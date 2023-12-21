Кофе и йогурты подорожают в России в новом году

В Минсельхозе заявили, что цены на продукты колеблются от курса валют

21 декабря 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Продукты питания, включая кофе и йогурты, подорожают в России в 2024 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Компания "Вимм-Билль-Данн" планирует поднять цены на продукцию в среднем на 4,9%, а молочная продукция и соки станут дороже на 16,1%.

Изменится цена йогуртов Ehrmann – на 5%, безалкогольных напитков "Мултон Партнерс" – на 13%, кофе и напитков Nestle – на 15%, печенья "Любятово" – на 6%, шоколада Ritter Sport и Ferrero Rocher – на 7-14%. Рис от "Агроимпорта" тоже подорожает – сразу на 22%.

Представители Минсельхоза, комментируя ситуацию, заявили, что стоимость иностранных продуктов меняется из-за курса валют.