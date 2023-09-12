Путин назвал доходы россиян "довольно скромными"

Президент также высказался на тему того, стоит ли делать страхование жилья в стране обязательным

12 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: ТАСС

Доходы россиян растут, но пока они остаются довольно скромными, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", – сказал Путин, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.

По его мнению, страхование жилья нельзя делать обязательным, так как "не могу людям приказать платить с завтрашнего дня".

Ранее больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.