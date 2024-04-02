Даже у тех, кто трудится на пятидневке, одна суббота будет рабочей

02 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Рабочий день в офисе / Фото: amic.ru

Одна из недель в апреле 2024 года будет шестидневной. Даже тем, кто работает на "пятидневке", в одну из суббот придется выйти на работу. Производственный календарь перекроили для более комфортного отдыха в майские праздники.

Рассказываем, когда в апреле у россиян будет шестидневная неделя и будет ли рабочая суббота сокращенной.

1 Какая неделя будет шестидневной в апреле 2024 года? Шестидневной в 2024 году будет неделя с 22 по 28 апреля. Суббота, 27 апреля, будет официальным рабочим днем.

2 Из-за чего рабочая неделя будет шестидневной? Выходной перенесли с 27 на 29 апреля, чтобы получились длинные выходные по случаю Первомая.

3 Будет ли рабочая суббота, 27 апреля, сокращенным днем в апреле? Нет. В Трудовом кодексе действительно есть статья, по которой день, предшествующий официальному празднику, сокращается на один час. Но проблема в том, что официальным праздничным днем считается 1 мая. 27 апреля ему не предшествует, так что суббота не будет сокращенной.