Сильная магнитная буря бушует на Земле третий день

Уровень её опасности за последние сутки не уменьшился

25 марта 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сильная магнитная буря идёт на Земле третий день, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным исследователей, степень возмущённости магнитного поля нашей планеты за последние сутки не уменьшилась, она находится на уровне G3 (всего их пять).

Помимо серьёзных помех в связи, это может вызвать ложные тревоги энергетических систем, сбить с курса космические аппараты, также могут появиться полярные сияния в средних широтах.

Как пережить магнитную бурю?

Эксперты рекомендуют чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе. Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают специалисты.

Тем не менее вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала нашему агентству, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.