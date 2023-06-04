Книги в России подорожают на 15 процентов

Это связано с дефицитом бумаги и подорожанием европейского оборудования

04 июня 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Книги в России за прошлый год стали дороже на 15-20%, а к концу года цена вырастет ещё на 15%. Об этом сообщают "Известия".

На подорожание повлияло несколько факторов: рост цены на бумагу и европейское оборудование, необходимое для печати, а также изменение курса валют.

В Российском книжном клубе отметили, что за первые месяцы 2023 года книги стали дороже на 5%, а до конца года рост продолжится.

Эксперты считают, что в "группе риска" цветные книги и подарочные издания.