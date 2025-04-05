Чем известен и от чего умер рэпер Паша Техник, который с конца марта находился в коме?
Артист скончался 5 апреля в больнице в Таиланде
05 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
5 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника. С конца марта музыкант находился в коме в Таиланде, врачи не смогли его спасти.
Рассказываем, чем запомнился исполнитель и от чего он скончался.
Чем известен рэпер Паша Техник?
Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001-м он основал хип-хоп-группу Kunteynir, а в 2004-м записал в ее составе свой первый альбом.
Паша Техник имеет огромную популярность в интернете. При этом знают его далеко не по песням, темы которых зачастую связаны с запрещенными веществами. Техник стал знаменит благодаря скандальным выходкам на своих концертах и эпатажному поведению в многочисленных интернет-шоу.
Артист давно имел проблемы с наркотиками. Именно из-за них он в первый раз попал в тюрьму. Во второй раз его лишали свободы за езду в нетрезвом виде.
Паша Техник неоднократно лечился в реабилитационных центрах, но затем возвращался к привычному для себя образу жизни. Рэпер однажды уже был в коме из-за передозировки наркотиками, но тогда его спасли.
Всего за свою 20-летнюю творческую карьеру Техник выпустил 20 альбомов (с 2004 по 2024 год), шесть мини-альбомов, а также снялся в короткометражке "Затерянный в темноте" (2018) и сериале "Последний рейв" (2019).
От чего умер Паша Техник?
В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому. Как рассказывал его менеджер в беседе с РБК, Техник мог отравиться или принять что-то опасное.
Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию.
По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
Из-за полиорганной недостаточности у него начали отказывать органы, в том числе печень и почки.
"Шансы выкарабкаться, по словам врачей, в таком состоянии были минимальными. Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти", – сказано в публикации.
В общей сложности рэпер пробыл в коме девять дней.
Где и когда похоронят Пашу Техника?
По данным телеграм-канала Mash, Пашу Техника похоронят в Москве. 5 апреля его тело должны отправить на родину самолетом из Таиланда.
Однако дата и место церемонии прощания и похорон пока неизвестны.
09:12:36 05-04-2025
Да хрен с ним.
09:25:48 05-04-2025
Моё мнение-про наркоманов вообще не стоит писать в новостях ежедневно, как это было о Технике, как он умирал. Может он и оставил след в муз. истории, но столько проблем с законом, наркотики ещё.. Зачем знать о нем? Амик, пишите про пропаганду о вреде наркотиков, что делают школы, психологи, политики чтобы уберечь наших детей. Может примеры конкретных семей что они сделали, как вырастили здоровых детей. Поверьте, это от души будет радовать читателей и будет максимально полезно обществу.
13:26:28 05-04-2025
Гость (09:25:48 05-04-2025) Моё мнение-про наркоманов вообще не стоит писать в новостях ... Наоборот надо, все знали что он нарик, теперь все узнают что он именно от этого и умер.
09:49:49 05-04-2025
Да и пёс с ним.
10:08:16 05-04-2025
для меня Паша известен мемом:
- Ты по-моему перепутал
10:11:16 05-04-2025
Как говорится, помолчим.
10:47:53 05-04-2025
Так это уже его третья кома.. упорный какой.. был
11:32:13 05-04-2025
Гость (10:47:53 05-04-2025) Так это уже его третья кома.. упорный какой.. был... упоротый, а не упорный
11:10:27 05-04-2025
одним нариком стало меньше и хватит уже о нем писать.
15:21:06 05-04-2025
Элен без ребят (11:10:27 05-04-2025) одним нариком стало меньше и хватит уже о нем писать. ... Даже начинать не надо было... кому ЭТО надо и кому ЭТО интересно?
15:35:48 05-04-2025
Гость (15:21:06 05-04-2025) Даже начинать не надо было... кому ЭТО надо и кому ЭТО интер... Ну раз вы тут отметились, значит это вам надо и вам это интересно. Сумеете назвать причину своего захода в неинтересную для вас тему??
18:25:46 05-04-2025
Гость (15:35:48 05-04-2025) Ну раз вы тут отметились, значит это вам надо и вам это инте... Ясно. Вам, глупышкам, проще таких же соседей заточить на "-", чем объяснить свое тупое появление в неинтересной вам ветке. Вопросов больше не имею. Дойдите до соседнего подъезда. Там еще минимум пара бабок живы, готовые минус воткнуть "проституткам и наркоманам", но тупых они поощряют. Вы главное с ними здоровайтесь почаще.
17:46:11 05-04-2025
Гость (15:21:06 05-04-2025) Даже начинать не надо было... кому ЭТО надо и кому ЭТО интер... Мне как минимум, очень смешной перс, мне интересно узнать вот кто пишет коменты по типу кому это может быть интересно, вообще понимают про кого эта статья?
11:32:35 05-04-2025
Про солиста "Король и шут" Михаила Горшенёва и то меньше писали про его последние дни жизни. Он тоже по этой же теме ушёл в мир иной.
11:34:42 05-04-2025
Вот единственная новость о нём была в 2013 году на Амике. Да потом ещё одна была через 10 лет от жены интервью.
https://www.amic.ru/news/skonchalsya-solist-gruppy-korol-i-shut-mihail-gorshenev-226856
12:00:23 05-04-2025
Я не понимаю, почему такое внимание алтайской прессы к этому человеку? В течение недели на всех новостных лентах сообщения о нем? Кому это интересно? Amic, объясни?
12:47:30 05-04-2025
Гость (12:00:23 05-04-2025) Я не понимаю, почему такое внимание алтайской прессы к этому... Я не Амик, но объяснить смогу... Чтобы не Вы и не ваши дети, и все жители Алтайского края не употребляли наркотики!!!
14:05:04 05-04-2025
Гость (12:47:30 05-04-2025) Я не Амик, но объяснить смогу... Чтобы не Вы и не ваши дети,... Дарасть какая. Ещё технологию изготовления напишете и скажите так делать ай яй яй.
12:07:08 05-04-2025
Кто такой Таша Пехник и зачем это знать?
14:06:26 05-04-2025
Гость (12:07:08 05-04-2025) Кто такой Таша Пехник и зачем это знать? ... Уже незачем. Кончился.
14:59:21 05-04-2025
У него сегодня мог бы быть концерт в Барнауле, но концерт отменили - как чувствовали!
19:00:44 05-04-2025
Да нормальный был чел, что всем не нравится, Press F