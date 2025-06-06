Рассказываем, как правильно поминать усопших и на какие приметы нужно обращать внимание в этот день

06 июня 2025, 07:14, ИА Амител

Черницкое кладбище / Фото: из архива amic.ru

В православном календаре есть всего две особые даты, когда верующие единодушно поминают всех усопших. Называются они Вселенскими и всегда предшествуют началу крупных постов. Одна из них именуется Троицкой родительской субботой. Когда она будет в 2025 году, как правильно поминать усопших и что запрещено делать в этот день, рассказывает amic.ru.

Какого числа Троицкая родительская суббота будет в 2025 году?

Каждый год дата Троицкой родительской субботы меняется, но проходит она всегда накануне великого православного праздника – Троицы. Так как в 2025 году Троицу мы будем отмечать 8 июня, то родительская суббота выпадает на 7-е число.

Что такое Троицкая родительская суббота и какие традиции с ней связаны?

Троицкая родительская суббота – один из главных дней поминовения усопших родственников, друзей и близких. В этот день православные христиане вспоминают тех, кто ушел из жизни, молятся за их души. Во всех храмах проходят специальные поминальные службы в церкви, а после люди едут на кладбище.

Отметим, службы, связанные с Троицкой субботой, начинаются еще в пятницу. В этот день вечером служат великую панихиду. Утром в субботу служат заупокойную Божественную литургию, где происходит главное поминовение усопших православных, а после нее – общую панихиду.

Записки "Об упокоении" с именами почивших близких прихожане передают перед началом службы, чтобы их помянули на панихиде. Напомним: если человек не был крещен или сам свел счеты с жизнью, записку на него подавать нельзя.

Также в храм приносят для освящения фрукты, сладости и выпечку. Перед богослужением продукты ставят на специальные столы, а после освящения их раздают всем желающим с просьбой помянуть усопших близких.

Как поминать усопших на кладбище в Троицкую родительскую субботу?

На могилах верующие традиционно читают поминальные молитвы, зажигают свечи, приносят искусственные цветы, а также украшают их венками и зелеными ветвями – они символизируют обновление жизни и память о предках.

Многие устраивают на кладбище ритуальную трапезу: едят сами и а также "кормят" почивших родных. Например, крошат яйца, рассыпают зерно у подножия креста. Церковь же такие обряды считает отголосками язычества. Приносить продукты на погост не запрещено, но лучше раздать их малоимущим, знакомым или соседям, чтобы они помянули ваших родных и близких.

Убирать мусор, сорную траву и высаживать живые цветы на могилах рекомендуется заранее. Но если такой возможности нет, можно навести порядок и в родительскую субботу – грехом это не будет. Важно, чтобы могила была ухоженной, ведь это символизирует внимание и заботу о тех, кто ушел.

Что нельзя делать на кладбище в Троицкую родительскую субботу?

На кладбище не стоит устраивать шумных застолий или праздников. Церковь также не рекомендует распивать возле могил алкоголь.

Чтобы не навлечь на себя беду, нельзя наступать на могилы, разрушать памятники и кресты. В Троицкую родительскую субботу нельзя ругаться, сквернословить, злиться, грустить и тосковать.

Нельзя брать и давать в долг, так как считалось, что таким образом счастье свое отдаешь или присваиваешь чужое, но вместе с чужими бедами.

Приметы на Троицкую родительскую субботу

Помимо церковных обрядов, с Троицкой родительской субботой связано множество народных примет. Например, если в этот день погода была ясной и теплой, наши предки верили, что будет богатый урожай.

В этот день традиционно дома устраивали поминки. Однако до сих пор существует поверье, что на них нельзя объедаться, чтобы не привлечь беду или болезнь. Следует соблюдать умеренность в еде и питье.

Говорят, что если в Троицкую родительскую субботу дома чистота и порядок, семья будет жить в гармонии и благополучии весь год.