Когда и где состоится прощание с рэпером Пашей Техником?
Близкие артиста, который скончался в Таиланде, решают вопрос о транспортировке тела в Москву
07 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Рэпер Паша Техник / Фото: кадр из шоу "Плюшки"
Тело рэпера Паши Техника, который скончался 5 апреля, все еще находится в Таиланде. Об этом 6 апреля сообщил менеджер артиста в беседе с ТАСС. Окружение исполнителя занимается вопросом его транспортировки в Россию.
О том, когда и где состоится прощание с Пашей Техником и где его похоронят, – в нашем материале.
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Когда и где состоится прощание с Пашей Техником?
Дата и место прощания пока неизвестны. Дело в том, что тело артиста еще не привезли в Россию, рассказал в воскресенье его менеджер в беседе с ТАСС.
"Тело Паши в данный момент находится в Таиланде. Сегодня у меня будет информация, когда его будут эвакуировать. Это будет или завтра, или послезавтра", – сказал он журналистам.В понедельник окружение Паши Техника сообщило, что его тело прибудет в Москву 9 апреля. При этом близкие до сих пор не сообщили, когда состоится прощание. Они обещают сделать это позднее.
Менеджер подчеркнул, что прощание, скорее всего, состоится в одном из столичных храмов.
"Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве", – цитирует его ТАСС.
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Можно ли будет прийти на прощание с Пашей Техником?
Да. Как сообщил проект "Выжившие", который занимался сбором средств для спасения рэпера, церемония будет открытой, так что все желающие смогут ее посетить.
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Что случилось с рэпером Пашей Техником и от чего он умер?
В конце марта исполнителя экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у Паши Техника диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Вскоре артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели.
Близкие Паши Техника приложили огромные усилия в надежде спасти жизнь рэпера. Но врачи, ознакомившись с результатами анализов, изначально предупреждали, что шансы на выздоровление минимальные. На фоне полиорганной недостаточности начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля артист пережил клиническую смерть, но его смогли реанимировать. А уже в ночь на 5 апреля стало известно, что Паша Техник скончался.
Изначальный диагноз, с которым рэпер попал в больницу и на фоне которого развилось его критическое состояние, – "отравление запрещенными веществами".
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Кто такой Паша Техник и чем он известен?
Настоящее имя артиста – Павел Ивлев. Некоторые считают Пашу Техника культовой личностью в российской хип-хоп-среде. В 2001 году он основал группу Kunteynir. Зачастую песни, которые исполнял рэпер, были посвящены запрещенным темам, включая наркотические вещества.
Но широкая аудитория знает его далеко не по творчеству. Паша Техник обрел популярность благодаря скандальным выходкам на своих выступлениях и эпатажному поведению в многочисленных интернет-шоу.
Артист уже давно имел проблемы с зависимостью от употребления запрещенных веществ. Он неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, но затем возвращался к привычному для себя образу жизни. Во многом его популярность связана именно с поведением, вызванным наркотическими веществами. Ранее Паша Техник уже был в коме из-за передозировки, но тогда его удалось "откачать".
За свою жизнь Паша Техник дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. На момент смерти ему было 40 лет.
12:14:07 07-04-2025
Е-мае, я уж думал всё, помер - конец истории. Можт хорош уже наяривать?
13:31:37 07-04-2025
Гость (12:14:07 07-04-2025) Е-мае, я уж думал всё, помер - конец истории. Можт хорош уже... У нас ещё впереди освещение поминальных дней, 9,40 и так далее
12:17:37 07-04-2025
Сколько можно трясти этой фигурой????
12:18:11 07-04-2025
Короче еще один наркоман
12:43:59 07-04-2025
зачем нам эта информация? кто- то поедет на похороны?
20:51:52 07-04-2025
Элен без ребят (12:43:59 07-04-2025) зачем нам эта информация? кто- то поедет на похороны? ... Его пример- другим наука.
Но боже мой, какая скука...
Е. Онегин. Автор - АСПушкин.
17:30:46 07-04-2025
Элен без ребят (12:43:59 07-04-2025) зачем нам эта информация? кто- то поедет на похороны? ... 100% все места заняты будут и еще снаружи будут люди стоять
20:49:15 07-04-2025
Александр (12:18:11 07-04-2025) Короче еще один наркоман... А что, наркоманы не люди чтоли? У каждого человека своя судьба и осуждать никто не имеет права. Возьмите его "ботинки" и пройдите путь вместо него....
20:56:26 07-04-2025
Аноним (20:49:15 07-04-2025) Возьмите его "ботинки" и пройдите путь вместо него.... Если он по своей воле ел дерьмо, зачем ты к этому других подталкиваешь? Ты такой же как он?
20:50:34 07-04-2025
Все МЫ МАСТЕРА судить ЧУЖИЕ СУДЬБЫ. За своими бы лучше успевали.......
01:32:42 08-04-2025
Юля никогда не слышала об этом человеке , и зашла посмотреть, мне страшно стало, такой ужас существует?
Как же так можно жить и относиться к своей жизни . Нет слов, я в каком то фильме ужасов побывала . Молодое поколение видит этот. …. .
Упаси господи всех от таких Паш и его окружения , а жена! Дно !
01:39:23 08-04-2025
Паша не умер. Хватит парашу постить, он в коме. Идёт переливание крови. Надеемся он из неё выйдет. Не нужно раньше времени загонять его на шаг к тому концу!!!
02:22:41 09-04-2025
No name (01:39:23 08-04-2025) Паша не умер. Хватит парашу постить, он в коме. Идёт перелив... Ты как? В адеквате?
12:56:50 09-04-2025
Плевать, и жидко.