На самом деле Масленицу отмечают не один день, а целую неделю. Торжества начинаются еще в понедельник, а заканчиваются в воскресенье. При этом каждый день масленичной недели называется по-своему и имеет собственные традиции.

Понедельник – Встреча

В этот день идет подготовка к Масленице. Принято устанавливать столбы, изготавливать чучела и начинать печь блины.

Вторник – Заигрыш

Во вторник начинаются масленичные гулянья. На Руси в этот день катались на горках и упряжках. А еще в этот день свободные мужчины обычно оказывали знаки внимания понравившимся девушкам. Отсюда и название дня.

Среда – Лакомка

В середине недели на Руси было принято ходить в гости. Причем если речь идет о женатых мужчинах, они обычно ходили на блины к тещам.

Четверг – Разгуляй

С четверга начинается Широкая Масленица – главный праздничный период. На Руси в этот день люди вообще прекращали всякие работы и начинали праздновать. На улицах устраивали конкурсы, хороводы и кулачные бои.

Пятница – Тещины вечерки

В пятницу, теща, наоборот, шла в гости к дочери и ее мужу. Теперь уже их задачей было накормить родственницу блинами.

Суббота – Золовкины посиделки

Главная традиция этого дня обращена к молодым невесткам. В субботу они принимали в гостях родственников мужа. Причем их нужно было не только накормить блинами, но и одарить подарками.

Воскресенье – Прощеное воскресенье

Главный день Масленицы и проводы зимы. В этот день, помимо прочих гуляний, было принято сжигать чучело из соломы, символизирующее зиму. А еще в воскресенье нужно попросить у окружающих прощения за все плохое.