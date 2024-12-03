НОВОСТИПроисшествия

"Разгрызла в клочья". В Барнауле собака набросилась на школьницу

Мать девочки обратилась в полицию

03 декабря 2024, 19:40, ИА Амител

Собака отобрала у школьницы варежку / Фото: t.me/incident22

В поселке Центральный, рядом со школой, со стороны ул. Мира, 10, собака – помесь бойцовской породы набросилась на ученицу третьего класса, отобрав у нее варежку. Об этом мать девочки рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Оторвала у нее варежку, которая была прикреплена прочно на резинку. У ребенка истерика, очень напугана. Варежку собака разгрызла в клочья", – поделилась женщина.

Педагоги связались с хозяйкой собаки – ее ребенок тоже учится в этой школе. Однако та никак не отреагировала, лишь разрешила дать свой мобильный номер матери девочки, на которую напал ее питомец.

"Я набираю ей, а она не берет трубку", – рассказала мать девочки.

Родители школьников уже множество раз жаловались хозяйке собаки на то, что ее питомец "лезет к детям".

Женщина решила обратиться в полицию. При этом она призвала и других возмущенных родителей написать заявление.

"Я не хочу, чтобы вместо варежки разодран был мой ребенок или чей-либо еще", – заявила горожанка.

Барнаул Происшествия дети Собаки школы животные

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

19:53:33 03-12-2024

Ввести уголовную ответственность владельцев собак и чиновников за нападение бродячих собак и собак без поводков и намордников на людей и проблема будет решена в день принятия такого закона. Сразу будут и деньги и решения.

  50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:21 03-12-2024

Есть закон о содержании собак
пишите в прокуратуру .

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:37:02 03-12-2024

Чип еще не поставили,счас вставят и она сразу станет добрая и ласковая

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

23:24:24 03-12-2024

гость (20:37:02 03-12-2024) Чип еще не поставили,счас вставят и она сразу станет добрая ... Может ей лучше зубы выбить, тогда точно подобреет😉😊

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:23:23 04-12-2024

Сергей (23:24:24 03-12-2024) Может ей лучше зубы выбить, тогда точно подобреет😉😊... Вы видно сразу добрый человек, а как у Вас с зубами - никто еще не выбил. У Вас все впереди:)

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:55 05-12-2024

Сергей (23:24:24 03-12-2024) Может ей лучше зубы выбить, тогда точно подобреет😉😊... Кому-собаке или хозяйке?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:03 03-12-2024

Когда же это закончится!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:28:16 04-12-2024

Гость (22:46:03 03-12-2024) Когда же это закончится!... да поживите еще, зачем вы так скоро собираетесь?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:00:00 04-12-2024

Да мент знакомый пусть отстреляет на месте, сейчас закон позволяет. Два-три взрослых свидетеля, и Вася кот. Таких собак вообще быть не должно.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:33:44 04-12-2024

Гость (00:00:00 04-12-2024) Да мент знакомый пусть отстреляет на месте, сейчас закон поз... каких таких?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

13:33:44 04-12-2024

Гость (00:00:00 04-12-2024) Да мент знакомый пусть отстреляет на месте, сейчас закон поз... менту передачки вы будете носить?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:20:04 04-12-2024

Блоховозы должны охранять частные дома в дремучих деревнях.
В городе псинам делать нечего!
Псину напавшую на человека усыплять на месте.
Хозяину - штраф. А если причинен вред здоровью - тюрьма.
Только так можно победить зоошизу

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:52:23 04-12-2024

Сам ты шиза...Рот прополоскай. Я бы тебе изложил кто тут шиза, только модераторы не пропустят. Намеренное разжигание ненависти к собакам, вот чем тут занимается Амик. Задание это Администрации или собственная глупость вопрос отдельный. Но в ситуации НИКТО не пострадал...Резюме тут простое. Несомненно хозяйка собаки должна быть наказана за выгул без присмотра. ВСЁ!!!!! Тема не стоит выеденного яйца.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:35:44 04-12-2024

Дюша (08:52:23 04-12-2024) Сам ты шиза...Рот прополоскай. Я бы тебе изложил кто тут шиз... +млн! к каждому слову. в том числе, и не произнесенному.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:29 04-12-2024

Дюша (08:52:23 04-12-2024) Сам ты шиза...Рот прополоскай. Я бы тебе изложил кто тут шиз...
Неумная

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:11:33 04-12-2024

Вот на этом примере и посмотрим как работает новый закон о самовыгуле собак. Кто будет оформлять штраф.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:15 04-12-2024

Заголовок - огонь!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

13:37:23 04-12-2024

Гость (09:39:15 04-12-2024) Заголовок - огонь!... всё правда. Фото подтверждает.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:28 04-12-2024

Оса с 5 метров 2 сантиметровую ДСП насквозь пробивает, поди собаку остановила бы. Но начнутся разборки по правомерности применения

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:06 04-12-2024

Гость (09:40:28 04-12-2024) Оса с 5 метров 2 сантиметровую ДСП насквозь пробивает, поди ... Точно. Потом предъявят за порчу чужого имущества-собаки.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:22:25 04-12-2024

Читать надо так: девочка играла с соседской собакой. Та отобрала у нее варежку и разгрызла...Но зоофобы наложили полные памперсы и забрызгали всю ветку своими вонючими выделениями...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:33:16 04-12-2024

Дюша (10:22:25 04-12-2024) Читать надо так: девочка играла с соседской собакой. Та отоб... там маман шибзданутая во всю голову, судя по тексту.
все собаки так себя ведут с игрушками, а варежку пес точно принял за игрушку.
если бы несуществующая "бойцовская" порода решила убить ребенка, то начала бы не с варежки.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:59 04-12-2024

Полностью поддерживаю. Естественно собак отпускать вблизи детей не нужно, ребенок может побежать, сделать другие действия , а этот вариант - собака явно посчитала варежку игрушкой.
А половину комментаторов явно дети "человейников" и из домашних животных там видели только тараканов.

  -12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров