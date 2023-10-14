КНДР передала России более тысячи контейнеров с вооружением, утверждают в Белом доме

Администрация США опасается, что Пхеньян получит ответную помощь от Москвы

14 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти США полагают, что КНДР поставила более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами России для использования на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон осудил действия Северной Кореи и обеспокоен возможной ответной помощью Пхеньяну со стороны Москвы. Столица КНДР, по данным Кирби, стремится заполучить от РФ истребители, ракеты, бронетехнику и прочие передовые технологии.

По версии американской разведки, "российские суда, разгружающие контейнеры в КНДР, могут представлять собой первые поставки материалов из России".

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Однако никаких соглашений по итогам разговора политики не подписали, утверждали в Кремле.