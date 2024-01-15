"Выхода нет". Почему в Барнауле снова растут цены на проезд в автобусах и маршрутках
Amic.ru спросил у перевозчиков, почему они снова повышают цены на проезд
15 января 2024, 08:15, ИА Амител
Цена на проезд в маршрутках Барнаула с 1 января 2024 года выросла сразу на 5 рублей, а именно – до 35 рублей. Скорее всего, в ближайшее время стоимость увеличится и в больших автобусах, которые работают по регулируемым тарифам. При этом прошлое повышение было совсем недавно – всего год назад. Горожане очередным ростом цен возмущены, потому что качество общественного транспорта при этом не становится лучше. А перевозчики говорят, что для них рост цен – чуть ли не единственный способ выжить. Amic.ru разобрался, почему тарифы постоянно растут и можно ли с этим что-то сделать.
Как растут цены?
Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Барнауле в очередной раз поднимали в конце 2023 года. Тогда председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин сообщил, что перевозчики в ноябре 2023 года подали в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности документы о пересмотре и расчете новой стоимости проезда в общественном транспорте, писала пресс-служба горадминистрации.
Там отметили, что перевозчики аргументировали повышение тарифов увеличением себестоимости работ. Особенно сильно выросли цены на запчасти (на 30-35%), шины (от 20 до 40% в зависимости от размера) и на дизельное топливо (на 35%).
"Данный рост цен отражается на увеличении затрат для обслуживания подвижного состава и поддержания его в надлежащем состоянии. Кроме того, сложившаяся ситуация значительно затрудняет возможность увеличения заработной платы работникам и снижает возможность обновления подвижного состава", – написали на сайте администрации.
Тогда документацию вернули для доработки и решили рассмотреть вопрос позже.
Перевозчикам, которые работают на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, предложили не увеличивать плату за проезд до рассмотрения вопроса на городском координационном совете по ценообразованию. Однако они не прислушались, а только уведомили мэрию о повышении цен. И с 1 января 2024 года стоимость проезда в маршрутках выросла, причем сразу на 5 рублей – до 35 рублей. Изменения коснулись 13 маршрутов: № 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144. Все они относятся к нерегулируемым и могут устанавливать цену по своему усмотрению. При этом на шести маршрутах стоимость проезда оставили прежней – 30 рублей. Это автобусы № 32, 47, 51, 54, 76 и 121, пишет "Толк".
"Маршруты, работающие по нерегулируемым тарифам, по федеральному законодательству имеют право на изменение цены проезда при уведомлении. В администрацию города ряд уведомлений поступило в конце прошлого года, часть перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам, сообщили о намерении изменить цену проезда с 1 января текущего года", – сообщили в барнаульском комитете по дорожному хозяйству.
Горожане таким повышением цен возмутились. В комментариях под новостями они писали о том, что тариф в городе повышается уже второй год подряд (в последний раз стоимость проезда изменилась с 1 января 2023 года с 28 до 30 рублей). При этом качество пассажирских перевозок в краевой столице оставляет желать лучшего, говорят они. И в соцсетях чуть ли не каждый день продолжают появляться жалобы на плохое состояние общественного транспорта в городе.
"Если цены на все растут, то и проезд подорожает"
Барнаульский перевозчик Николай Усольцев в ответ на претензии жителей напомнил, что цены сейчас растут на все. Шины подорожали на 30-35%, масла – на 40-45%, топливо – на 30-35%, также увеличилась и стоимость запчастей, сказал он.
Есть проблемы и с логистикой. По словам Усольцева, даже на "Газель Next" запчасти везут долго, так как они зачастую импортные. Это заставляет машины простаивать, и перевозчик недополучает доход.
"Все датчики в автобусах зарубежные. Электроники очень много, она вся из других стран. Есть нехватка зарубежных компонентов, цена на них постоянно увеличивается. Бывает, что машины стоят и по две недели, так как идет запчасть от 10 до 12 дней, мы теряем деньги. Плюс есть серьезная нехватка водителей, молодежь работать не желает. У нас 40% дефицита кадров, найти новых водителей нельзя. Многие уезжают вахтовым методом работать на грузовых машинах, там платят по 200 тысяч рублей в месяц. Поэтому надо сохранять водителей, удержать водительский состав, поднимать им зарплату, а для этого также необходимо повышение тарифов. Выхода тут нет", – объяснил Усольцев.
