В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Киеву активов России
Решение о конфискации сможет принимать президент США
08 ноября 2023, 11:46, ИА Амител
Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные итогов голосования.
За законопроект проголосовали 40 членов комитета, два оказались против. Законопроект дает госсекретарю полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, применяя для этого конфискованные активы Центробанка и РФ и другие замороженные иностранные активы России.
При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации сможет принимать президент США. После этого средства будут переходить в специальный "фонд поддержки Украины". Средства в нем будут доступны госсекретарю для "компенсации Украине понесенного урона".
Также документ обязывает правительство США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, в том числе с ЕС и G7.
12:10:31 08-11-2023
Воровство по европейски. Просто взять и отдать чужие деньги третьему лицу!
12:41:00 08-11-2023
Гость (12:10:31 08-11-2023) Воровство по европейски. Просто взять и отдать чужие деньги ... Если бы НАШИ капиталисты вкладывали деньги в развитие НАШЕЙ страны, то ни кто бы их не грабил.
12:50:35 08-11-2023
Гость (12:41:00 08-11-2023) Если бы НАШИ капиталисты вкладывали деньги в развитие НАШЕЙ ... Это точно...
14:14:55 08-11-2023
Гость (13:00:35 08-11-2023) О, может получиться, что за территории заплатили. Ну если от... Может так "получиться" потому что конгрессмены заокеанского пиндостана так решили?
14:19:42 08-11-2023
Гость (12:41:00 08-11-2023) Если бы НАШИ капиталисты вкладывали деньги в развитие НАШЕЙ ... Да вы что?В натуре?Пиндосские конгрессмены порожняки гнать не будут.Но последний базар за паханом.
15:12:16 08-11-2023
Гость (12:10:31 08-11-2023) Воровство по европейски. Просто взять и отдать чужие деньги ... Нормальный хзяин своё добро при себе завсега на русси держал, да в своё хозяйство вкладывал. А это жульё, наворовонное у людей на западе держало. Так кто еврей то, жулик уто?
12:27:03 08-11-2023
Караул! Капиталистов грабят! Банки Европы и США скоро обанкротятся!
13:00:35 08-11-2023
О, может получиться, что за территории заплатили. Ну если от них что-то еще останется
14:45:06 08-11-2023
Что-то мне от этой новости сугубо фиолетово. Да и нашим олигархам тоже наверно. Еще наворуют.
14:58:10 08-11-2023
Гость (14:45:06 08-11-2023) Что-то мне от этой новости сугубо фиолетово. Да и нашим олиг... Олигархам конечно фиолетово, это не их деньги, это бюджетные. Из них можно было пенсии и зарплаты бюджетникам лет 20 выплачивать. А можно было в США разместить. Решили, что лучше в США, надежней, никто не украдет
15:10:12 08-11-2023
Гость (14:45:06 08-11-2023) Что-то мне от этой новости сугубо фиолетово. Да и нашим олиг... Вороют то у тебя. Но тебе фиолетово. Видимо ты постоянно синий.
15:29:47 08-11-2023
Гость (15:10:12 08-11-2023) Вороют то у тебя. Но тебе фиолетово. Видимо ты постоянно син... Если тебе не все равно,бери палимет и иди поднимай народ на борьбу с несправедливостью. Нечего сидеть просто так.
15:49:27 08-11-2023
Готов поспорить, американцы никакие активы российских компаний не передадут украинцам. Скорее всего, утащат всё себе, под предлогом оплаты уже поставленной "помощи"...
15:52:53 08-11-2023
Северо-американских негров надо призвать к бунту и принимать иные меры по расшатыванию американской безопасности.
17:46:22 08-11-2023
Всех, кто причастен к решению хранить наши доходы в ихних банках, под суд!!!