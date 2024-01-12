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Когда будет Масленица в 2024 году и как принято отмечать этот праздник?

Рассказываем, когда нужно делать чучело и печь блины

12 января 2024, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Зимы во многих российских регионах очень холодные и суровые. Поэтому и провожать это время года принято с размахом. Издревле конец зимы и начало весны знаменуется большим праздником – Масленицей. Это одна из языческих традиций, дошедшая и до наших дней.

Рассказываем, когда будет Масленица в 2024 году, как ее принято отмечать и почему символом праздника стали блины.

1

Когда Масленица в 2024 году?

17 марта. Это переходящий праздник, который ежегодно отмечают в разные даты. Но Масленица неизменно отмечают в воскресенье на неделе, которая предшествует началу Великого поста.
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Чему посвящен этот праздник и как он появился?

Масленица – очень древний праздник, который означает окончание зимы и приход весны. Торжество появилось еще на Руси, но до сих пор сохранило многие славянские обычаи.
Изначально этот день был посвящен Яриле – языческому богу Солнца. Но даже после крещения Руси праздник сохранился и остался популярным, став частью православной культуры.
Тем более что Масленицу сегодня отмечают как раз перед началом Великого поста. По православным канонам, в это время уже запрещено есть мясо, но еще разрешены молочные продукты. Поэтому лакомство в виде блинов совсем не возбраняется. А масленичную неделю из-за этих особенностей еще называют Сырной или Мясопустной.
Церковь не имеет ничего против Масленицы. Единственное, что не одобряют священнослужители, – чрезмерно разгульное празднование, а также переедание.
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Как принято отмечать Масленицу?

На самом деле Масленицу отмечают не один день, а целую неделю. Торжества начинаются еще в понедельник, а заканчиваются в воскресенье. При этом каждый день масленичной недели называется по-своему и имеет собственные традиции.

Понедельник – Встреча

В этот день идет подготовка к Масленице. Принято устанавливать столбы, изготавливать чучела и начинать печь блины.

Вторник – Заигрыш

Во вторник начинаются масленичные гулянья. На Руси в этот день катались на горках и упряжках. А еще в этот день свободные мужчины обычно оказывали знаки внимания понравившимся девушкам. Отсюда и название дня.

Среда – Лакомка

В середине недели на Руси было принято ходить в гости. Причем если речь идет о женатых мужчинах, они обычно ходили на блины к тещам.

Четверг – Разгуляй

С четверга начинается Широкая Масленица – главный праздничный период. На Руси в этот день люди вообще прекращали всякие работы и начинали праздновать. На улицах устраивали конкурсы, хороводы и кулачные бои.

Пятница – Тещины вечерки

В пятницу, теща, наоборот, шла в гости к дочери и ее мужу. Теперь уже их задачей было накормить родственницу блинами.

Суббота – Золовкины посиделки

Главная традиция этого дня обращена к молодым невесткам. В субботу они принимали в гостях родственников мужа. Причем их нужно было не только накормить блинами, но и одарить подарками.

Воскресенье – Прощеное воскресенье

Главный день Масленицы и проводы зимы. В этот день, помимо прочих гуляний, было принято сжигать чучело из соломы, символизирующее зиму. А еще в воскресенье нужно попросить у окружающих прощения за все плохое.

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Почему на Масленицу пекут блины?

Славяне считали блин символом Солнца. Считалось, что чем больше напечь и съесть блинов, тем быстрее Солнце вернется на небосвод и принесет с собой теплую весну.
Кроме того, в России блины считаются поминальным блюдом.
"На Масленицу первый блин – за упокой", гласит присказка.
Поэтому в Прощеное воскресенье, когда принято ходить на кладбище, блины становились главным символом дня.
Фото: mkrf.ru

Что такое Масленица, как к ней нужно готовиться и как отмечать?

Какие традиции нужно соблюдать во время празднования Масленицы?
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праздники религия

Комментарии 19

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Гость

12:50:24 12-01-2024

― Кто это – Масленица? И когда придет? ― Стой, кто идет? ― Это я, Масленица. ― Да ну, пришел? ― Пришел. ― Твое? ― Мое. ― А ну, забирай! ― Может, потом? ― Ишь ты, дел больше нет – добро твое охранять! ― Ну ладно. ― Ишь ты, ладно. Он себе гуляет, а ты охраняй. А? Ишь, ты посмотри, а, какая птица! Ишь ты, нашел дураков! А?

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гость

15:09:40 12-01-2024

это хорошо, что чтим языческие традиции - в них сила и правда

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Гость

16:30:10 12-01-2024

гость (15:09:40 12-01-2024) это хорошо, что чтим языческие традиции - в них сила и правд... Товарищ, это бред желания, нету ни силы ни правды, только дремучие суеверие.