О проблемах с запчастями говорит и перевозчик Евгений Падеров (работает на маршрутах № 41,78, 33, 80 и 40). По его словам, если сейчас покупать "Газель", то прийти она вообще может через год, потому что в настоящее время транспорт в большом количестве поставляют в новые регионы. ПАЗик ждать тоже приходится долго. Как и в "Газели", в нем тоже много импортных запчастей. Там стоит китайский двигатель с немецкой коробкой передач. А иностранные запчасти сейчас – это высокие цены и сложная логистика, объяснил Падеров. Например, стоимость тормозных колодок выросла почти в 10 раз, сказал он.
Евгений Падеров испытывает и упомянутую нехватку работников. Сейчас у бизнесмена простаивает около 30% техники просто потому, что водителей на них нет. Он отметил, что сейчас водители стремятся уехать на Север. И чтобы хоть как-то конкурировать, предприятия должны исправно платить водителям и кондукторам зарплату и повышать ее.
"Водителей просто не найти, всех с руками отрываем. Пришел, и даже без разговоров – вперед, на автобус. И дальше будет только хуже. У нас за год по категории "D" обучилось всего шесть человек в Алтайском крае. Это не мои данные, это данные ГАИ. У нас умерло по региону водителей раз в 100 больше, наверное. И еще не все из обучившихся идут работать. Сейчас людей можно заманить только деньгами. У нас не коммунизм, ничего бесплатного нет. Кроме того, и кондукторов у нас не хватает, они тоже работают не за идею. А ведь без них автобус тоже не выйдет на линию", – рассказал Падеров.
Обновлять транспорт с существующими тарифами и вовсе невозможно, подчеркнул Усольцев. Чтобы масштабно обновить подвижной состав, нужен тариф как минимум 50 рублей, сказал он.
"В Москве тариф чуть ли не 70 рублей, даже в Рубцовске 35 рублей, хотя они ездят куда меньше километров, чем мы. А требования у всех в любом случае одинаковые. Резину нужно купить, масла, запчасти, которые стоят везде одинаково. Поэтому только при повышении тарифов мы можем заправлять машины, увеличивать зарплату и хоть как-то обновлять транспорт. Кроме того, мы тоже работаем и что-то хотим зарабатывать на жизнь, как и любой другой человек. Нужно понимать, что если цены на все растут, то и проезд подорожает. Это связанные друг с другом вещи, поэтому и тарифы растут везде, во всех городах", – пояснил он.
"35 рублей – это минимум, до которого можно поднять тариф"
Перевозчик Евгений Падеров объяснил, что когда многие бизнесмены только заходили на рынок, стоимость проезда в два раза превышала цену "солярки". Теперь же ситуация обратная, зарабатывают перевозчики в разы меньше и "в роскоши совсем не купаются". Кроме топлива, они тратятся на обслуживание автомобилей. Инфляция также дает о себе знать, отметил Падеров.
"Нам много лет обещали, что мы привяжем цену проезда к стоимости топлива, к инфляции. Нам обещали, что мы не будем подавать расчеты на повышение стоимости проезда, что они сами автоматически будут поднимать цену проезда. Оказалось, что это шутка, они передумали. Но ситуация-то меняется постоянно. Если колеса два года назад стоили 8 тысяч рублей, то сейчас они стоят 18. Все в разы увеличивается в цене, а мы так сильно не можем поднять тарифы. У нас на маленький процент поднимается цена проезда, и все уже недовольны. Сейчас от шести миллионов рублей просто ПАЗик стоит. Это минимум, а вообще на автобус 8 млн рублей примерно потратишь. За цену проезда в 30 рублей он не отобьется никогда. И если ты просто купишь новые машины и начнешь работать, ты разоришься", – сказал Падеров.
По его словам, перевозчики работают по законам частного бизнеса и могут содержать парк, покупать новые машины и ремонтировать старые только за счет тех денег, которые они заработали. Если этих денег не будет, то в городе не будет ни автобусов, ни водителей, сказал он. Государство частников, которые работают по нерегулируемым тарифам, не субсидирует, и надеяться перевозчики могут только на увеличение стоимости проезда.
