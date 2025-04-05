Артист скончался 5 апреля в больнице в Таиланде

05 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

5 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника. С конца марта музыкант находился в коме в Таиланде, врачи не смогли его спасти.

Рассказываем, чем запомнился исполнитель и от чего он скончался.

Чем известен рэпер Паша Техник?

Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001-м он основал хип-хоп-группу Kunteynir, а в 2004-м записал в ее составе свой первый альбом.

Паша Техник имеет огромную популярность в интернете. При этом знают его далеко не по песням, темы которых зачастую связаны с запрещенными веществами. Техник стал знаменит благодаря скандальным выходкам на своих концертах и эпатажному поведению в многочисленных интернет-шоу.

Артист давно имел проблемы с наркотиками. Именно из-за них он в первый раз попал в тюрьму. Во второй раз его лишали свободы за езду в нетрезвом виде.

Паша Техник неоднократно лечился в реабилитационных центрах, но затем возвращался к привычному для себя образу жизни. Рэпер однажды уже был в коме из-за передозировки наркотиками, но тогда его спасли.

Всего за свою 20-летнюю творческую карьеру Техник выпустил 20 альбомов (с 2004 по 2024 год), шесть мини-альбомов, а также снялся в короткометражке "Затерянный в темноте" (2018) и сериале "Последний рейв" (2019).

От чего умер Паша Техник?

В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому. Как рассказывал его менеджер в беседе с РБК, Техник мог отравиться или принять что-то опасное.

Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию.

По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

Из-за полиорганной недостаточности у него начали отказывать органы, в том числе печень и почки.

"Шансы выкарабкаться, по словам врачей, в таком состоянии были минимальными. Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти", – сказано в публикации.

В общей сложности рэпер пробыл в коме девять дней.

Где и когда похоронят Пашу Техника?

По данным телеграм-канала Mash, Пашу Техника похоронят в Москве. 5 апреля его тело должны отправить на родину самолетом из Таиланда.

Однако дата и место церемонии прощания и похорон пока неизвестны.