Когда будут отмечать День воссоединения с новыми регионами и будет ли это выходной?
Установить памятную дату предложил президент России Владимир Путин, а Госдума поддержала его предложение
19 сентября 2023, 19:25, ИА Амител
Фото: ТАСС
В России может появиться День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Установить торжественную дату предложил Владимир Путин. Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, которая сегодня, 19 сентября, приняла его.
Рассказываем, когда предлагается установить памятную дату и будет ли этот день выходным.
1
Что за праздник предложил установить Владимир Путин?
Памятная дата, которую предлагает установить Путин, он рекомендует так и называть – День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
Как следует из названия, праздник будет посвящен годовщине официального вхождения новых регионов в состав Российской Федерации.
Согласно базе данных Госдумы, изменения предлагается внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", добавив туда еще одну дату.
2
Какого числа предлагается отмечать День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией?
По предложению Путина, день воссоединения планируется отмечать 30 сентября.
"30 сентября 2022 года станет в новейшей истории днем принятия в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов РФ", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
3
Будет ли День воссоединения России с новыми регионами выходным, если праздник утвердят?
Нет. Если законопроект утвердят, это будет не официальный праздничный день, а памятная дата. В законопроекте еще об одном дне отдыха тоже ничего не сказано.
Так что дополнительного выходного по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией, скорее всего, не будет.
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