"Это единственная сфера, где может регулировать что-то администрация. Остальные сферы почему-то не регулируются, все повышают тарифы – ЖКХ и прочие. А нам советуют, когда это не надо делать, говорят, что к нам будут приняты меры. Поэтому много раз это откладывалось. И вот мы не послушались и подняли чуть-чуть тариф. И то 35 рублей – это самый минимум, ни о чем. Еще три года назад администрация считала реальную стоимость проезда, и получилось 60 рублей. Сейчас это больше сотни рублей. Надо понимать, что транспорт нам никто не дарит, мы его покупаем и сами обслуживаем. Основные фонды у нас не с неба валятся, мы берем кредиты, и все это надо как-то отдавать", – отметил он.
Цены на маршрутах с регулируемыми тарифами тоже будут повышаться?
Скорее всего, в ближайшее время повышение стоимости проезда коснется и маршрутов, работающих по регулируемым тарифам. По данным источников amic.ru, цена в 2024 году вырастет не на пять, а на два или на три рубля. То есть проезд будет стоить 32-33 рубля.
По словам Усольцева, такая разница перевозчикам по нерегулируемым маршрутам не навредит, и пассажиропоток они не потеряют.
"Будет небольшая разница, но и раньше на автобусах малой и большой вместимости она была. Я считаю, что малый класс должен отличаться от большого, потому что там разное количество пассажиров. И какой-то конкуренции жесткой тут нет, потому что разница в цене все-таки небольшая", – сказал он.
Евгений Падеров также уверен, что маршрутки пассажиропоток не потеряют. Ведь они ездят быстрее, пассажиров там меньше, поэтому стоимость должна быть больше. Кроме того, если в маршрутках тариф будет выше, то и проезд в них будет комфортнее, заверил он.
"Заплати на два рубля больше, быстрее доедешь и с комфортом. По идее на маленьком автобусе нужно везти немного народу, там вообще нельзя возить стоя. А с одинаковой ценой водители забивают автобусы народом по максимуму, чтобы заработать. А ведь если кто-то врежется с набитым салоном, там будет человек 9-10 пострадавших. Пусть бабушки с проездными едут на автобусе, а на "Газели" пусть едет молодежь, которой надо побыстрее. И перегрузки закончатся, и перевозчик не потеряет свои деньги", – отметил он.
"Без государства продолжится рост тарифов"
Руководитель исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк считает, что цены на проезд так и продолжат повышаться, если не вмешается государство. Ситуацию с ежегодным повышением стоимости проезда могут исправить брутто-контракты, когда город платит перевозчику фиксированную сумму за пройденный маршрут.
Побороть дефицит кадров также можно, если бесплатно обучать водителей категории "D", отметил Войтюк.
"Государство в лице региональных органов власти должно обозначать тему субсидирования, потому что даже в советское время знающие люди говорили, что пассажирские перевозки – это плановое убыточное направление деятельности. Без государства обязательно продолжится рост тарифов, комфорт для горожан не увеличится, а техника меняться не будет. Также мы не решим и кадровые вопросы", – отметил Сергей Войтюк.
Улучшить ситуацию может муниципальное предприятие, которое намерены создать власти, считает Войтюк. Они должны закрыть нерентабельные маршруты. И в автобусах, которые принадлежат МУП, чиновники смогут напрямую контролировать стоимость тарифов. Кроме того, и качество перевозок сможет значительно повыситься, так как транспорт будет нацелен не на зарабатывание денег, а на выполнение социальной функции.
Однако Евгений Падеров убежден, что МУП ситуацию не изменит. Во-первых, денег на нормальное содержание большого числа автобусов у города просто нет, считает он. И "закрыть" властям удастся максимум пару маршрутов, считает он. А во-вторых, у управления не будет цели перевезти как можно больше пассажиров и быстро проехать по маршруту, отметил он.
"МУП можно даже пассажиров не возить. Ты просто за километры будешь получать деньги и все. Пропустил конкурента впереди себя – "пусть он собирает, а я поеду пустой". Им не нужны вообще пассажиры. И чем меньше пассажиров, тем меньше нервов. Вот они пустые и будут ездить, потому что получают за километры. Когда ты работаешь так, то зачем тебе пассажир? Зарплата от этого твоя не зависит, нет заинтересованности", – объяснил свою позицию перевозчик.
