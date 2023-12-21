Кофе и йогурты подорожают в России в новом году
В Минсельхозе заявили, что цены на продукты колеблются от курса валют
21 декабря 2023, 21:40, ИА Амител
Продукты питания, включая кофе и йогурты, подорожают в России в 2024 году. Об этом сообщает "Коммерсант".
Компания "Вимм-Билль-Данн" планирует поднять цены на продукцию в среднем на 4,9%, а молочная продукция и соки станут дороже на 16,1%.
Изменится цена йогуртов Ehrmann – на 5%, безалкогольных напитков "Мултон Партнерс" – на 13%, кофе и напитков Nestle – на 15%, печенья "Любятово" – на 6%, шоколада Ritter Sport и Ferrero Rocher – на 7-14%. Рис от "Агроимпорта" тоже подорожает – сразу на 22%.
Представители Минсельхоза, комментируя ситуацию, заявили, что стоимость иностранных продуктов меняется из-за курса валют.
22:00:53 21-12-2023
Огласите весь список, пожалуйста.....
22:07:15 21-12-2023
Да не может быть. А что случилось?
22:17:35 21-12-2023
Да ну! Не верю!
09:23:16 22-12-2023
Достаточно один раз написать, дорожать будет все, всегда и не зависимо ни от чего!
10:02:07 22-12-2023
А инфляция то 7,5%)))
10:57:10 22-12-2023
А так же связь, интернет и все остальное.