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Оксана

00:52:04 13-01-2024

А кто-нибудь задумался, что масленица и выборы президента в один день? Вот я думаю, это специально сделано? Нам работникам культуры будет, ой как не просто)))

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Гость

20:15:00 14-01-2024

Оксана (00:52:04 13-01-2024) А кто-нибудь задумался, что масленица и выборы президента в ... А не думали,что совпадение?? каждый год разная дата Масленицы

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Гость

03:26:41 13-01-2024

Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленницы? Образ женщины, наряженной в русские одежды народные, с косами длинных волос (это в образе), а значит замужней и вот эту женщину сжигают ежегодно! Конечно, можно сказать, что это традиции, другое... А кем оно придумано? Для чего кострище для сжигания образа женщины? Неужели сам народ материнское начало кормилицы сжегать придумал? На самом же деле, посмотреть, так сама Масленица - изобилие на столе. А колесо подожжённое катят под гору, разве это весело? Посмотрите с другой стороны: колесо - круг, или коловрат, или календарь года, вот и горит/сгорает годовое изобилие и все радуются, веселятся... И опять же, блины - только ли поминальное блюдо? Ну хоть немного задумывайтесь, что делаете и для кого, для чьей пользы...

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Екатерина

09:50:47 13-01-2024

Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... Неуч!!!

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Гость

04:07:14 15-01-2024

Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... ЛУЧШЕ ЧУЧЕЛО СЖИГАТЬ,А НЕ ТАК КАК У НИХ ЖЕНЩИН (ведьм) СЖИГАЛИ!

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Гость

11:04:06 13-01-2024

Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... Как же вам тяжело жить. Вы все ставите под сомнение и распихиваете по полочкам. А просто жить не пробовали. Это так интересно.

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сурья рус

16:15:38 13-01-2024

Масленица не имеет ничего общего с попАми и их "великим" постом. Надоела религия!

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Гость

16:29:00 13-01-2024

Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... Странно, что выборы президента не приплел!

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Александр

16:38:39 13-01-2024

Что плохого в том, что люди чтут традиции, хранят память о своём прошлом? Может так, как "незалежные громодяне" продать всё и вся о своих предках, своих родителях за кружевные трусы евроврунов? Без памяти, без веры, без истории и чувства принадлежности и национального достоинства нет человека, ни бедного ни богатого, ни глупого ни умного.

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Гость

17:07:02 13-01-2024

Александр (16:38:39 13-01-2024) Что плохого в том, что люди чтут традиции, хранят память о с... Александр, это ты про себя изложил?

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Павел

17:06:28 13-01-2024

Масленица это древний славянский праздник, празднуется в день весеннего солнце стояния с 21 по 23 марта. А попы пусть идут в...., потому как даже православию они никакого отношения не имеют. Учитесь отделять мух от котлет.

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Чекбот

17:19:11 13-01-2024

Автор видимо сектант. Масленица астрономический праздник пишите в своих статьях поправки, православная масленица. Где православные поклоняются своим языческим хозяевам. Масленица это внесение солнцестояние. Православная масленица это поклонение языческим хозяевам за то что они позволяют жить на их земле. Не рабы же:)

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Гость

19:33:22 13-01-2024

Оксана (00:52:04 13-01-2024) А кто-нибудь задумался, что масленица и выборы президента в ... Ну чтобы не ходили голосовать. Все будет сделано за нас как всегда

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Вера

20:53:10 13-01-2024

Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... за уши можно притянуть ь всё, что хочешь, если вы хмурый человек, всё не так, а если радостный всё будет хорошо и весело, какими глазами смотрите, то и видите

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Гостья

08:20:54 14-01-2024

Гость (17:07:02 13-01-2024) Александр, это ты про себя изложил?... Из каких крае гость будешь? Не из незалежной ли?

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Светлана

04:41:23 15-01-2024

Гостья (08:20:54 14-01-2024) Из каких крае гость будешь? Не из незалежной ли? .нет.. Ох,читаю и удивляюсь,люди, у вас наверно звания есть в области познания русской культуры,а ересь несёте ......для начала масленица за мои шестьдесят на день солнцестояния ни разу не была,в этот день встречают свою весну мусульмане навруз байрам,у православных есть такие числа в феврале, как в народе именуют ,стретенье ,когда даже курица воды из лужицы может напиться именно в это время приходят теплые воздушные массы которые приносят тепло и начинает таять снег,именно в это время начинают выпроваживать матушку зиму восвояси,сжигая символ сварливой злой бабы уносящей за собой все неприятности прошедшего года ,но что бы все было хорошо,а до прихода настоящего тепла ещё далеко начинается пост как символ смирения и очищения от непристойных поступков именуемых грехами,вот Попов вспомнили,а что истинно провославные в этот период читают покоянные молитвы очищающие совесть и как правило настраивающий на хорошую дальнейшую жизнь никто и не вспомнил.А вот православная пасха во истинно приходит к нам с приходом настоящего тепла с которым начинается бурный рассвет природы после зимы,поэтому вслушайтесь :"Христос воскрес воистинно воскрес!" Другими словами весна пришла истинно весна пришла и назовите дату Пасхи , чтобы она была до весеннего солнцестояния,так что уважаемые не надо осквернять нородные традиции привязанные к природе того места где его отмечают,а теперь о блинах...по провославные традициям блины пекут в трёх случаях на родины,свадьбу и помины.В данном случае прогоняют злую старуху зиму которую если не прогнать не придет долгожданное тепло ,и как правило пекут поминатьное блюдо в виде блинов.А блины на свадьбу это тоже своего рода проводы навсегда из одного рода в другой,только молодые люди ,некоторые ,не заморачиваются приметами обычаями...

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