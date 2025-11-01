В России это уже больше 20 лет официальный праздник

01 ноября 2025, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Ближе к концу года в России традиционно отмечают День матери. Это одно из самых теплых и трогательных торжеств, по случаю которого все стараются поздравить своих любимых мам. С размахом его празднуют в школах и детсадах.

О том, какого числа День матери будет в 2025 году и как его принято отмечать, – в материале amic.ru.

1 Когда День матери в 2025 году? Это переходящий праздник, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Соответственно, в этом году мы будем праздновать День матери 30 ноября.

2 Что это за праздник? Название говорит само за себя. День матери целиком и полностью посвящен всем мамам. Их принято поздравлять и всячески благодарить за то, что они нас воспитали.

3 Как и когда появился этот праздник? На самом деле, такой праздник существовал и до своего официального появления. Согласно самой распространенной версии, впервые День матери отпраздновали в 1988 году, а организовала его учитель из Баку. Коллегам так понравилась ее идея, что День матери стали отмечать ежегодно во многих школах. Но официально торжественную дату закрепили в 1998-м по инициативе комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты хотели подчеркнуть важность матери в судьбе каждого человека.

4 Какие есть традиции у этого праздника? Каких-то конкретных традиций у Дня матери немного. Это просто очень уютный семейный праздник, в который мамам дарят подарки и цветы. Но самое важное – говорят слова благодарности за все, что мать сделала для своего ребенка. Пожалуй, самые организованные праздничные программы проводят в школах и детсадах. Там по случаю Дня матери проходят концерты, на которых дети радуют выступлениями своих мам и бабушек.

5 Кого в День матери нужно поздравить, кроме мамы? Также в этот день принято поздравлять и бабушек. Но на самом деле никто не запретит вам поздравить всех ваших знакомых женщин, которые уже познали радость материнства.