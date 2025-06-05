Когда День Святой Троицы в 2025 году и чему он посвящен?
Событие, давшее начало этому празднику, считают моментом зарождения сегодняшней Церкви
05 июня 2025, 07:14, ИА Амител
Троица – один из двенадцати важнейших праздников в православии, который посвящен одному из знаковых событий жизни Иисуса Христа. Верующие называют такие торжества "двунадесятыми". Традиции и запреты этого дня связаны не только с богослужениями, но и с народными поверьями.
О том, когда Троица в 2025 году, как появился этот праздник и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.
Какого числа День Святой Троицы в 2025 году?
Троица – что это за праздник и чему он посвящен?
Событие, которому посвящен День Святой Троицы, произошло через 50 дней после Воскресения Христова и описано в Евангелие. Это сошествие Святого Духа к апостолам, которые в тот момент были в Сионской горнице по наставлению Иисуса.
Как сказано в писании, в какой-то момент в небе раздался громкий шум, быстро заполнивший всю горницу. Вот как это описывал Лука:
"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).Другими словами, Святой Дух, снизошедший в тот день к апостолам, наделил их удивительным даром. В мгновение они научились свободно говорить на всех языках мира. Даже на тех, о которых раньше и не знали. Эти способности они использовали, чтобы без каких-либо препятствий распространять учение Божье по всему миру.
Первым, кто так поступил, стал апостол Петр. Его первая проповедь была грандиозной: тысячи людей уверовали и приняли крещение. Затем его примеру последовали и другие апостолы.
Христиане стали считать это событие днем рождения Церкви в ее современном понимании.
Почему этот праздник называют Троицей?
Какие православные традиции связаны с Троицей?
Как День Святой Троицы отмечали в народе?
Как правильно подготовиться к празднованию Троицы?
Что нельзя делать на Троицу?
- Жениться – венчания в храмах на Троицу не проводятся;
- тяжело работать – прежде всего, речь идет о работах в поле;
- ходить на кладбище. Для этого есть день накануне – Троицкая родительская суббота.
Кроме того, в День Святой Троицы запрещено сквернословить, конфликтовать и желать людям зла.
07:26:28 05-06-2025
Религия - околпачивание миллионов людей. Как можно верить в эту чепуху.
08:54:25 05-06-2025
Гость (07:26:28 05-06-2025) Религия - околпачивание миллионов людей. Как можно верить в ... потому что там грехи прощают))
10:43:56 05-06-2025
Гость (07:26:28 05-06-2025) Религия - околпачивание миллионов людей. Как можно верить в ... Вот когда тебя в жизни прижмёт по-крупному или случится беда, сам с мольбой к Богу обратишься.
Религия это часть нашей истории, культуры. Неуважение к религии показывает на уровень культурного развития человека. Никто не заставляет верить в Бога, но и хаить других за их приверженность к вере тоже нельзя.
12:24:17 05-06-2025
Гость (10:43:56 05-06-2025) Вот когда тебя в жизни прижмёт по-крупному или случится беда... Живи по Божески и не когда тебя не прижмет. ни по крупному и ни по мелкому. Бог, един, а религий множество, этого не должно быть, значит хозяин этих сект, враг Бога, от этого все беды большие и малые.... Эта вражина Бога, тоже может делать фокусы, кабы помогает, то икону, вторая заповедь Бога, мироточить устроить может.
01:17:04 07-06-2025
Гость (10:43:56 05-06-2025) Вот когда тебя в жизни прижмёт по-крупному или случится беда... А нефиг беду желать, просветленная душа) злорадство чуется заместо светлой благости)
09:22:25 05-06-2025
Одним словом не праздник, а лицемерие.
14:57:45 05-06-2025
Гость (09:22:25 05-06-2025) Одним словом не праздник, а лицемерие.... Всё правильно ,когда прижмёт, тогда и узнаешь, есть ли Бог , на коленях приползешь и будешь умолять что бы помог тогда и уверуешь
22:11:44 05-06-2025
Гость (14:57:45 05-06-2025) Всё правильно ,когда прижмёт, тогда и узнаешь, есть ли Бог ,... Гость, я знаю, что есть Бог - Создатель и стараюсь его не огорчать и премного ему благодарен, за то, что Он сделал мне по жизни. А попы, это прохвосты, ни чего общего с Богом.
01:18:11 07-06-2025
Гость (14:57:45 05-06-2025) Всё правильно ,когда прижмёт, тогда и узнаешь, есть ли Бог ,... Опьять злорадничаешь-пророчишь? От лукавого замашки?)