Напомним, что создать МУП в Барнауле планируется в ближайшие годы. Пока точная дата не сообщается. Скорее всего, оно будет работать на базе МУП "Горэлектротранс". Для этих целей правительство Алтайского края уже закупило 41 автобус большой вместимости на сумму 684,7 млн рублей. Они будут ходить по маршрутам № 1 и 10. Все документы на покупку должны быть оформлены до 1 февраля 2024 года.
Профильный комитет намерен подготовить водителей для предприятия. Так, совместно с центром занятости и автошколами он прорабатывает вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D". Организовать обучение водителей могут и на базе МУП "Горэлектротранс".
08:30:05 15-01-2024
Капитализм! Какие большие или маленькие тексты в оправдание этого не пиши, ни чего не изменится...
08:45:55 15-01-2024
Люди все понимают. Цены на все растут. Но, когда перевозчики не делают хорошо, даже то, что можно делать без затрат, когда автобусы грязные, дырявые, без печек, люди повышение цены встречают в штыки. Тюмень — цена увеличится до 31 рубля Абакан — цена увеличится до 26 рублей на троллейбусах и 28 рублей в автобусах Рязань — цена увеличится до 27–29 рублей (в зависимости от способа оплаты) Орел — цена увеличится до 25–28 рублей (в зависимости от способа оплаты) Брянск — цена увеличится до 30 рублей Кисловодск — цена увеличится до 27 рублей Все кивают на стоимость проезда в столице. Так и зарплаты там выше. А в других городах, где проезд дешевле, видимо бензин, запчасти и прочие затраты стоят дешевле? Или может водители бесплатно работают? Судя по тому, что происходит с общественным транспортом города, комитет и руководство занимаются решением других вопросов, или решают вопросы иначе.
09:35:53 15-01-2024
Инна (08:45:55 15-01-2024) Люди все понимают. Цены на все растут. Но, когда перевозчики... В Москве расстояния другие, маршруты по 100км. И пенсионеры у них ездят БЕСПЛАТНО, без всяких проездных! Совсем БЕСПЛАТНО!
12:53:09 15-01-2024
Гость (09:35:53 15-01-2024) В Москве расстояния другие, маршруты по 100км. И пенсионеры ... Москва этот пылесос всей страны! точнее деньгосос. поэтому они могут себе что угодно позволить.
08:49:43 15-01-2024
Тут же уже спалились, что в стоимость проезда заложена взятка министру.
09:06:05 15-01-2024
Есть в этом и наша вина, каждый раз когда вы переводите деньги водителю вы приблежаете очередное повышение в принципе как и проезд за наличку. Во многих автобусах водители прячут терминалы как можно дальше. Как и кто их контролирует мы знаем. Предлагаю предыдущему начальнику передачку собрать от благодарных горожан, петушков на палочке
09:08:02 15-01-2024
Не сейте панику! У нас все очень хорошо, в том числе и с общественным транспортом! Тем более, что население все устраивает!
15:28:58 15-01-2024
Гость (09:08:02 15-01-2024) Не сейте панику! У нас все очень хорошо, в том числе и с общ... Хочется надеяться, что это сарказм..
09:09:32 15-01-2024
да до сотки поднимайте сразу... И автобусы новые будут и ЗП у персонала и транспорт ухоженный станет... :)
19:10:10 15-01-2024
Гость (09:09:32 15-01-2024) да до сотки поднимайте сразу... И автобусы новые будут и ЗП ... ЗП увеличат на копейки и продолжат плакать, автобусы как были так и будут такими же неухоженными и без всякого технического обновления.
09:10:57 15-01-2024
Бесчастный тоже кричал, что бизнес убыточный. Однако два ляма на взятку нашел. С неба упали наверно. Как в данный момент хватает совести говорить о повышении тарифов? Хоть бы выждали немного для приличия.
09:24:22 15-01-2024
Гость (09:10:57 15-01-2024) Бесчастный тоже кричал, что бизнес убыточный. Однако два лям... А зачем, мы и так скушаем.
