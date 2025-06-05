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Когда День Святой Троицы в 2025 году и чему он посвящен?

Событие, давшее начало этому празднику, считают моментом зарождения сегодняшней Церкви

05 июня 2025, 07:14, ИА Амител

Купол православного храма изнутри / Фото: amic.ru
Купол православного храма изнутри / Фото: amic.ru

Троица – один из двенадцати важнейших праздников в православии, который посвящен одному из знаковых событий жизни Иисуса Христа. Верующие называют такие торжества "двунадесятыми". Традиции и запреты этого дня связаны не только с богослужениями, но и с народными поверьями.

О том, когда Троица в 2025 году, как появился этот праздник и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.

1

Какого числа День Святой Троицы в 2025 году?

Это христианское торжество по-другому называют Пятидесятницей, поскольку оно всегда приходится ровно на 50-й день после Пасхи. В 2025 году это будет в воскресенье, 8 июня.
2

Троица – что это за праздник и чему он посвящен?

Событие, которому посвящен День Святой Троицы, произошло через 50 дней после Воскресения Христова и описано в Евангелие. Это сошествие Святого Духа к апостолам, которые в тот момент были в Сионской горнице по наставлению Иисуса.

Как сказано в писании, в какой-то момент в небе раздался громкий шум, быстро заполнивший всю горницу. Вот как это описывал Лука:

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).Другими словами, Святой Дух, снизошедший в тот день к апостолам, наделил их удивительным даром. В мгновение они научились свободно говорить на всех языках мира. Даже на тех, о которых раньше и не знали. Эти способности они использовали, чтобы без каких-либо препятствий распространять учение Божье по всему миру. 

Первым, кто так поступил, стал апостол Петр. Его первая проповедь была грандиозной: тысячи людей уверовали и приняли крещение. Затем его примеру последовали и другие апостолы.

Христиане стали считать это событие днем рождения Церкви в ее современном понимании.

3

Почему этот праздник называют Троицей?

Название означает триединство Бога: Отца, Сына и Святого Духа.
3

Какие православные традиции связаны с Троицей?

Главная составляющая празднования Троицы – церковные службы. Их проводят особым образом. Во-первых, храмы украшены различной зеленью: ветками и листьями. Во-вторых, священники надевают специальные праздничные наряды изумрудного цвета. 
Молитвы в этот день тоже читают особые. А после богослужений впервые после Пасхи совершается коленопреклонение: на коленях молятся не только прихожане, но и сами священники. 
4

Как День Святой Троицы отмечали в народе?

Как это всегда происходит в случае с православными праздниками, народные традиции куда более пышные, чем церковные. Так, на Руси на Троицу устраивали гулянья: водили хороводы, а молодые парни искали себе невест. Девушки плели из цветов венки и отправляли их по воде.
5

Как правильно подготовиться к празднованию Троицы?

Важно украсить свое жилище, используя большое количество зеленой растительности. Главная роль здесь отведена березе – это символ Троицы. О ней даже говорят, что для этого праздника она, "как елочка для Рождества". Веточки даже берут собой в храм, чтобы их освятить.
Растения символизируют перерождение и вечную жизнь.
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Что нельзя делать на Троицу?

  • Жениться – венчания в храмах на Троицу не проводятся;
  • тяжело работать – прежде всего, речь идет о работах в поле;
  • ходить на кладбище. Для этого есть день накануне – Троицкая родительская суббота.

Кроме того, в День Святой Троицы запрещено сквернословить, конфликтовать и желать людям зла.

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

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праздники религия

Комментарии 9

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Гость

07:26:28 05-06-2025

Религия - околпачивание миллионов людей. Как можно верить в эту чепуху.

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Гость

08:54:25 05-06-2025

Гость (07:26:28 05-06-2025) Религия - околпачивание миллионов людей. Как можно верить в ... потому что там грехи прощают))

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Гость

10:43:56 05-06-2025

Гость (07:26:28 05-06-2025) Религия - околпачивание миллионов людей. Как можно верить в ... Вот когда тебя в жизни прижмёт по-крупному или случится беда, сам с мольбой к Богу обратишься.
Религия это часть нашей истории, культуры. Неуважение к религии показывает на уровень культурного развития человека. Никто не заставляет верить в Бога, но и хаить других за их приверженность к вере тоже нельзя.

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Гость

12:24:17 05-06-2025

Гость (10:43:56 05-06-2025) Вот когда тебя в жизни прижмёт по-крупному или случится беда... Живи по Божески и не когда тебя не прижмет. ни по крупному и ни по мелкому. Бог, един, а религий множество, этого не должно быть, значит хозяин этих сект, враг Бога, от этого все беды большие и малые.... Эта вражина Бога, тоже может делать фокусы, кабы помогает, то икону, вторая заповедь Бога, мироточить устроить может.

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Гость

01:17:04 07-06-2025

Гость (10:43:56 05-06-2025) Вот когда тебя в жизни прижмёт по-крупному или случится беда... А нефиг беду желать, просветленная душа) злорадство чуется заместо светлой благости)

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Гость

09:22:25 05-06-2025

Одним словом не праздник, а лицемерие.

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Гость

14:57:45 05-06-2025

Гость (09:22:25 05-06-2025) Одним словом не праздник, а лицемерие.... Всё правильно ,когда прижмёт, тогда и узнаешь, есть ли Бог , на коленях приползешь и будешь умолять что бы помог тогда и уверуешь

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Гость

22:11:44 05-06-2025

Гость (14:57:45 05-06-2025) Всё правильно ,когда прижмёт, тогда и узнаешь, есть ли Бог ,... Гость, я знаю, что есть Бог - Создатель и стараюсь его не огорчать и премного ему благодарен, за то, что Он сделал мне по жизни. А попы, это прохвосты, ни чего общего с Богом.

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Гость

01:18:11 07-06-2025

Гость (14:57:45 05-06-2025) Всё правильно ,когда прижмёт, тогда и узнаешь, есть ли Бог ,... Опьять злорадничаешь-пророчишь? От лукавого замашки?)

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