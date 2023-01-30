Ректор АлтГУ рассказал о сроках начала строительства корпуса на площади Сахарова

Точная сумма, необходимая на возведение здания, станет известна после прохождения экспертизы

30 января 2023, 06:30, Вячеслав Кондаков

Фото: АлтГУ

Строительство нового корпуса Алтайского государственного университета на площади Сахарова в Барнауле может начаться после завершения работ по подготовке проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Однако когда начнутся работы – пока неизвестно, рассказал amic.ru ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Когда будет готов проект нового корпуса АлтГУ?

В 2023 году. При этом предварительный проект будущего здания одобрили на заседании градсовета ещё весной прошлого года с третьего раза. Созданием дизайна здания занимался архитектор Александр Деринг и бюро "АрхИ-Групп".

"После того как проект будет готов, мы пройдём экспертизу и будем подавать документы в Министерство науки и высшего образования РФ на получение финансирования. Сроки начала строительства сейчас невозможно определить", – пояснил amic.ru Сергей Бочаров.

Что вообще известно о новом корпусе АлтГУ?

Построить новое здание для вуза на площади Сахарова планировали ещё в 80-е годы прошлого века. Однако из-за отсутствия средств от идеи отказались.

В 2021 году ректор учебного заведения Сергей Бочаров заявил журналистам о катастрофической нехватке помещений. Чтобы решить эту проблему, необходимо построить новый и современный корпус. Единственная площадка для этого в Барнауле – небольшая территория на площади Сахарова рядом с корпусом "Д". Для этого пришлось бы вырубить несколько деревьев. Некоторые активисты выступили против решения вырубить часть зелёного сквера рядом с корпусом "Д" и создали инициативную группу, чтобы предотвратить стройку.

Однако руководство вуза, несмотря на критику, заказало проект на разработку концепции нового корпуса. Выиграла тендер компания "АрхИ Групп", которая организовала среди архитекторов конкурс на лучшую концепцию здания. Было представлено десять вариантов и организовано онлайн-голосование среди барнаульцев. Однако победителя выбирала комиссия, состоявшая из профессиональных архитекторов.

По предварительным данным, новый корпус будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в новом корпусе, состоящем из двух блоков, разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.

О том, как члены градсовета Барнаула рассматривали проект будущего корпуса АлтГУ, – читайте в нашем материале.