Amic.ru спросил у перевозчиков, почему они снова повышают цены на проезд

15 января 2024, 08:15, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Цена на проезд в маршрутках Барнаула с 1 января 2024 года выросла сразу на 5 рублей, а именно – до 35 рублей. Скорее всего, в ближайшее время стоимость увеличится и в больших автобусах, которые работают по регулируемым тарифам. При этом прошлое повышение было совсем недавно – всего год назад. Горожане очередным ростом цен возмущены, потому что качество общественного транспорта при этом не становится лучше. А перевозчики говорят, что для них рост цен – чуть ли не единственный способ выжить. Amic.ru разобрался, почему тарифы постоянно растут и можно ли с этим что-то сделать.

Как растут цены?

Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Барнауле в очередной раз поднимали в конце 2023 года. Тогда председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин сообщил, что перевозчики в ноябре 2023 года подали в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности документы о пересмотре и расчете новой стоимости проезда в общественном транспорте, писала пресс-служба горадминистрации.

Там отметили, что перевозчики аргументировали повышение тарифов увеличением себестоимости работ. Особенно сильно выросли цены на запчасти (на 30-35%), шины (от 20 до 40% в зависимости от размера) и на дизельное топливо (на 35%).

"Данный рост цен отражается на увеличении затрат для обслуживания подвижного состава и поддержания его в надлежащем состоянии. Кроме того, сложившаяся ситуация значительно затрудняет возможность увеличения заработной платы работникам и снижает возможность обновления подвижного состава", – написали на сайте администрации.

Тогда документацию вернули для доработки и решили рассмотреть вопрос позже.

Перевозчикам, которые работают на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, предложили не увеличивать плату за проезд до рассмотрения вопроса на городском координационном совете по ценообразованию. Однако они не прислушались, а только уведомили мэрию о повышении цен. И с 1 января 2024 года стоимость проезда в маршрутках выросла, причем сразу на 5 рублей – до 35 рублей. Изменения коснулись 13 маршрутов: № 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144. Все они относятся к нерегулируемым и могут устанавливать цену по своему усмотрению. При этом на шести маршрутах стоимость проезда оставили прежней – 30 рублей. Это автобусы № 32, 47, 51, 54, 76 и 121, пишет "Толк".

"Маршруты, работающие по нерегулируемым тарифам, по федеральному законодательству имеют право на изменение цены проезда при уведомлении. В администрацию города ряд уведомлений поступило в конце прошлого года, часть перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам, сообщили о намерении изменить цену проезда с 1 января текущего года", – сообщили в барнаульском комитете по дорожному хозяйству.

Горожане таким повышением цен возмутились. В комментариях под новостями они писали о том, что тариф в городе повышается уже второй год подряд (в последний раз стоимость проезда изменилась с 1 января 2023 года с 28 до 30 рублей). При этом качество пассажирских перевозок в краевой столице оставляет желать лучшего, говорят они. И в соцсетях чуть ли не каждый день продолжают появляться жалобы на плохое состояние общественного транспорта в городе.

Маршрутка в Барнауле/ Фото: amic.ru

"Если цены на все растут, то и проезд подорожает"

Барнаульский перевозчик Николай Усольцев в ответ на претензии жителей напомнил, что цены сейчас растут на все. Шины подорожали на 30-35%, масла – на 40-45%, топливо – на 30-35%, также увеличилась и стоимость запчастей, сказал он.

Есть проблемы и с логистикой. По словам Усольцева, даже на "Газель Next" запчасти везут долго, так как они зачастую импортные. Это заставляет машины простаивать, и перевозчик недополучает доход.

"Все датчики в автобусах зарубежные. Электроники очень много, она вся из других стран. Есть нехватка зарубежных компонентов, цена на них постоянно увеличивается. Бывает, что машины стоят и по две недели, так как идет запчасть от 10 до 12 дней, мы теряем деньги. Плюс есть серьезная нехватка водителей, молодежь работать не желает. У нас 40% дефицита кадров, найти новых водителей нельзя. Многие уезжают вахтовым методом работать на грузовых машинах, там платят по 200 тысяч рублей в месяц. Поэтому надо сохранять водителей, удержать водительский состав, поднимать им зарплату, а для этого также необходимо повышение тарифов. Выхода тут нет", – объяснил Усольцев.

