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Когда и в каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?

В этом году все храмы города будут проводить службы по единому расписанию

06 января 2025, 07:30, ИА Амител

Храм в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Храм в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь с 6 на 7 января православные всего мира отметят один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В церквях в эту ночь служат особенные традиционные литургии. Пройдут они и в Барнауле. 

Полное расписание рождественских служб в Барнауле в 2025 году – в материале amic.ru. 

1

В каких храмах Барнаула пройдут рождественские службы в 2025 году?

Традиционные богослужения 6 и 7 января пройдут во всех храмах Барнаульской епархии.
2

В какое время в храмах Барнаула будут проводить рождественские богослужения?

В этом году все церкви будут проводить рождественские службы по единому расписанию.
6 января:

17:00 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января:
09:00 – Поздняя литургия
3

Что делать, если я не могу попасть на ночное богослужение?

Если у вас нет возможности посетить ночную службу, вы можете прийти утром на позднюю литургию.
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Можно ли будет уехать домой на общественном транспорте после рождественской службы?

Да, ночью от двух главных храмов города запустят трамваи. Ориентировочное время отправления – 01:30.

От Покровского кафедрального Собора:

  • по маршруту Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров, 128);
  • по маршруту Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – станция пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

От Александро-Невского собора:

  • по маршруту № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова –ул. Попова – ст. Докучаево;
  • по маршруту № 8: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
Рождество / Фото: из архива amic.ru

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НОВОСТИОбщество
праздники

Комментарии 1

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дима егоров

19:10:21 07-01-2025

всех поздравляю с этим праздником

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