Он обвинил США в попытке затянуть конфликт.
По мнению Чо Чхоль Су, в результате Белый дом может получить "второй Афганистан", а поражение США на Украине станет не менее масштабным. Он добавил, что Соединенные Штаты принуждают человечество к жестокому конфликту и ставят свои интересы выше интересов других стран.
12:33:48 14-11-2023
поставки кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном --- а наши об этом как то молчат
12:57:17 14-11-2023
как это молчат . говорили ж бабахнули какой то сарай. а они там лежали . теперь радиоактивный фон там не очень.
13:01:16 14-11-2023
Пьют в яранге два тундрюка и один другому говорит: «что-то меня в последнее время Гондурас сильно беспокоит». Второй ему отвечает: «а ты его не чеши ».
13:16:23 14-11-2023
кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном беспокоят не хреново наших мобилизованных
14:29:49 14-11-2023
Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. Ранее сотрудник спецслужб ЛНР сообщала РИА Новости, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке, освобожденном в ходе специальной военной операции, документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и федерального бюро расследований США. «Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — рассказала собеседник агентства.
14:50:21 14-11-2023
Гость (14:29:49 14-11-2023) Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы... Есть же у нас в крае профессиональные кинологи, есть студенты, которые этому учатся. Есть бездомные собаки, которые могут послужить Родине и таким образом спасти жизни наших военных.
15:07:54 14-11-2023
Гость (14:29:49 14-11-2023) Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы... Что думает по этому поводу Скотт Риттер?