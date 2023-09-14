Для учителей ставку по ипотеке снизят до 0,7%, но это коснется только Дальнего Востока

14 сентября 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проблема нехватки педагогов в российских регионах заставляет правительство страны искать выход из ситуации. Там пришли к выводу, что проблему могут решить выгодные условия по ипотеке для учителей. Однако действовать такая программа (по крайней мере, на первом этапе) будет не повсеместно. В каких регионах учителя смогут взять ипотеку под минимальный процент и когда это станет возможно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

В России появится ипотека для учителей?

Совершенно верно. Появление "учительской" ипотеки анонсировали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает телеграм-канал Baza. Участие в такой программе, кстати, уже подтвердил ВТБ.

Стоит отметить, что выдавать ее будут под ставку менее 1%. С учетом дисконта и льгот процент можно будет уменьшить и вовсе до 0,7. Однако на первоначальном этапе воспользоваться этим выгодным предложением смогут не все работники сферы образования.

Кто из педагогов сможет взять "учительскую" ипотеку?

До конца 2023 года такая возможность представится только учителям на Дальнем Востоке. Это будет пилотный регион, где проект обкатают и оценят результаты. Сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений смогут получить кредит по минимальной ставке в рамках программы Дальневосточной ипотеки при условии комплексного страхования.

Запустят программу в ДФО уже с 15 сентября. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках ВЭФ, писала газета "Известия". Это даже раньше, чем планировалось. Как уже сообщал amic.ru, президент России Владимир Путин в конце июля дал поручение правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей до 1 ноября. Глава государства тогда отметил, что в сфере подготовки специалистов среднего звена в России занято более 500 тыс. человек, при этом уровень зарплаты у них невысокий – около 47 тыс. рублей.