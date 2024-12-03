"Разгрызла в клочья". В Барнауле собака набросилась на школьницу

Мать девочки обратилась в полицию

03 декабря 2024, 19:40, ИА Амител

Собака отобрала у школьницы варежку / Фото: t.me/incident22

В поселке Центральный, рядом со школой, со стороны ул. Мира, 10, собака – помесь бойцовской породы набросилась на ученицу третьего класса, отобрав у нее варежку. Об этом мать девочки рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Оторвала у нее варежку, которая была прикреплена прочно на резинку. У ребенка истерика, очень напугана. Варежку собака разгрызла в клочья", – поделилась женщина.

Педагоги связались с хозяйкой собаки – ее ребенок тоже учится в этой школе. Однако та никак не отреагировала, лишь разрешила дать свой мобильный номер матери девочки, на которую напал ее питомец.

"Я набираю ей, а она не берет трубку", – рассказала мать девочки.

Родители школьников уже множество раз жаловались хозяйке собаки на то, что ее питомец "лезет к детям".

Женщина решила обратиться в полицию. При этом она призвала и других возмущенных родителей написать заявление.