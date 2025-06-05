Событие, которому посвящен День Святой Троицы, произошло через 50 дней после Воскресения Христова и описано в Евангелие. Это сошествие Святого Духа к апостолам, которые в тот момент были в Сионской горнице по наставлению Иисуса.

Как сказано в писании, в какой-то момент в небе раздался громкий шум, быстро заполнивший всю горницу. Вот как это описывал Лука:

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).Другими словами, Святой Дух, снизошедший в тот день к апостолам, наделил их удивительным даром. В мгновение они научились свободно говорить на всех языках мира. Даже на тех, о которых раньше и не знали. Эти способности они использовали, чтобы без каких-либо препятствий распространять учение Божье по всему миру.

Первым, кто так поступил, стал апостол Петр. Его первая проповедь была грандиозной: тысячи людей уверовали и приняли крещение. Затем его примеру последовали и другие апостолы.

Христиане стали считать это событие днем рождения Церкви в ее современном понимании.