10:01:36 15-01-2024
Гость (09:24:22 15-01-2024) А зачем, мы и так скушаем. ... К сожалению, скушаем. Потому что деваться некуда.
09:13:41 15-01-2024
Перед выборами. Может провокация?
09:26:27 15-01-2024
Гость (09:13:41 15-01-2024) Перед выборами. Может провокация?... В чем и на что провокация???))) Мы все уже давно щёки ладошками придерживаем
09:24:14 15-01-2024
У нас умерло по региону водителей раз в 100 больше, наверное. - ,Благодарите власти, которые подняли пенсионный возраст, и владельцы и взяткодатели умалчивают, подают они льготный стаж своим водителям или вообще их не трудоустраивают?
09:36:03 15-01-2024
Если чинушачий откат в 2020г за три маршрута стоил 2ляма, вот и посчитайте сколько он стоит в 2024 году. помножде на количество маршрутов и увидите куда идут ваши сбережения. Не нужно гундеть, платите, сколько велено и катайтесь, если сможете влезть в переполненный автобус.
11:23:38 15-01-2024
Гость (09:36:03 15-01-2024) Если чинушачий откат в 2020г за три маршрута стоил 2ляма, во... А если еще любовницам не покупать с автосалона мерседесы в подарок, то тариф и до 20 рублей снизить можно. Кормят перевозчики и банкиров, при такой рентабельности "легально" получит кредит невозможно; и ГАИ - дряхлые автобусы с дырявыми полами и следами ДТП на кузове с маршрута нужно снимать.
09:40:27 15-01-2024
Вляпали светофор на остановке спортшкола. Ну ладно пусть будет, но время можно настроить нормально? Больше минуты выделено авто и всего 20 секунд на переход - этого хватает если переходить быстрым шагом. Старые люди перейти уже не успевают. Поток пешеходов там постоянный, а все авто на зеленый проезжают секунд за 15-20. Дальше люди стоят и смотрят на красный светофор и пустую дорогу.
09:42:31 15-01-2024
Увеличение тарифа сразу на 5р - это на 14,2%! Не слишком ли? Увеличить на 1 рубль, и так получат очень хорошую прибыль. А автобусы НОВЫЕ 30 лет СТАРЫЕ перевозчики не покупали и покупать не будут. Надо заключать контракты с теми перевозчиками, у кого изначально новые автобусы, да и всё.
09:44:44 15-01-2024
Про Москву пусть сказки не рассказывает. Учитывая наличие линейки проездных билетов, для большинства пассажиров проезд там обходится не дороже, чем сегодня в Барнауле
10:01:23 15-01-2024
Но возьми же ты в расчет Некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы ни сеем, Чуть насущный хлеб имеем. А коли неурожай, Так хоть в петлю полезай! Вот в такой большой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намеднишнюю ночь - Чем бы горюшку помочь? Так и этак мы вершили, Наконец вот так решили: Чтоб продать твоих коньков Хоть за тысячу рублев. А в спасибо, молвить к слову, Привезти тебе обнову - Красну шапку с позвонком Да сапожки с каблучком.
10:04:05 15-01-2024
Сталин спросил бы, это саботаж?
10:19:24 15-01-2024
Я сравниваю Калининград и Барнаул, стоимость проезда одинаковая, только подвижной состав 80% автобусы большой вместимости, и больше половины они муниципальные, и город покупает новые большие автобусы и стоят они дешевле ,чем у нас, а доставляют их паромами, администрация города постоянно проводит опрос населения по вопросам ОТ, и транспорт ходит 24 часов.
10:37:07 15-01-2024
Может не в тему немного. Но пусть кто-нибудь пресечет ситуацию с чрезмерным удобрением дорог зимой грязной смесью с реагентами! Вы посмотрите что творится на улице Сизова - там эта грязь слоем в несколько сантиметров причем на пешеходной дороге - рога поотшибать желание тем кто это делает, и вся эта дрянь несётся в помещения так как чистого снега нет!
11:14:05 15-01-2024
Гость (10:37:07 15-01-2024) Может не в тему немного. Но пусть кто-нибудь пресечет ситуац... Лучше пусть грязь, чем гололед. Страшно дорогу переходить. Если не убьешься, то под колеса попадешь. Все правильно делают. А пол помыть - руки не отвалятся.
