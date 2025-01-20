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"Кое-как смогла отбиться". В Рубцовске бродячая собака напала на ребенка

СК возбудил уголовное дело

20 января 2025, 20:00, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/973239
Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/973239

В Рубцовске на 11-летнюю девочку напала собака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

"В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака, которая покусала ребенка", — сказано в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность".

Инцидент произошел на пересечении улиц Минской и Братской, рассказала мать девочки в Telegram-канале "Блогерша Рубцовск".

"Дочь шла одна. Собака вцепилась в ногу. Кое-как смогла отбиться. Теперь ставим болючие уколы от бешенства", – поделилась она.

По словам женщины, собака живет в заброшенном доме, кусает прохожих. Разумеется, ни паспорта, ни чипа у животного не было.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и юридическую оценку действий должностных лиц, ответственных за контроль за безнадзорными животными.

Рубцовск Происшествия дети животные

Комментарии 11

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Гость

21:05:56 20-01-2025

Да, в Рубцовске стаями, сворами, бродячие собаки. Страшно. Когда это закончится?!

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Гость

21:46:41 20-01-2025

Гость (21:05:56 20-01-2025) Да, в Рубцовске стаями, сворами, бродячие собаки. Страшно. К... Так в Бийске так же(

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Гость

22:06:29 20-01-2025

Гость (21:05:56 20-01-2025) Да, в Рубцовске стаями, сворами, бродячие собаки. Страшно. К... Чипы вам в помощь

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Сергей

22:08:20 20-01-2025

При СССР никаких расследований не проводили, в расход и все дела

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Кхм...

00:41:33 21-01-2025

Как доллар по 150-200 станет, так сразу все голуби, а за ними и собаки кончатся. А потом и кошки.

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Сергей

07:55:14 21-01-2025

Кхм... (00:41:33 21-01-2025) Как доллар по 150-200 станет, так сразу все голуби, а за ним... Голубей ел, ничего так вкусные, а вот кошек пока не пробовал😎🤗😋

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Musik

10:13:14 21-01-2025

Сергей (07:55:14 21-01-2025) Голубей ел, ничего так вкусные, а вот кошек пока не пробовал... жестковаты

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Сергей

10:53:09 21-01-2025

Musik (10:13:14 21-01-2025) жестковаты... Кошки? 😺🧐

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Musik

12:59:28 21-01-2025

Сергей (10:53:09 21-01-2025) Кошки? 😺🧐... да. а что?

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Гость

12:55:04 21-01-2025

Нужен догхантерский десант на Рубцовск, сами они не справляются. Хотя отстрелы уже разрешены Законом, спасибо депутатам.

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Гость

13:01:54 21-01-2025

виноваты сами жители что развели и ничего не делают
опасность надо пресекать в корне. Колбасы купить. Выйти и разбросать. Всего делов

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