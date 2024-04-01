Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2024 году?
В этот раз придется чуть больше поработать, чтобы затем хорошо отдохнуть
01 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
Отдых, выходной день / Фото: pixabay.com
В мае россияне отмечают сразу два больших праздника - Первомай и День Победы. И по каждому из этих случаев в производственном календаре предусмотрены дополнительные выходные. Так что для многих начало мая - это время шашлыков и отдыха.
Рассказываем, как мы будем отдыхать в 2024 году.
1
Будут ли одни большие длинные выходные на все майские праздники?
Нет. В 2024 году у россиян было два периода длинных выходных - по случаю каждого праздника отдельно. А между этими периодами придется выходить на работу.
2
Как мы отдыхаем на 1 мая в 2024 году?
По случаю Дня труда мы будем отдыхать четыре дня. Выходными будут 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда).
3
Как мы отдыхаем на 9 мая в 2024 году?
На День Победы россиян тоже ждут четыре выходных дня. Мы будем отдыхать 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье).
4
Когда нужно будет выходить на работу на майские праздники?
Между праздниками рабочими днями будут 2 и 3 мая - четверг и пятница. А вот 4 и 5 мая выпадают на субботу и воскресенье, поэтому они тоже будут выходными днями.
После майских праздников на работу нужно будет выходить в понедельник, 13 мая. С этого дня у тех, кто работает на "пятидневке", вновь начнется привычный график работы.
5
Правда ли, что неделя перед майскими праздниками будет шестидневной?
Да. Чтобы организовать длинные выходные по случаю Первомая, власти перенесли выходной с 27 апреля (это суббота) на 29 апреля.
Так что трудовая неделя перед майскими праздниками будет шестидневной, а суббота - дополнительным рабочим днем.
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