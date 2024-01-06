Когда и в каких храмах Барнаула пройдут рождественские богослужения?
Традиционные службы начнутся вечером 6 января
06 января 2024, 10:47, ИА Амител
7 января православные во всем мире отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. По этому случаю в храмах проводят традиционные литургии. Пройдут богослужения и в Барнауле – в главных церквях краевой столицы состоятся Божественные литургии.
Полное расписание рождественских служб в Барнауле в 2024 году – в материале amic.ru.
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 22:00 – Исповедь
- 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого
7 января
- 09:00 – Поздняя литургия
Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 22:00 – Исповедь
- 00:00 – Божественная литургия
7 января
- 09:00 – Поздняя литургия
Дмитриевский храм (пл. Спартака, 10)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого
7 января
- 09:00 – Поздняя литургия
Храм Николая Чудотворца (пр. Ленина, 36)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 00:00 – Божественная литургия
7 января
- 09:00 – Поздняя литургия
Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (пер. Ядринцева, 66)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 22:00 – Исповедь
- 00:00 – Божественная литургия
Знаменский храм (ул. Большая Олонская, 24)
6 января
- 16:00 – Великое повечерие. Утреня
- 22:00 – Исповедь
- 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого
7 января
- 08:30 – Поздняя литургия
Иоанно-Богословская церковь (ул. Шумакова, 25а)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 00:00 – Божественная литургия
7 января
- 09:00 – Поздняя литургия
Службы закончатся поздно ночью. Как мне потом добираться домой?
На общественном транспорте. По случаю рождества в Барнауле ночью 7 января будут ходить трамваи. Их расписание вы можете посмотреть в нашем материале.
Что делать, если я не могу попасть на богослужение?
Можно посмотреть прямую трансляцию. Традиционно краевой телеканал "Катунь 24" проведет включение с Рождественского ночного богослужения в Александро-Невском соборе.
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