В этот раз придется чуть больше поработать, чтобы затем хорошо отдохнуть

01 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Отдых, выходной день / Фото: pixabay.com

В мае россияне отмечают сразу два больших праздника - Первомай и День Победы. И по каждому из этих случаев в производственном календаре предусмотрены дополнительные выходные. Так что для многих начало мая - это время шашлыков и отдыха.

Рассказываем, как мы будем отдыхать в 2024 году.

1 Будут ли одни большие длинные выходные на все майские праздники? Нет. В 2024 году у россиян было два периода длинных выходных - по случаю каждого праздника отдельно. А между этими периодами придется выходить на работу.

2 Как мы отдыхаем на 1 мая в 2024 году? По случаю Дня труда мы будем отдыхать четыре дня. Выходными будут 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда).

3 Как мы отдыхаем на 9 мая в 2024 году? На День Победы россиян тоже ждут четыре выходных дня. Мы будем отдыхать 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье).

4 Когда нужно будет выходить на работу на майские праздники? Между праздниками рабочими днями будут 2 и 3 мая - четверг и пятница. А вот 4 и 5 мая выпадают на субботу и воскресенье, поэтому они тоже будут выходными днями. После майских праздников на работу нужно будет выходить в понедельник, 13 мая. С этого дня у тех, кто работает на "пятидневке", вновь начнется привычный график работы.