О проблемах с запчастями говорит и перевозчик Евгений Падеров (работает на маршрутах № 41,78, 33, 80 и 40). По его словам, если сейчас покупать "Газель", то прийти она вообще может через год, потому что в настоящее время транспорт в большом количестве поставляют в новые регионы. ПАЗик ждать тоже приходится долго. Как и в "Газели", в нем тоже много импортных запчастей. Там стоит китайский двигатель с немецкой коробкой передач. А иностранные запчасти сейчас – это высокие цены и сложная логистика, объяснил Падеров. Например, стоимость тормозных колодок выросла почти в 10 раз, сказал он.

Евгений Падеров испытывает и упомянутую нехватку работников. Сейчас у бизнесмена простаивает около 30% техники просто потому, что водителей на них нет. Он отметил, что сейчас водители стремятся уехать на Север. И чтобы хоть как-то конкурировать, предприятия должны исправно платить водителям и кондукторам зарплату и повышать ее.

"Водителей просто не найти, всех с руками отрываем. Пришел, и даже без разговоров – вперед, на автобус. И дальше будет только хуже. У нас за год по категории "D" обучилось всего шесть человек в Алтайском крае. Это не мои данные, это данные ГАИ. У нас умерло по региону водителей раз в 100 больше, наверное. И еще не все из обучившихся идут работать. Сейчас людей можно заманить только деньгами. У нас не коммунизм, ничего бесплатного нет. Кроме того, и кондукторов у нас не хватает, они тоже работают не за идею. А ведь без них автобус тоже не выйдет на линию", – рассказал Падеров.

Обновлять транспорт с существующими тарифами и вовсе невозможно, подчеркнул Усольцев. Чтобы масштабно обновить подвижной состав, нужен тариф как минимум 50 рублей, сказал он.

"В Москве тариф чуть ли не 70 рублей, даже в Рубцовске 35 рублей, хотя они ездят куда меньше километров, чем мы. А требования у всех в любом случае одинаковые. Резину нужно купить, масла, запчасти, которые стоят везде одинаково. Поэтому только при повышении тарифов мы можем заправлять машины, увеличивать зарплату и хоть как-то обновлять транспорт. Кроме того, мы тоже работаем и что-то хотим зарабатывать на жизнь, как и любой другой человек. Нужно понимать, что если цены на все растут, то и проезд подорожает. Это связанные друг с другом вещи, поэтому и тарифы растут везде, во всех городах", – пояснил он.

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

"35 рублей – это минимум, до которого можно поднять тариф"

Перевозчик Евгений Падеров объяснил, что когда многие бизнесмены только заходили на рынок, стоимость проезда в два раза превышала цену "солярки". Теперь же ситуация обратная, зарабатывают перевозчики в разы меньше и "в роскоши совсем не купаются". Кроме топлива, они тратятся на обслуживание автомобилей. Инфляция также дает о себе знать, отметил Падеров.

"Нам много лет обещали, что мы привяжем цену проезда к стоимости топлива, к инфляции. Нам обещали, что мы не будем подавать расчеты на повышение стоимости проезда, что они сами автоматически будут поднимать цену проезда. Оказалось, что это шутка, они передумали. Но ситуация-то меняется постоянно. Если колеса два года назад стоили 8 тысяч рублей, то сейчас они стоят 18. Все в разы увеличивается в цене, а мы так сильно не можем поднять тарифы. У нас на маленький процент поднимается цена проезда, и все уже недовольны. Сейчас от шести миллионов рублей просто ПАЗик стоит. Это минимум, а вообще на автобус 8 млн рублей примерно потратишь. За цену проезда в 30 рублей он не отобьется никогда. И если ты просто купишь новые машины и начнешь работать, ты разоришься", – сказал Падеров.

По его словам, перевозчики работают по законам частного бизнеса и могут содержать парк, покупать новые машины и ремонтировать старые только за счет тех денег, которые они заработали. Если этих денег не будет, то в городе не будет ни автобусов, ни водителей, сказал он. Государство частников, которые работают по нерегулируемым тарифам, не субсидирует, и надеяться перевозчики могут только на увеличение стоимости проезда.

"Это единственная сфера, где может регулировать что-то администрация. Остальные сферы почему-то не регулируются, все повышают тарифы – ЖКХ и прочие. А нам советуют, когда это не надо делать, говорят, что к нам будут приняты меры. Поэтому много раз это откладывалось. И вот мы не послушались и подняли чуть-чуть тариф. И то 35 рублей – это самый минимум, ни о чем. Еще три года назад администрация считала реальную стоимость проезда, и получилось 60 рублей. Сейчас это больше сотни рублей. Надо понимать, что транспорт нам никто не дарит, мы его покупаем и сами обслуживаем. Основные фонды у нас не с неба валятся, мы берем кредиты, и все это надо как-то отдавать", – отметил он.

