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Кофе и йогурты подорожают в России в новом году

В Минсельхозе заявили, что цены на продукты колеблются от курса валют

21 декабря 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Продукты питания, включая кофе и йогурты, подорожают в России в 2024 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Компания "Вимм-Билль-Данн" планирует поднять цены на продукцию в среднем на 4,9%, а молочная продукция и соки станут дороже на 16,1%.

Изменится цена йогуртов Ehrmann – на 5%, безалкогольных напитков "Мултон Партнерс" – на 13%, кофе и напитков Nestle – на 15%, печенья "Любятово" – на 6%, шоколада Ritter Sport и Ferrero Rocher – на 7-14%. Рис от "Агроимпорта" тоже подорожает – сразу на 22%.

Представители Минсельхоза, комментируя ситуацию, заявили, что стоимость иностранных продуктов меняется из-за курса валют.

цены

Комментарии 6

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Гость

22:00:53 21-12-2023

Огласите весь список, пожалуйста.....

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Гость

22:07:15 21-12-2023

Да не может быть. А что случилось?

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Гость

22:17:35 21-12-2023

Да ну! Не верю!

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Гость

09:23:16 22-12-2023

Достаточно один раз написать, дорожать будет все, всегда и не зависимо ни от чего!

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Гость

10:02:07 22-12-2023

А инфляция то 7,5%)))

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Гость

10:57:10 22-12-2023

А так же связь, интернет и все остальное.

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