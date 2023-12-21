Множество товаров в России подорожает в 2024 году
По прогнозам экспертов, цены увеличатся на 5-20%
21 декабря 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Производители и ретейлеры предупредили о том, что цены на широкий перечень товаров в России в 2024 году увеличатся на 5-20%. Об этом сообщает "Коммерсант".
Основной причиной для подорожания продуктов называют изменение курса валют. Из-за этого растут затраты на импортное сырье. Также представители рынка отмечают подорожание внутренних перевозок.
Логисты сетуют на увеличение затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов. В ближайшее время предпосылок к снижению цен участники рынка не видят.
Отмечается, что рост цен коснется различных товаров: от молочной продукции, до круп и шоколада.
17:19:14 21-12-2023
Спасибо, что предупредили! А то было бы так неожиданно....
17:37:09 21-12-2023
Никогда такого не было и вот опять :)
18:50:01 21-12-2023
Да бедненькие ретейлеры, всё сетуют и жалуются. Даже затраты на персонал , неужели им зарплаты повышают? Что, всё так плохо у нас, что даже до выборов цены начнут повышать?
18:57:18 21-12-2023
Ну, наконец то, а мы уж думали подешевеют.
19:17:42 21-12-2023
Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали... Здравствуй старый-новый президент...
19:32:08 21-12-2023
Гость (19:17:42 21-12-2023) Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали... Здравствуй ста... и в чем тебя президент обокрал, ущербный
07:55:45 22-12-2023
Гость (19:32:08 21-12-2023) Гость (19:17:42 21-12-2023) Сначала мы жили бедно А по... не ущербный,а кто у нас поставлен следить за порядком в стране,наверно ты должен контролировать рост цен,так вопрос к тебе-почему у нас так они растут каждый год?
08:49:42 22-12-2023
Гость (19:32:08 21-12-2023) Гость (19:17:42 21-12-2023) Сначала мы жили бедно А по... Сколько лет пенсии он украл у россиян?
21:40:11 21-12-2023
Почему некоторые??? Все!!!!
22:20:22 21-12-2023
а как же заявления-мы от доллара не зависим,все сделки только за рубли или как всегда?