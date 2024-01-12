Когда будет Масленица в 2024 году и как принято отмечать этот праздник?
Рассказываем, когда нужно делать чучело и печь блины
12 января 2024, 07:01, ИА Амител
Зимы во многих российских регионах очень холодные и суровые. Поэтому и провожать это время года принято с размахом. Издревле конец зимы и начало весны знаменуется большим праздником – Масленицей. Это одна из языческих традиций, дошедшая и до наших дней.
Рассказываем, когда будет Масленица в 2024 году, как ее принято отмечать и почему символом праздника стали блины.
Когда Масленица в 2024 году?
Чему посвящен этот праздник и как он появился?
Как принято отмечать Масленицу?
На самом деле Масленицу отмечают не один день, а целую неделю. Торжества начинаются еще в понедельник, а заканчиваются в воскресенье. При этом каждый день масленичной недели называется по-своему и имеет собственные традиции.
Понедельник – Встреча
В этот день идет подготовка к Масленице. Принято устанавливать столбы, изготавливать чучела и начинать печь блины.
Вторник – Заигрыш
Во вторник начинаются масленичные гулянья. На Руси в этот день катались на горках и упряжках. А еще в этот день свободные мужчины обычно оказывали знаки внимания понравившимся девушкам. Отсюда и название дня.
Среда – Лакомка
В середине недели на Руси было принято ходить в гости. Причем если речь идет о женатых мужчинах, они обычно ходили на блины к тещам.
Четверг – Разгуляй
С четверга начинается Широкая Масленица – главный праздничный период. На Руси в этот день люди вообще прекращали всякие работы и начинали праздновать. На улицах устраивали конкурсы, хороводы и кулачные бои.
Пятница – Тещины вечерки
В пятницу, теща, наоборот, шла в гости к дочери и ее мужу. Теперь уже их задачей было накормить родственницу блинами.
Суббота – Золовкины посиделки
Главная традиция этого дня обращена к молодым невесткам. В субботу они принимали в гостях родственников мужа. Причем их нужно было не только накормить блинами, но и одарить подарками.
Воскресенье – Прощеное воскресенье
Главный день Масленицы и проводы зимы. В этот день, помимо прочих гуляний, было принято сжигать чучело из соломы, символизирующее зиму. А еще в воскресенье нужно попросить у окружающих прощения за все плохое.
12:50:24 12-01-2024
― Кто это – Масленица? И когда придет? ― Стой, кто идет? ― Это я, Масленица. ― Да ну, пришел? ― Пришел. ― Твое? ― Мое. ― А ну, забирай! ― Может, потом? ― Ишь ты, дел больше нет – добро твое охранять! ― Ну ладно. ― Ишь ты, ладно. Он себе гуляет, а ты охраняй. А? Ишь, ты посмотри, а, какая птица! Ишь ты, нашел дураков! А?
15:09:40 12-01-2024
это хорошо, что чтим языческие традиции - в них сила и правда
16:30:10 12-01-2024
гость (15:09:40 12-01-2024) это хорошо, что чтим языческие традиции - в них сила и правд... Товарищ, это бред желания, нету ни силы ни правды, только дремучие суеверие.
00:52:04 13-01-2024
А кто-нибудь задумался, что масленица и выборы президента в один день? Вот я думаю, это специально сделано? Нам работникам культуры будет, ой как не просто)))
20:15:00 14-01-2024
Оксана (00:52:04 13-01-2024) А кто-нибудь задумался, что масленица и выборы президента в ... А не думали,что совпадение?? каждый год разная дата Масленицы
03:26:41 13-01-2024
Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленницы? Образ женщины, наряженной в русские одежды народные, с косами длинных волос (это в образе), а значит замужней и вот эту женщину сжигают ежегодно! Конечно, можно сказать, что это традиции, другое... А кем оно придумано? Для чего кострище для сжигания образа женщины? Неужели сам народ материнское начало кормилицы сжегать придумал? На самом же деле, посмотреть, так сама Масленица - изобилие на столе. А колесо подожжённое катят под гору, разве это весело? Посмотрите с другой стороны: колесо - круг, или коловрат, или календарь года, вот и горит/сгорает годовое изобилие и все радуются, веселятся... И опять же, блины - только ли поминальное блюдо? Ну хоть немного задумывайтесь, что делаете и для кого, для чьей пользы...
09:50:47 13-01-2024
Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... Неуч!!!
