КНДР передала России более тысячи контейнеров с вооружением, утверждают в Белом доме
Администрация США опасается, что Пхеньян получит ответную помощь от Москвы
14 октября 2023, 13:00, ИА Амител
Власти США полагают, что КНДР поставила более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами России для использования на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Вашингтон осудил действия Северной Кореи и обеспокоен возможной ответной помощью Пхеньяну со стороны Москвы. Столица КНДР, по данным Кирби, стремится заполучить от РФ истребители, ракеты, бронетехнику и прочие передовые технологии.
По версии американской разведки, "российские суда, разгружающие контейнеры в КНДР, могут представлять собой первые поставки материалов из России".
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Однако никаких соглашений по итогам разговора политики не подписали, утверждали в Кремле.
13:14:35 14-10-2023
Консервы поставляли корейцы.
13:58:24 14-10-2023
Как быстро меняются друзья
19:45:19 14-10-2023
Гость (13:58:24 14-10-2023) Как быстро меняются друзья ... Уточните пожалуйста, кого на кого мы поменяли?
21:39:35 14-10-2023
Гость (13:58:24 14-10-2023) Как быстро меняются друзья ... Есть друзья?
14:27:30 15-10-2023
Гость (13:58:24 14-10-2023) Как быстро меняются друзья ... Северная Корея - наши соседи, у нас общая граница. Насчет дружбы, какая может быть дружба между странами? Есть взаимовыгодные отношения. Не больше.
19:00:13 16-10-2023
Гость (13:58:24 14-10-2023) Как быстро меняются друзья ... Друзья все те же. Это мы меняемся.
22:33:46 15-10-2023
Америкосы прямо такие завистливые... А наши морфлотовские зря что ли Ыну шапку соболью подарили?Ушаночка неплохая, Киму к лицу.