"Разгрызла в клочья". В Барнауле собака набросилась на школьницу
Мать девочки обратилась в полицию
03 декабря 2024, 19:40, ИА Амител
В поселке Центральный, рядом со школой, со стороны ул. Мира, 10, собака – помесь бойцовской породы набросилась на ученицу третьего класса, отобрав у нее варежку. Об этом мать девочки рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Оторвала у нее варежку, которая была прикреплена прочно на резинку. У ребенка истерика, очень напугана. Варежку собака разгрызла в клочья", – поделилась женщина.
Педагоги связались с хозяйкой собаки – ее ребенок тоже учится в этой школе. Однако та никак не отреагировала, лишь разрешила дать свой мобильный номер матери девочки, на которую напал ее питомец.
"Я набираю ей, а она не берет трубку", – рассказала мать девочки.
Родители школьников уже множество раз жаловались хозяйке собаки на то, что ее питомец "лезет к детям".
Женщина решила обратиться в полицию. При этом она призвала и других возмущенных родителей написать заявление.
"Я не хочу, чтобы вместо варежки разодран был мой ребенок или чей-либо еще", – заявила горожанка.
19:53:33 03-12-2024
Ввести уголовную ответственность владельцев собак и чиновников за нападение бродячих собак и собак без поводков и намордников на людей и проблема будет решена в день принятия такого закона. Сразу будут и деньги и решения.
20:27:21 03-12-2024
Есть закон о содержании собак
пишите в прокуратуру .
20:37:02 03-12-2024
Чип еще не поставили,счас вставят и она сразу станет добрая и ласковая
23:24:24 03-12-2024
гость (20:37:02 03-12-2024) Чип еще не поставили,счас вставят и она сразу станет добрая ... Может ей лучше зубы выбить, тогда точно подобреет😉😊
10:23:23 04-12-2024
Сергей (23:24:24 03-12-2024) Может ей лучше зубы выбить, тогда точно подобреет😉😊... Вы видно сразу добрый человек, а как у Вас с зубами - никто еще не выбил. У Вас все впереди:)
08:40:55 05-12-2024
Сергей (23:24:24 03-12-2024) Может ей лучше зубы выбить, тогда точно подобреет😉😊... Кому-собаке или хозяйке?
22:46:03 03-12-2024
Когда же это закончится!
11:28:16 04-12-2024
Гость (22:46:03 03-12-2024) Когда же это закончится!... да поживите еще, зачем вы так скоро собираетесь?
00:00:00 04-12-2024
Да мент знакомый пусть отстреляет на месте, сейчас закон позволяет. Два-три взрослых свидетеля, и Вася кот. Таких собак вообще быть не должно.
11:33:44 04-12-2024
Гость (00:00:00 04-12-2024) Да мент знакомый пусть отстреляет на месте, сейчас закон поз... каких таких?
13:33:44 04-12-2024
Гость (00:00:00 04-12-2024) Да мент знакомый пусть отстреляет на месте, сейчас закон поз... менту передачки вы будете носить?
02:20:04 04-12-2024
Блоховозы должны охранять частные дома в дремучих деревнях.
В городе псинам делать нечего!
Псину напавшую на человека усыплять на месте.
Хозяину - штраф. А если причинен вред здоровью - тюрьма.
Только так можно победить зоошизу
08:52:23 04-12-2024
Сам ты шиза...Рот прополоскай. Я бы тебе изложил кто тут шиза, только модераторы не пропустят. Намеренное разжигание ненависти к собакам, вот чем тут занимается Амик. Задание это Администрации или собственная глупость вопрос отдельный. Но в ситуации НИКТО не пострадал...Резюме тут простое. Несомненно хозяйка собаки должна быть наказана за выгул без присмотра. ВСЁ!!!!! Тема не стоит выеденного яйца.
11:35:44 04-12-2024
Дюша (08:52:23 04-12-2024) Сам ты шиза...Рот прополоскай. Я бы тебе изложил кто тут шиз... +млн! к каждому слову. в том числе, и не произнесенному.
14:54:29 04-12-2024
Дюша (08:52:23 04-12-2024) Сам ты шиза...Рот прополоскай. Я бы тебе изложил кто тут шиз...
Неумная
06:11:33 04-12-2024
Вот на этом примере и посмотрим как работает новый закон о самовыгуле собак. Кто будет оформлять штраф.
09:39:15 04-12-2024
Заголовок - огонь!
13:37:23 04-12-2024
Гость (09:39:15 04-12-2024) Заголовок - огонь!... всё правда. Фото подтверждает.
09:40:28 04-12-2024
Оса с 5 метров 2 сантиметровую ДСП насквозь пробивает, поди собаку остановила бы. Но начнутся разборки по правомерности применения
10:21:06 04-12-2024
Гость (09:40:28 04-12-2024) Оса с 5 метров 2 сантиметровую ДСП насквозь пробивает, поди ... Точно. Потом предъявят за порчу чужого имущества-собаки.
10:22:25 04-12-2024
Читать надо так: девочка играла с соседской собакой. Та отобрала у нее варежку и разгрызла...Но зоофобы наложили полные памперсы и забрызгали всю ветку своими вонючими выделениями...
11:33:16 04-12-2024
Дюша (10:22:25 04-12-2024) Читать надо так: девочка играла с соседской собакой. Та отоб... там маман шибзданутая во всю голову, судя по тексту.
все собаки так себя ведут с игрушками, а варежку пес точно принял за игрушку.
если бы несуществующая "бойцовская" порода решила убить ребенка, то начала бы не с варежки.
14:59:59 04-12-2024
Полностью поддерживаю. Естественно собак отпускать вблизи детей не нужно, ребенок может побежать, сделать другие действия , а этот вариант - собака явно посчитала варежку игрушкой.
А половину комментаторов явно дети "человейников" и из домашних животных там видели только тараканов.