Установить памятную дату предложил президент России Владимир Путин, а Госдума поддержала его предложение

19 сентября 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: ТАСС

В России может появиться День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Установить торжественную дату предложил Владимир Путин. Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, которая сегодня, 19 сентября, приняла его.

Рассказываем, когда предлагается установить памятную дату и будет ли этот день выходным.

1 Что за праздник предложил установить Владимир Путин? Памятная дата, которую предлагает установить Путин, он рекомендует так и называть – День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Как следует из названия, праздник будет посвящен годовщине официального вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Согласно базе данных Госдумы, изменения предлагается внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", добавив туда еще одну дату.

2 Какого числа предлагается отмечать День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией? По предложению Путина, день воссоединения планируется отмечать 30 сентября. "30 сентября 2022 года станет в новейшей истории днем принятия в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов РФ", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.