"Кое-как смогла отбиться". В Рубцовске бродячая собака напала на ребенка

СК возбудил уголовное дело

20 января 2025, 20:00, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/973239

В Рубцовске на 11-летнюю девочку напала собака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

"В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака, которая покусала ребенка", — сказано в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность".

Инцидент произошел на пересечении улиц Минской и Братской, рассказала мать девочки в Telegram-канале "Блогерша Рубцовск".

"Дочь шла одна. Собака вцепилась в ногу. Кое-как смогла отбиться. Теперь ставим болючие уколы от бешенства", – поделилась она.

По словам женщины, собака живет в заброшенном доме, кусает прохожих. Разумеется, ни паспорта, ни чипа у животного не было.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и юридическую оценку действий должностных лиц, ответственных за контроль за безнадзорными животными.