12:02:02 15-01-2024
Гость (11:14:05 15-01-2024) Лучше пусть грязь, чем гололед. Страшно дорогу переходить. Е... Это чёрное дерьмо на дорогах не спасает от скольжения! Но мне вот приятнее идти по чистому белому снегу. Весь город чёрный от этой гадости
12:20:34 15-01-2024
Гость (12:02:02 15-01-2024) Это чёрное дерьмо на дорогах не спасает от скольжения! Но мн... Где ты увидел чистый белый снег? После вчера ледышка везде. Диванные деятели, млин.
13:14:42 15-01-2024
Гость (12:02:02 15-01-2024) Это чёрное дерьмо на дорогах не спасает от скольжения! Но мн... Обратись в небесную канцелярию - и будет тебе белый снег.
10:43:57 15-01-2024
В Москве ОТ находится на балансе города. А наши частники никогда не успокоятся, ждите через год проезд по 50руб. Аппетиты, как видим, растут. А властям и дела нет. Баба с возу-кобыле легче.
11:34:51 15-01-2024
Гость (10:43:57 15-01-2024) В Москве ОТ находится на балансе города. А наши частники ни... В этом и суть. А наши частники взялись за не свое дело в надежде срубить денег, а тут оказалось, что им и транспорт нужен соответствующий и запчасти, водители, а организовать это все им просто не по силам. Так что только за муниципальным транспортом будущее. Частники - идите вон!
11:35:42 15-01-2024
Каждый раз при повышении аргумент - транспорт нужно обновлять, ремонтировать и зарплаты повышать. Что видим - от первого повышения до следующего - транспорта меньше(походу уже не ремонтопригоден), люди (водители и кондукторы) бегут из автобусов, а про новые автобусы можно вообще молчать. При этом "СРАЧ" внутри любого транспорта и хамство запредельного уровня. Но при следующем повышении тарифа на проезд - аргументы не меняются. Ну если это так убыточно - уходите с рынка перевозок. Город поймет работать некому - будет сам запускать муниципальные маршруты. Но нет, у перевозчиков аж войны за "нерентабельный" бизнес. Последний громкий конфликт был по маршруту 77. Когда уже будет порядок - повысил цену - повысил качество, а не вот это вот все!? Где контроль за повышением или хотя бы сохранением качества?!?!
19:00:33 15-01-2024
Гость (11:35:42 15-01-2024) Каждый раз при повышении аргумент - транспорт нужно обновлят... Какой вам контроль,если владельцы во власти сидят...
21:13:54 15-01-2024
Гость (11:35:42 15-01-2024) Каждый раз при повышении аргумент - транспорт нужно обновлят... Вот вот, если не рентабельный бизнес, дак откажитесь от него-займитесь чем то другим!! Чего не отказываются то??
11:56:11 15-01-2024
Перевозчики - зажравшиеся уроды. Деньги гребут лопатами. Семьи все живу в теплых краях в коттеджах. Там норма прибыли конская. А им всё мало. Я не против, если эти 5 руб. пойдут на ЗП кондукторам и водителям. Но им максимум перепадет 1 рубль из этих 5. Остальное в карман бизнесмену.
12:10:47 15-01-2024
Андрей (11:56:11 15-01-2024) Перевозчики - зажравшиеся уроды. Деньги гребут лопатами. Сем... Им и рубля не перепадет
14:39:04 15-01-2024
Андрей (11:56:11 15-01-2024) Перевозчики - зажравшиеся уроды. Деньги гребут лопатами. Сем... Почему тогда вы еще не перевозчик? Если там прибыль конская?
12:07:50 15-01-2024
с мая ждем обещанные 10 новых трамваев. без кондуктора трамвай по 10 минут на остановке стоит. доколе!?
12:12:37 15-01-2024
У меня два вопроса к господину Усольцеву, которые так плачет по поводу нерентабельности: почему на маршрутах, к примеру, №144 и 51 (другой перевозчик) приличные автобусы, а на вашем №59 дырявые, местами заштопанные грязные автобусники? При этом вы первый повысили стоимость до 35 р., на на 144 и 51 осталось 30р. И второй вопрос: почему ваши автобусы никогда не моются? В серебристых сереньких (наверное, давно списанных) автобусах ещё позапрошлогодняя грязь не отмыта? Вы почему к пассажирам как к быдлу относитесь? Постыдился бы плакаться.
