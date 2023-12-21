Множество товаров в России подорожает в 2024 году

По прогнозам экспертов, цены увеличатся на 5-20%

21 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Производители и ретейлеры предупредили о том, что цены на широкий перечень товаров в России в 2024 году увеличатся на 5-20%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Основной причиной для подорожания продуктов называют изменение курса валют. Из-за этого растут затраты на импортное сырье. Также представители рынка отмечают подорожание внутренних перевозок.

Логисты сетуют на увеличение затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов. В ближайшее время предпосылок к снижению цен участники рынка не видят.

Отмечается, что рост цен коснется различных товаров: от молочной продукции, до круп и шоколада.