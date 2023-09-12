Путин назвал доходы россиян "довольно скромными"
Президент также высказался на тему того, стоит ли делать страхование жилья в стране обязательным
12 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
Доходы россиян растут, но пока они остаются довольно скромными, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.
"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", – сказал Путин, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.
По его мнению, страхование жилья нельзя делать обязательным, так как "не могу людям приказать платить с завтрашнего дня".
Ранее больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.
13:17:04 12-09-2023
Интересно, кому надо сказать за это спасибо?
13:24:28 12-09-2023
пусть он с Томенкой на МРОТ поживет
13:46:40 12-09-2023
Простите! А чем жилье отличается от авто? Как то же, в свое время сказал платить ОСАГО, а по жилью не может!? Или в апреле:-" сюрприз будет!!!"?
15:14:32 12-09-2023
Гость (13:46:40 12-09-2023) Простите! А чем жилье отличается от авто? Как то же, в свое ... При ОСАГо ты платишь не за свое "авто"Ю а за свое рапздолбайство и головотяпство. благодаря которому ты нанес ущерб кому-либо. Квартирой ты можешь нанести ущерб другой квартире? Ну если только соседям снизу..
15:31:10 12-09-2023
Гость (13:46:40 12-09-2023) Простите! А чем жилье отличается от авто? Как то же, в свое ... в чем сравнение?По ОСАГО вы страхуете свою ответственность,а страхование дома-это страхование вашего богатства(имущества)!Вот вам и разница!
13:56:34 12-09-2023
Что они там опять придумали, какое страхование жилья, очередные поборы.
14:20:31 12-09-2023
204 тыс в месяц хорошая зарплата
14:49:22 12-09-2023
А может правду - доходы мизерные и нищета. И не надо говорить про смартфоны ,компы и другое .У меня телефон за три рубля ,пять лет назад купленный , а сейчас и таких нет
15:33:44 12-09-2023
Вы не нищие. Вы скромные!
16:35:36 12-09-2023
Особо скромные доходы бюджетников Алтайского края
16:48:39 12-09-2023
Гость (16:35:36 12-09-2023) Особо скромные доходы бюджетников Алтайского края... Тем не менее все проголосовали за Томенку, еще и отчитались перед руководителями
16:51:28 12-09-2023
Только что узнал? Томенко ,быть может, тоже нас услышит))
19:40:35 12-09-2023
Слабо назвать нищими. Ниже даже нежели во многих странах Африки поскольку главное для него это обеспечить содержание мирового сионизма ресурсами деньгами как можно больше за счет снижения до уровня физиологического выживания народа неевреев его доходов и любых расходов на поддержание его выживания.