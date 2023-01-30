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Ректор АлтГУ рассказал о сроках начала строительства корпуса на площади Сахарова

Точная сумма, необходимая на возведение здания, станет известна после прохождения экспертизы

30 января 2023, 06:30, Вячеслав Кондаков

Фото: АлтГУ
Фото: АлтГУ

Строительство нового корпуса Алтайского государственного университета на площади Сахарова в Барнауле может начаться после завершения работ по подготовке проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Однако когда начнутся работы – пока неизвестно, рассказал amic.ru ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Когда будет готов проект нового корпуса АлтГУ?

В 2023 году. При этом предварительный проект будущего здания одобрили на заседании градсовета ещё весной прошлого года с третьего раза. Созданием дизайна здания занимался архитектор Александр Деринг и бюро "АрхИ-Групп".

"После того как проект будет готов, мы пройдём экспертизу и будем подавать документы в Министерство науки и высшего образования РФ на получение финансирования. Сроки начала строительства сейчас невозможно определить", – пояснил amic.ru Сергей Бочаров.

Что вообще известно о новом корпусе АлтГУ?

Построить новое здание для вуза на площади Сахарова планировали ещё в 80-е годы прошлого века. Однако из-за отсутствия средств от идеи отказались.

В 2021 году ректор учебного заведения Сергей Бочаров заявил журналистам о катастрофической нехватке помещений. Чтобы решить эту проблему, необходимо построить новый и современный корпус. Единственная площадка для этого в Барнауле – небольшая территория на площади Сахарова рядом с корпусом "Д". Для этого пришлось бы вырубить несколько деревьев. Некоторые активисты выступили против решения вырубить часть зелёного сквера рядом с корпусом "Д" и создали инициативную группу, чтобы предотвратить стройку.

Однако руководство вуза, несмотря на критику, заказало проект на разработку концепции нового корпуса. Выиграла тендер компания "АрхИ Групп", которая организовала среди архитекторов конкурс на лучшую концепцию здания. Было представлено десять вариантов и организовано онлайн-голосование среди барнаульцев. Однако победителя выбирала комиссия, состоявшая из профессиональных архитекторов.

По предварительным данным, новый корпус будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в новом корпусе, состоящем из двух блоков, разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.

О том, как члены градсовета Барнаула рассматривали проект будущего корпуса АлтГУ, – читайте в нашем материале.

 

Комментарии 16

  • какие студенты? в крае отток населения. Причем такие решения - застроить скворечниками(откровенная халтура от Деринга и Суртаева) площадь Сахарова только ускоряют этот процесс
    30 января, Гость   Ответить
  • Как они сегодня учатся и настоящий корпус большой.)))
    30 января, Гость   Ответить
  • Ёлки на крыше пристройки - смешно...
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, Согласен полностью.
    30 января, Гость   Ответить
  • Да кто им денег даст на строительство... Смешно.
    30 января, Гость   Ответить
  • Уродливое беременное здание. Никакой гармонии.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Какие студенты" - какие какие: из Казахстана, Таджикистана и других ..станов, но на Российские бюджетные места.
    30 января, Гость   Ответить
  • Замечательный сквер испортят уродливым и ненужным зданием. Уши жуликов, желающих заработать на этом, торчат со всех сторон.
    30 января, Гость   Ответить
  • Карликовый зелёный сквер на Сахарова станет ещё более карликовый. А с учётом застройки Ракшиным человейниками горки сквер напротив Драмтеатра - карикатурным. Тогда бы уж на месте горы строили, получился бы спортивно-образовательный кластер. А еще лучше бы застолбили бы зараннее место где сейчас Титаник (хотя это было 20 лет назад). Хотя тягаться с местными строительными магнатами власти не будут, все равно проиграют, лучше смолчать в тряпочку.
    30 января, Гость   Ответить
  • После сноса баков площадь бесповоротно испорчена.
    30 января, Гость   Ответить
  • Да... Архитектурно - не ахти. Так и разит провинцией.
    30 января, Гость   Ответить
  • Мало того,что лишили жителей центра города новогодней елки,устроив вместо нее убожество около старого рынка,где даже домов жилых нет,теперь хотят единственное зеленое место на площади уничтожить,с болью наблюдали как уничтожили деревья при ликвидации горы.Так жалко площадь,мнение горожан совсем ничего не значат-обидно за центральный район(ни тебе салютов,ни елки,ни праздников)спасибо руководителям города
    31 января, Гость   Ответить
  • там ещё фонтан и сквер рядом с администрацией не застроены. срочно 15-ти этажки надо там поднять
    31 января, Гость   Ответить
  • Так жалко площадь,мнение горожан совсем ничего не значат-обидно за центральный район(ни тебе салютов,ни елки,ни праздников - Проживем и без них.
    31 января, Гость   Ответить
  • -обидно за центральный район-------- сахарова это железнодорожный район. надо бы знать.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, а что вы за всех горожан тут ноете ? Мне например нравится новое здание, пусть будет. Не идеально, но вполне неплохо. И что елку перенесли оттуда - тоже очень хорошо, у Старого базара ей лучшее место, там пешеходная улица, самое то. Но вам же опять лишь бы поныть.
    31 января, Гость   Ответить
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