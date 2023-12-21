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Множество товаров в России подорожает в 2024 году

По прогнозам экспертов, цены увеличатся на 5-20%

21 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Производители и ретейлеры предупредили о том, что цены на широкий перечень товаров в России в 2024 году увеличатся на 5-20%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Основной причиной для подорожания продуктов называют изменение курса валют. Из-за этого растут затраты на импортное сырье. Также представители рынка отмечают подорожание внутренних перевозок.

Логисты сетуют на увеличение затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов. В ближайшее время предпосылок к снижению цен участники рынка не видят.

Отмечается, что рост цен коснется различных товаров: от молочной продукции, до круп и шоколада.

цены

Комментарии 10

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Гость

17:19:14 21-12-2023

Спасибо, что предупредили! А то было бы так неожиданно....

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Гость

17:37:09 21-12-2023

Никогда такого не было и вот опять :)

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Гость

18:50:01 21-12-2023

Да бедненькие ретейлеры, всё сетуют и жалуются. Даже затраты на персонал , неужели им зарплаты повышают? Что, всё так плохо у нас, что даже до выборов цены начнут повышать?

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Гость

18:57:18 21-12-2023

Ну, наконец то, а мы уж думали подешевеют.

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Гость

19:17:42 21-12-2023

Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали... Здравствуй старый-новый президент...

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Гость

19:32:08 21-12-2023

Гость (19:17:42 21-12-2023) Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали... Здравствуй ста... и в чем тебя президент обокрал, ущербный

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гость

07:55:45 22-12-2023

Гость (19:32:08 21-12-2023) Гость (19:17:42 21-12-2023) Сначала мы жили бедно А по... не ущербный,а кто у нас поставлен следить за порядком в стране,наверно ты должен контролировать рост цен,так вопрос к тебе-почему у нас так они растут каждый год?

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Гость

08:49:42 22-12-2023

Гость (19:32:08 21-12-2023) Гость (19:17:42 21-12-2023) Сначала мы жили бедно А по... Сколько лет пенсии он украл у россиян?

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Гость

21:40:11 21-12-2023

Почему некоторые??? Все!!!!

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гость

22:20:22 21-12-2023

а как же заявления-мы от доллара не зависим,все сделки только за рубли или как всегда?

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