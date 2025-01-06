Когда и в каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?
В этом году все храмы города будут проводить службы по единому расписанию
06 января 2025, 07:30, ИА Амител
Храм в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В ночь с 6 на 7 января православные всего мира отметят один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В церквях в эту ночь служат особенные традиционные литургии. Пройдут они и в Барнауле.
Полное расписание рождественских служб в Барнауле в 2025 году – в материале amic.ru.
1
В каких храмах Барнаула пройдут рождественские службы в 2025 году?
Традиционные богослужения 6 и 7 января пройдут во всех храмах Барнаульской епархии.
2
В какое время в храмах Барнаула будут проводить рождественские богослужения?
В этом году все церкви будут проводить рождественские службы по единому расписанию.
6 января:
17:00 – Всенощное бдение
22:00 – Исповедь
00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого
7 января:
09:00 – Поздняя литургия
3
Что делать, если я не могу попасть на ночное богослужение?
Если у вас нет возможности посетить ночную службу, вы можете прийти утром на позднюю литургию.
4
Можно ли будет уехать домой на общественном транспорте после рождественской службы?
Да, ночью от двух главных храмов города запустят трамваи. Ориентировочное время отправления – 01:30.
От Покровского кафедрального Собора:
- по маршруту Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров, 128);
- по маршруту Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – станция пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
От Александро-Невского собора:
- по маршруту № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова –ул. Попова – ст. Докучаево;
- по маршруту № 8: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
19:10:21 07-01-2025
всех поздравляю с этим праздником