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Цены на маршрутах с регулируемыми тарифами тоже будут повышаться?

Скорее всего, в ближайшее время повышение стоимости проезда коснется и маршрутов, работающих по регулируемым тарифам. По данным источников amic.ru, цена в 2024 году вырастет не на пять, а на два или на три рубля. То есть проезд будет стоить 32-33 рубля.

По словам Усольцева, такая разница перевозчикам по нерегулируемым маршрутам не навредит, и пассажиропоток они не потеряют.

"Будет небольшая разница, но и раньше на автобусах малой и большой вместимости она была. Я считаю, что малый класс должен отличаться от большого, потому что там разное количество пассажиров. И какой-то конкуренции жесткой тут нет, потому что разница в цене все-таки небольшая", – сказал он.

Евгений Падеров также уверен, что маршрутки пассажиропоток не потеряют. Ведь они ездят быстрее, пассажиров там меньше, поэтому стоимость должна быть больше. Кроме того, если в маршрутках тариф будет выше, то и проезд в них будет комфортнее, заверил он.

"Заплати на два рубля больше, быстрее доедешь и с комфортом. По идее на маленьком автобусе нужно везти немного народу, там вообще нельзя возить стоя. А с одинаковой ценой водители забивают автобусы народом по максимуму, чтобы заработать. А ведь если кто-то врежется с набитым салоном, там будет человек 9-10 пострадавших. Пусть бабушки с проездными едут на автобусе, а на "Газели" пусть едет молодежь, которой надо побыстрее. И перегрузки закончатся, и перевозчик не потеряет свои деньги", – отметил он.

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

"Без государства продолжится рост тарифов"

Руководитель исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк считает, что цены на проезд так и продолжат повышаться, если не вмешается государство. Ситуацию с ежегодным повышением стоимости проезда могут исправить брутто-контракты, когда город платит перевозчику фиксированную сумму за пройденный маршрут.

Побороть дефицит кадров также можно, если бесплатно обучать водителей категории "D", отметил Войтюк.

"Государство в лице региональных органов власти должно обозначать тему субсидирования, потому что даже в советское время знающие люди говорили, что пассажирские перевозки – это плановое убыточное направление деятельности. Без государства обязательно продолжится рост тарифов, комфорт для горожан не увеличится, а техника меняться не будет. Также мы не решим и кадровые вопросы", – отметил Сергей Войтюк.

Улучшить ситуацию может муниципальное предприятие, которое намерены создать власти, считает Войтюк. Они должны закрыть нерентабельные маршруты. И в автобусах, которые принадлежат МУП, чиновники смогут напрямую контролировать стоимость тарифов. Кроме того, и качество перевозок сможет значительно повыситься, так как транспорт будет нацелен не на зарабатывание денег, а на выполнение социальной функции.

Однако Евгений Падеров убежден, что МУП ситуацию не изменит. Во-первых, денег на нормальное содержание большого числа автобусов у города просто нет, считает он. И "закрыть" властям удастся максимум пару маршрутов, считает он. А во-вторых, у управления не будет цели перевезти как можно больше пассажиров и быстро проехать по маршруту, отметил он.

"МУП можно даже пассажиров не возить. Ты просто за километры будешь получать деньги и все. Пропустил конкурента впереди себя – "пусть он собирает, а я поеду пустой". Им не нужны вообще пассажиры. И чем меньше пассажиров, тем меньше нервов. Вот они пустые и будут ездить, потому что получают за километры. Когда ты работаешь так, то зачем тебе пассажир? Зарплата от этого твоя не зависит, нет заинтересованности", – объяснил свою позицию перевозчик.

Напомним, что создать МУП в Барнауле планируется в ближайшие годы. Пока точная дата не сообщается. Скорее всего, оно будет работать на базе МУП "Горэлектротранс". Для этих целей правительство Алтайского края уже закупило 41 автобус большой вместимости на сумму 684,7 млн рублей. Они будут ходить по маршрутам № 1 и 10. Все документы на покупку должны быть оформлены до 1 февраля 2024 года.

Профильный комитет намерен подготовить водителей для предприятия. Так, совместно с центром занятости и автошколами он прорабатывает вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D". Организовать обучение водителей могут и на базе МУП "Горэлектротранс".