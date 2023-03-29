Россия может отменить роуминг сразу с тремя странами в ближайшие несколько лет

29 марта 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия планирует отменить международный роуминг с тремя странами к 2025 году. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленному Минэкономразвития и крупным мобильным операторам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Где и почему хотят отменить роуминг – в разборе amic.ru.

С какими странами Россия отменит роуминг?

Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, ссылаются "Ведомости" на приложение к запросу от 16 марта.

По данным издания, ЕЭК уже запрашивала информацию о справедливых тарифах на связь в международном роуминге. В письме комиссия попросила предоставить информацию о числе абонентов, объёме и стоимости услуг, оказанных в 2020-2022 годах.

Когда отменят роуминг с этими странами?

Роуминг России с Казахстаном, Киргизией и Арменией отменят в несколько этапов.

К запросу ЕЭК также приложили дорожную карту отмены роуминга в ЕАЭС. По планам комиссии, операторы займутся пресечением мошенничества на своих сетях.

Затем, к концу 2024-го, телекомкомпании должны разработать правила использования "справедливых тарифов на услуги связи" в ЕАЭС.

А снизить ставки международного интерконнекта и ввести новые тарифы нужно к первому кварталу 2025 года.

Сколько сейчас составляет роуминг в СНГ?

Издание отмечает, что сейчас один мегабайт интернет-трафика в Армении у Tele2 стоит 25 рублей. Входящие и исходящие звонки на номера в России и Армении – 22 рубля за минуту, а в другие страны – 39 рублей за минуту.

Есть пакетные тарифы "Мегафона" для стран СНГ: доступны десять гигабайт трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей.

В роуминге МТС входящие звонки в Армении стоят 1,23 рубля, по стране – 2,86 рубля за минуту, а в другие страны – 7,49 рубля за минуту.

А когда в России отменили роуминг?

Внутрисетевой роуминг отменили в России с 1 июня 2019 года по постановлению премьер-министра, которым в то время был Дмитрий Медведев.