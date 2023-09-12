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Путин назвал доходы россиян "довольно скромными"

Президент также высказался на тему того, стоит ли делать страхование жилья в стране обязательным

12 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: ТАСС
Владимир Путин / Фото: ТАСС

Доходы россиян растут, но пока они остаются довольно скромными, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", – сказал Путин, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.

По его мнению, страхование жилья нельзя делать обязательным, так как "не могу людям приказать платить с завтрашнего дня".

Ранее больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.

Владимир Путин зарплаты

Комментарии 13

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Гость

13:17:04 12-09-2023

Интересно, кому надо сказать за это спасибо?

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Гость

13:24:28 12-09-2023

пусть он с Томенкой на МРОТ поживет

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Гость

13:46:40 12-09-2023

Простите! А чем жилье отличается от авто? Как то же, в свое время сказал платить ОСАГО, а по жилью не может!? Или в апреле:-" сюрприз будет!!!"?

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Гость

15:14:32 12-09-2023

Гость (13:46:40 12-09-2023) Простите! А чем жилье отличается от авто? Как то же, в свое ... При ОСАГо ты платишь не за свое "авто"Ю а за свое рапздолбайство и головотяпство. благодаря которому ты нанес ущерб кому-либо. Квартирой ты можешь нанести ущерб другой квартире? Ну если только соседям снизу..

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Гость

15:31:10 12-09-2023

Гость (13:46:40 12-09-2023) Простите! А чем жилье отличается от авто? Как то же, в свое ... в чем сравнение?По ОСАГО вы страхуете свою ответственность,а страхование дома-это страхование вашего богатства(имущества)!Вот вам и разница!

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Гость

13:56:34 12-09-2023

Что они там опять придумали, какое страхование жилья, очередные поборы.

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Гость

14:20:31 12-09-2023

204 тыс в месяц хорошая зарплата

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ха-ха

14:49:22 12-09-2023

А может правду - доходы мизерные и нищета. И не надо говорить про смартфоны ,компы и другое .У меня телефон за три рубля ,пять лет назад купленный , а сейчас и таких нет

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Гость

15:33:44 12-09-2023

Вы не нищие. Вы скромные!

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Гость

16:35:36 12-09-2023

Особо скромные доходы бюджетников Алтайского края

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Гость

16:48:39 12-09-2023

Гость (16:35:36 12-09-2023) Особо скромные доходы бюджетников Алтайского края... Тем не менее все проголосовали за Томенку, еще и отчитались перед руководителями

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гость

16:51:28 12-09-2023

Только что узнал? Томенко ,быть может, тоже нас услышит))

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Гость

19:40:35 12-09-2023

Слабо назвать нищими. Ниже даже нежели во многих странах Африки поскольку главное для него это обеспечить содержание мирового сионизма ресурсами деньгами как можно больше за счет снижения до уровня физиологического выживания народа неевреев его доходов и любых расходов на поддержание его выживания.

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