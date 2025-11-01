Когда будет День матери в 2025 году и как принято отмечать этот праздник?
В России это уже больше 20 лет официальный праздник
01 ноября 2025, 06:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Ближе к концу года в России традиционно отмечают День матери. Это одно из самых теплых и трогательных торжеств, по случаю которого все стараются поздравить своих любимых мам. С размахом его празднуют в школах и детсадах.
О том, какого числа День матери будет в 2025 году и как его принято отмечать, – в материале amic.ru.
1
Когда День матери в 2025 году?
Это переходящий праздник, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Соответственно, в этом году мы будем праздновать День матери 30 ноября.
2
Что это за праздник?
Название говорит само за себя. День матери целиком и полностью посвящен всем мамам. Их принято поздравлять и всячески благодарить за то, что они нас воспитали.
3
Как и когда появился этот праздник?
На самом деле, такой праздник существовал и до своего официального появления. Согласно самой распространенной версии, впервые День матери отпраздновали в 1988 году, а организовала его учитель из Баку. Коллегам так понравилась ее идея, что День матери стали отмечать ежегодно во многих школах.
Но официально торжественную дату закрепили в 1998-м по инициативе комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты хотели подчеркнуть важность матери в судьбе каждого человека.
4
Какие есть традиции у этого праздника?
Каких-то конкретных традиций у Дня матери немного. Это просто очень уютный семейный праздник, в который мамам дарят подарки и цветы. Но самое важное – говорят слова благодарности за все, что мать сделала для своего ребенка.
Пожалуй, самые организованные праздничные программы проводят в школах и детсадах. Там по случаю Дня матери проходят концерты, на которых дети радуют выступлениями своих мам и бабушек.
5
Кого в День матери нужно поздравить, кроме мамы?
Также в этот день принято поздравлять и бабушек. Но на самом деле никто не запретит вам поздравить всех ваших знакомых женщин, которые уже познали радость материнства.
6
Что нужно дарить на День матери?
Нет никаких правил и четких указаний. Это может быть букет цветов, сертификат в салон красоты, что-нибудь из бытовой техники. Здесь все зависит только от вас: в любом случае маме гораздо важнее ваше внимание, чем подарки.
Читайте также в сюжете: День матери
12:03:18 01-11-2025
День матери должен быть каждый день, так же, как и отца, пока они с вами.
а то понабрали американских праздников...