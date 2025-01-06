В этом году все храмы города будут проводить службы по единому расписанию

06 января 2025, 07:30, ИА Амител

Храм в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь с 6 на 7 января православные всего мира отметят один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В церквях в эту ночь служат особенные традиционные литургии. Пройдут они и в Барнауле.

Полное расписание рождественских служб в Барнауле в 2025 году – в материале amic.ru.

1 В каких храмах Барнаула пройдут рождественские службы в 2025 году? Традиционные богослужения 6 и 7 января пройдут во всех храмах Барнаульской епархии.

2 В какое время в храмах Барнаула будут проводить рождественские богослужения? В этом году все церкви будут проводить рождественские службы по единому расписанию. 6 января: 17:00 – Всенощное бдение 22:00 – Исповедь 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого 7 января: 09:00 – Поздняя литургия

3 Что делать, если я не могу попасть на ночное богослужение? Если у вас нет возможности посетить ночную службу, вы можете прийти утром на позднюю литургию.