12:37:14 15-01-2024
Горожанка (12:12:37 15-01-2024) У меня два вопроса к господину Усольцеву, которые так плачет... а убогие синие с надписью паркинг ездят еще? в них еще смог стоял без перерыва
18:38:32 15-01-2024
Урбанизко (12:37:14 15-01-2024) а убогие синие с надписью паркинг ездят еще? в них еще смо... Вы не понимаете, это система отопления салона выхлопными газами с целью повышения комфортабельности поездки для пассажиров! Если кто не понял — сарказм.
12:30:19 15-01-2024
Товарищ Майор! с мая ждем обещанные 10 новых трамваев. без кондуктора трамвай по 10 минут на остановке стоит. доколе!?
12:50:01 15-01-2024
да нам навалить насколько у вас все подорожало. Это бизнес и вы, перевозчики, в него не вписались.
12:56:49 15-01-2024
в свете последних событий понятно почему денег якобы не хватает. статья явно с сарказмом написана.
13:01:54 15-01-2024
да нам навалить насколько у вас все подорожало. Это бизнес и вы, перевозчики, в него не вписались.------- действительно, все бы прояснил открытый тендер на перевозки. Но нет, у нас одни и те же на манеже...
13:31:46 15-01-2024
В дополнение. Первое: где валидаторы в маршрутках, позволяющие видеть реальный пассажиропоток и реальную прибыль плачущихся перевозчиков? Почему на приложениях, показывающих передвижение общественного транспорта, одна картина, а по факту - совершенно иная. Второе: в приложении видно, что к остановке в течение 5 минут подойдет один троллейбус, два автобуса большой вместимости и пять маршруток, а по факту троллейбус и автобус при подходе к остановке вообще исчезли из приложения и реально не пришли, из пяти маршруток к остановке подошли две, остальные три проехали мимо в крайнем левом ряду. Третье: если все таки посчастливится влезть в транспорт, не факт что тебе удастся в нем вообще пошевелиться. В итоге кондуктор надрывается, чтобы люди рассчитывались за проезд, а пассажиры не могут даже руку в карман или сумку засунуть, потому что зажаты друг другом. На прошлой неделе думала ребра сломают, так к поручню придавила толпа. Где тут не будет негатива???
19:29:09 15-01-2024
Гость (13:31:46 15-01-2024) В дополнение. Первое: где валидаторы в маршрутках, позволяющ... Я писал жалобу в ГЭТ. Получил официальный ответ (сканкопию, не отписку!), что у ГЭТ не заключён контракт с приложениями типа Яндекса. Соответственно, они не могут нести ответственность за то, что отображается в «прогнозах» и не отвечают за положение транспорта на карте. В свою очередь, зная алгоритмы работы Яндекса, они НЕ показывают, где едет транспорт — они нейросетью делают прогноз, куда что должно прийти в такое-то время. Синхронизация идёт хорошо если раз в несколько минут. Так что... что есть, то есть
14:13:12 15-01-2024
Пока народ терпит, то будут доить. А народ будет терпеть. Очень умело капиталисты оставляют крошки, чтобы люди не взвыли. Власти же не умеют или не заинтересованы влиять на ситуацию.
14:26:40 15-01-2024
Знакомых перевозчиков нет, но есть знакомый бизнесмен в сфере услуг. На него неофициально работает более 40 человек. Средняя ЗП где-то около 30 т.р. выходит. Сам получает чистыми 1 млн. Т.е., даже если он поднимет всем работникам ЗП на 15 т.р. до 45 т.р., то сам будет получать 400 т.р. Но нет. Люди работают и за эти копейки и молчат.
14:56:46 15-01-2024
Я совершенно не понимаю почему городские власти позволяют цвести такому явлению как автобусы малой вместимости с наличным расчетом. Хотя нет, на примере Тони Шеломенци я как раз очень понимаю почему все так. Барнаул на фоне соседних сибирских региональных столиц выглядит как замарашка. В Омске, Томске, Кемерово ездят прекрасные автобусы/электробусы, не Москва, конечно же, но тем не менее. Даже вонючий Новосибирск выглядит по транспорту лучше, чем Барнео.
