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Когда будет мощнейшая магнитная буря в апреле 2023?

В апреле 2023 года ожидаются несколько магнитных бурь разной силы. Кроме того, Земли может достичь "вредный" солнечный ветер

30 марта 2023, 11:51, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В начале апреля ожидается мощная магнитная буря, которая может серьёзно повлиять на самочувствие многих людей. Её влияние усилится с появлением на Солнце огромной корональной дыры.

В какие даты будет магнитная буря, что такое корональная дыра и чем она чревата, узнал amic.ru.

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Что такое корональные дыры и как они влияют на Землю?

Огромная корональная дыра образовалась на Солнце, ссылаются "Новые Известия" на портал ScienceAletr. Она в 18-20 раз больше нашей планеты.

Корональные дыры – это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Они приводят к возмущениям магнитного поля.

Также корональные дыры впускают солнечный ветер в космос. Он может повредить спутники и электронное оборудование.

По мнению астрономов, солнечный ветер может достичь Земли в пятницу, 31 марта. Он нахлынет вместе с очередной магнитной бурей.

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Когда и какие магнитные бури будут в апреле 2023?

В апреле 2023 года ожидаются магнитные бури разной силы. Первую и одну из самых мощных прогнозируют с 1 по 7 апреля. Её пик придётся на начало месяца.

Следующие магнитные бури возможны 11 апреля, а также 16-24 апреля (пик этой магнитной бури – 18 апреля), сообщает радио Sputnik.

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Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Магнитные бури, в том числе в апреле этого года, могут повлиять на метеозависимых людей. Могут обостриться хронические заболевания, а также начаться проблемы со сном. У некоторых возникают перепады настроения.

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Можно ли справиться с влиянием магнитных бурь?

Нет, полностью справиться с влиянием магнитных бурь нельзя, но его можно уменьшить.
Специалисты советуют ограничивать физическую нагрузку во время магнитных бурь и по возможности находиться в закрытых помещениях.
Снизить влияние магнитных бурь также помогают гимнастика, утренние пробежки, прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.
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А в марте 2023 была магнитная буря?

Да, мощнейшая за последние шесть лет магнитная буря была 23-26 марта 2023-го.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИНаука и образование

Комментарии 5

  • "...и по возможности находиться в закрытых помещениях". "...прогулки на свежем воздухе". Очень логично.
    30 марта, Гость   Ответить
  • "...и по возможности находиться в закрытых помещениях". "...утренние пробежки, прогулки на свежем воздухе". Пора поручить нейросети проверку всех интернет-текстов на логичность. Зачем я потратил минуту своего времени на чтение этой муры?
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Я тоже не поняла
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Вы читать умеете? Надеюсь да, там написано уменьшить влияние бурь - прогулки на свежем воздухе, а ВО ВРЕМЯ бури если вы почувствовали например себя хуже, ограничить физ нагрузки и в комнате закрыться и полежать
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Вы читать умеете? Надеюсь да, там написано уменьшить влияние бурь - прогулки на свежем воздухе, а ВО ВРЕМЯ бури если вы почувствовали например себя хуже, ограничить физ нагрузки и в комнате закрыться и полежать
    02 апреля, Гость   Ответить
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