04:07:14 15-01-2024
Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... ЛУЧШЕ ЧУЧЕЛО СЖИГАТЬ,А НЕ ТАК КАК У НИХ ЖЕНЩИН (ведьм) СЖИГАЛИ!
11:04:06 13-01-2024
Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... Как же вам тяжело жить. Вы все ставите под сомнение и распихиваете по полочкам. А просто жить не пробовали. Это так интересно.
16:15:38 13-01-2024
Масленица не имеет ничего общего с попАми и их "великим" постом. Надоела религия!
16:29:00 13-01-2024
Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... Странно, что выборы президента не приплел!
16:38:39 13-01-2024
Что плохого в том, что люди чтут традиции, хранят память о своём прошлом? Может так, как "незалежные громодяне" продать всё и вся о своих предках, своих родителях за кружевные трусы евроврунов? Без памяти, без веры, без истории и чувства принадлежности и национального достоинства нет человека, ни бедного ни богатого, ни глупого ни умного.
17:07:02 13-01-2024
Александр (16:38:39 13-01-2024) Что плохого в том, что люди чтут традиции, хранят память о с... Александр, это ты про себя изложил?
17:06:28 13-01-2024
Масленица это древний славянский праздник, празднуется в день весеннего солнце стояния с 21 по 23 марта. А попы пусть идут в...., потому как даже православию они никакого отношения не имеют. Учитесь отделять мух от котлет.
17:19:11 13-01-2024
Автор видимо сектант. Масленица астрономический праздник пишите в своих статьях поправки, православная масленица. Где православные поклоняются своим языческим хозяевам. Масленица это внесение солнцестояние. Православная масленица это поклонение языческим хозяевам за то что они позволяют жить на их земле. Не рабы же:)
19:33:22 13-01-2024
Оксана (00:52:04 13-01-2024) А кто-нибудь задумался, что масленица и выборы президента в ... Ну чтобы не ходили голосовать. Все будет сделано за нас как всегда
20:53:10 13-01-2024
Гость (03:26:41 13-01-2024) Удивляюсь людям. Как вы вообще смотрите на чучело Массленниц... за уши можно притянуть ь всё, что хочешь, если вы хмурый человек, всё не так, а если радостный всё будет хорошо и весело, какими глазами смотрите, то и видите
08:20:54 14-01-2024
Гость (17:07:02 13-01-2024) Александр, это ты про себя изложил?... Из каких крае гость будешь? Не из незалежной ли?
04:41:23 15-01-2024
Гостья (08:20:54 14-01-2024) Из каких крае гость будешь? Не из незалежной ли? .нет.. Ох,читаю и удивляюсь,люди, у вас наверно звания есть в области познания русской культуры,а ересь несёте ......для начала масленица за мои шестьдесят на день солнцестояния ни разу не была,в этот день встречают свою весну мусульмане навруз байрам,у православных есть такие числа в феврале, как в народе именуют ,стретенье ,когда даже курица воды из лужицы может напиться именно в это время приходят теплые воздушные массы которые приносят тепло и начинает таять снег,именно в это время начинают выпроваживать матушку зиму восвояси,сжигая символ сварливой злой бабы уносящей за собой все неприятности прошедшего года ,но что бы все было хорошо,а до прихода настоящего тепла ещё далеко начинается пост как символ смирения и очищения от непристойных поступков именуемых грехами,вот Попов вспомнили,а что истинно провославные в этот период читают покоянные молитвы очищающие совесть и как правило настраивающий на хорошую дальнейшую жизнь никто и не вспомнил.А вот православная пасха во истинно приходит к нам с приходом настоящего тепла с которым начинается бурный рассвет природы после зимы,поэтому вслушайтесь :"Христос воскрес воистинно воскрес!" Другими словами весна пришла истинно весна пришла и назовите дату Пасхи , чтобы она была до весеннего солнцестояния,так что уважаемые не надо осквернять нородные традиции привязанные к природе того места где его отмечают,а теперь о блинах...по провославные традициям блины пекут в трёх случаях на родины,свадьбу и помины.В данном случае прогоняют злую старуху зиму которую если не прогнать не придет долгожданное тепло ,и как правило пекут поминатьное блюдо в виде блинов.А блины на свадьбу это тоже своего рода проводы навсегда из одного рода в другой,только молодые люди ,некоторые ,не заморачиваются приметами обычаями...