02:14:48 16-01-2024
Гость (14:56:46 15-01-2024) Я совершенно не понимаю почему городские власти позволяют цв... В Томске нет автобусов большой вместимости
15:07:19 15-01-2024
Ну не, в вонючем Сибе с транспортом тоже беда
18:27:02 15-01-2024
Цитата: «В Москве тариф чуть ли не 70 рублей...» Я жил в Москве, точнее, в ближайшем замкадье, метро Жулебино (это уже область, город Люберцы). На работу каждый день катался в центр. Естественно, на метро. Сейчас самый невыгодный тариф «Тройки» — разовый проезд, он стоит 54 ₽. А можно купить проездной и жутко экономить. Самый длительный годовой, если кататься каждый день туда-обратно, даст скидку в более чем два раза! И это если ещё не пересаживаться с одного транспорта на другой, считая только по метро! За автобус платят вообще только в центре. Где-нибудь в Царицыно в непиковый час вошли, уселись, посидели, встали да вышли. Усё. Демонстративно платят только если контролёр. Дорога на работу занимала у меня минут 40, и пешком минут 10. Приехал в Барнаул, и... здесь на работу ехать полтора часа и платить минимум два, а то и три раза. Что-то проезд выходит куда дороже московского. В один конец отдавать приходится минимум 30 + 30 ₽, а то и 35 + 35 +35 ₽. И только попробуй зайцем прокатиться! Да вдвоём-втроём дешевле (и куда комфортнее) на такси будет. Неудивительно, что при малейшей возможности здесь все покупают машину. Пусть в кредит. Пусть старую. Пусть не ту, которую хочется. Но покупают. Без неё — никак.
18:29:35 15-01-2024
Про колёса вообще посмеялся. Цитата: «Если колеса два года назад стоили 8 тысяч рублей, то сейчас они стоят 18.» А здесь их кто-нибудь покупает? Прокомментируйте, пожалуйста, лысую резину с надписью «МОСГОРТРАНС» на 35-м рассыпающемся мерседесе.
23:10:14 15-01-2024
Какой проезд- такой и комфорт!
01:29:18 16-01-2024
Гость (09:08:02 15-01-2024) Не сейте панику! У нас все очень хорошо, в том числе и с общ... В каком месте?что у нас в Рязани зп больше или бензин дешевле?не думаю ,так почему у них проезд дешевле?
07:12:04 16-01-2024
Маршрут №33, мужчина просит сделать остановку, ответ водителя меня "убил": "Только для тех, кто платит наличкой...." и, проехал остановку. Больше нечего добавить.
16:36:37 16-01-2024
Надо кому то докопаться до налоговой ,какая прибыль у этих перевозчиков наверно не 3рубля,а как бы мне поплакаться этим товарищам ,прибавили пенсию на 400 рублей и теперь она равна13500 минус квартплата телефон ,интернет ,таблетки и можно себе ни в чем не отказывать ,как бы им показать мой расклад;доход -расход в итоге ноль
09:38:52 17-01-2024
Как платили, так и будете дальше платить. И по 100р будете.
13:01:29 18-01-2024
Гость (09:38:52 17-01-2024) Как платили, так и будете дальше платить. И по 100р будете.... не, все не будут. многие залезут в кредиты, но купят свое авто, кто-то будет чаще ходить пешком, а кто-то совсем откажется от ОТ и найдет работу рядом с домом. но платить за эти скотовозки 200 руб в день- себя не уважать.
14:25:00 20-01-2024
Все эти сказки ,что перевозчик заботится о том,как бы зарплату водителю поднять это для лохов.Это капитализм. Барыга заинтересован в максимальном извлечении прибыли при минимальных вложениях. И то что в бюджете денег на муниципальный транспорт нет,это тоже бред сивой кобылы.Если суммировать все субсидии,которые город выделяется частникам за обслуживание маршрутов,то денег с лихвой хватит и на новые автобусы,и на достойные зарплаты водителям и кондукторам.Но ,видимо,кто-то оооочень сильно заинтересован,чтоб этот финансовый поток шёл через спайку "чиновник-частник".