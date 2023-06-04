Книги в России подорожают на 15 процентов
Это связано с дефицитом бумаги и подорожанием европейского оборудования
04 июня 2023, 11:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Книги в России за прошлый год стали дороже на 15-20%, а к концу года цена вырастет ещё на 15%. Об этом сообщают "Известия".
На подорожание повлияло несколько факторов: рост цены на бумагу и европейское оборудование, необходимое для печати, а также изменение курса валют.
В Российском книжном клубе отметили, что за первые месяцы 2023 года книги стали дороже на 5%, а до конца года рост продолжится.
Эксперты считают, что в "группе риска" цветные книги и подарочные издания.
11:24:46 04-06-2023
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