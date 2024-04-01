НОВОСТИОбщество

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2024 году?

В этот раз придется чуть больше поработать, чтобы затем хорошо отдохнуть

01 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Отдых, выходной день / Фото: pixabay.com
Отдых, выходной день / Фото: pixabay.com

В мае россияне отмечают сразу два больших праздника - Первомай и День Победы. И по каждому из этих случаев в производственном календаре предусмотрены дополнительные выходные. Так что для многих начало мая - это время шашлыков и отдыха.

Рассказываем, как мы будем отдыхать в 2024 году.

1

Будут ли одни большие длинные выходные на все майские праздники?

Нет. В 2024 году у россиян было два периода длинных выходных - по случаю каждого праздника отдельно. А между этими периодами придется выходить на работу.
2

Как мы отдыхаем на 1 мая в 2024 году?

По случаю Дня труда мы будем отдыхать четыре дня. Выходными будут 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда).
3

Как мы отдыхаем на 9 мая в 2024 году?

На День Победы россиян тоже ждут четыре выходных дня. Мы будем отдыхать 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье).
4

Когда нужно будет выходить на работу на майские праздники?

Между праздниками рабочими днями будут 2 и 3 мая - четверг и пятница. А вот 4 и 5 мая выпадают на субботу и воскресенье, поэтому они тоже будут выходными днями.
После майских праздников на работу нужно будет выходить в понедельник, 13 мая. С этого дня у тех, кто работает на "пятидневке", вновь начнется привычный график работы.
5

Правда ли, что неделя перед майскими праздниками будет шестидневной?

Да. Чтобы организовать длинные выходные по случаю Первомая, власти перенесли выходной с 27 апреля (это суббота) на 29 апреля.
Так что трудовая неделя перед майскими праздниками будет шестидневной, а суббота - дополнительным рабочим днем.

Как будем отдыхать в 2024 году в России. Инфографика

Какие изменения внесли в список нерабочих дней
НОВОСТИОбщество
праздники майские праздники выходные
Читайте также в сюжете: Первомай - 2024

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров