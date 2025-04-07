Близкие артиста, который скончался в Таиланде, решают вопрос о транспортировке тела в Москву

07 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Рэпер Паша Техник / Фото: кадр из шоу "Плюшки"

Тело рэпера Паши Техника, который скончался 5 апреля, все еще находится в Таиланде. Об этом 6 апреля сообщил менеджер артиста в беседе с ТАСС. Окружение исполнителя занимается вопросом его транспортировки в Россию.

О том, когда и где состоится прощание с Пашей Техником и где его похоронят, – в нашем материале.

1 Когда и где состоится прощание с Пашей Техником? Дата и место прощания пока неизвестны. Дело в том, что тело артиста еще не привезли в Россию, рассказал в воскресенье его менеджер в беседе с ТАСС "Тело Паши в данный момент находится в Таиланде. Сегодня у меня будет информация, когда его будут эвакуировать. Это будет или завтра, или послезавтра", – сказал он журналистам. В понедельник окружение Паши Техника сообщило, что его тело прибудет в Москву 9 апреля. При этом близкие до сих пор не сообщили, когда состоится прощание. Они обещают сделать это позднее. Менеджер подчеркнул, что прощание, скорее всего, состоится в одном из столичных храмов. "Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве", – цитирует его ТАСС

2 Можно ли будет прийти на прощание с Пашей Техником? Да. Как сообщил проект "Выжившие", который занимался сбором средств для спасения рэпера, церемония будет открытой, так что все желающие смогут ее посетить.

3 Что случилось с рэпером Пашей Техником и от чего он умер? В конце марта исполнителя экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у Паши Техника диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Вскоре артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Близкие Паши Техника приложили огромные усилия в надежде спасти жизнь рэпера. Но врачи, ознакомившись с результатами анализов, изначально предупреждали, что шансы на выздоровление минимальные. На фоне полиорганной недостаточности начали отказывать органы, включая печень и почки. 4 апреля артист пережил клиническую смерть, но его смогли реанимировать. А уже в ночь на 5 апреля стало известно, что Паша Техник скончался. Изначальный диагноз, с которым рэпер попал в больницу и на фоне которого развилось его критическое состояние, – "отравление запрещенными веществами".