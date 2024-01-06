Традиционные службы начнутся вечером 6 января

06 января 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

7 января православные во всем мире отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. По этому случаю в храмах проводят традиционные литургии. Пройдут богослужения и в Барнауле – в главных церквях краевой столицы состоятся Божественные литургии.

Полное расписание рождественских служб в Барнауле в 2024 году – в материале amic.ru.

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января

17:00 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января

09:00 – Поздняя литургия

Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)

6 января

17:00 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия

7 января

09:00 – Поздняя литургия

Дмитриевский храм (пл. Спартака, 10)

6 января

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января

09:00 – Поздняя литургия

Храм Николая Чудотворца (пр. Ленина, 36)

6 января

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная литургия

7 января

09:00 – Поздняя литургия

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (пер. Ядринцева, 66)

6 января

17:00 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия

Знаменский храм (ул. Большая Олонская, 24)

6 января

16:00 – Великое повечерие. Утреня

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января

08:30 – Поздняя литургия

Иоанно-Богословская церковь (ул. Шумакова, 25а)

6 января

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная литургия

7 января

09:00 – Поздняя литургия

Службы закончатся поздно ночью. Как мне потом добираться домой?

На общественном транспорте. По случаю рождества в Барнауле ночью 7 января будут ходить трамваи. Их расписание вы можете посмотреть в нашем материале.

Что делать, если я не могу попасть на богослужение?

Можно посмотреть прямую трансляцию. Традиционно краевой телеканал "Катунь 24" проведет включение с Рождественского ночного богослужения в Александро-Невском соборе.