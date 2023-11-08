В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Киеву активов России

Решение о конфискации сможет принимать президент США

08 ноября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные итогов голосования.

За законопроект проголосовали 40 членов комитета, два оказались против. Законопроект дает госсекретарю полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, применяя для этого конфискованные активы Центробанка и РФ и другие замороженные иностранные активы России.

При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации сможет принимать президент США. После этого средства будут переходить в специальный "фонд поддержки Украины". Средства в нем будут доступны госсекретарю для "компенсации Украине понесенного урона".

Также документ обязывает правительство США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, в том числе с ЕС и G7.