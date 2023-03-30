Когда будет мощнейшая магнитная буря в апреле 2023?
В апреле 2023 года ожидаются несколько магнитных бурь разной силы. Кроме того, Земли может достичь "вредный" солнечный ветер
30 марта 2023, 11:51, Анастасия Бичакова
В начале апреля ожидается мощная магнитная буря, которая может серьёзно повлиять на самочувствие многих людей. Её влияние усилится с появлением на Солнце огромной корональной дыры.
В какие даты будет магнитная буря, что такое корональная дыра и чем она чревата, узнал amic.ru.
Что такое корональные дыры и как они влияют на Землю?
Огромная корональная дыра образовалась на Солнце, ссылаются "Новые Известия" на портал ScienceAletr. Она в 18-20 раз больше нашей планеты.
Корональные дыры – это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Они приводят к возмущениям магнитного поля.
Также корональные дыры впускают солнечный ветер в космос. Он может повредить спутники и электронное оборудование.
По мнению астрономов, солнечный ветер может достичь Земли в пятницу, 31 марта. Он нахлынет вместе с очередной магнитной бурей.
Когда и какие магнитные бури будут в апреле 2023?
В апреле 2023 года ожидаются магнитные бури разной силы. Первую и одну из самых мощных прогнозируют с 1 по 7 апреля. Её пик придётся на начало месяца.
Следующие магнитные бури возможны 11 апреля, а также 16-24 апреля (пик этой магнитной бури – 18 апреля), сообщает радио Sputnik.
Как магнитные бури влияют на самочувствие?
Магнитные бури, в том числе в апреле этого года, могут повлиять на метеозависимых людей. Могут обостриться хронические заболевания, а также начаться проблемы со сном. У некоторых возникают перепады настроения.
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