В апреле 2023 года ожидаются несколько магнитных бурь разной силы. Кроме того, Земли может достичь "вредный" солнечный ветер

30 марта 2023, 11:51, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В начале апреля ожидается мощная магнитная буря, которая может серьёзно повлиять на самочувствие многих людей. Её влияние усилится с появлением на Солнце огромной корональной дыры.

В какие даты будет магнитная буря, что такое корональная дыра и чем она чревата, узнал amic.ru.

1 Что такое корональные дыры и как они влияют на Землю? Огромная корональная дыра образовалась на Солнце, ссылаются "Новые Известия" на портал ScienceAletr. Она в 18-20 раз больше нашей планеты. Корональные дыры – это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Они приводят к возмущениям магнитного поля. Также корональные дыры впускают солнечный ветер в космос. Он может повредить спутники и электронное оборудование. По мнению астрономов, солнечный ветер может достичь Земли в пятницу, 31 марта. Он нахлынет вместе с очередной магнитной бурей.

2 Когда и какие магнитные бури будут в апреле 2023? В апреле 2023 года ожидаются магнитные бури разной силы. Первую и одну из самых мощных прогнозируют с 1 по 7 апреля. Её пик придётся на начало месяца. Следующие магнитные бури возможны 11 апреля, а также 16-24 апреля (пик этой магнитной бури – 18 апреля), сообщает радио Sputnik.

3 Как магнитные бури влияют на самочувствие? Магнитные бури, в том числе в апреле этого года, могут повлиять на метеозависимых людей. Могут обостриться хронические заболевания, а также начаться проблемы со сном. У некоторых возникают перепады настроения.

4 Можно ли справиться с влиянием магнитных бурь? Нет, полностью справиться с влиянием магнитных бурь нельзя, но его можно уменьшить. Специалисты советуют ограничивать физическую нагрузку во время магнитных бурь и по возможности находиться в закрытых помещениях. Снизить влияние магнитных бурь также помогают гимнастика, утренние пробежки, прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.