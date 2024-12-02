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Когда и во сколько состоится прямая линия с Владимиром Путиным и как задать вопрос?

В этом году мероприятие вновь будет совмещенным: прямая линия и пресс-конференция

02 декабря 2024, 16:11, ИА Амител

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС
Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Стало известно точное время, когда пройдет ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как уже сообщалось ранее, в этом году нас ждет совмещенный формат: вопросы будут задавать как журналисты, так и обычные жители из разных уголков страны.

О том, какого числа состоится прямая линия и как задать свой вопрос, – в материале amic.ru.

1

Какого числа и во сколько пройдет прямая линия с Владимиром Путиным?

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году состоится в четверг, 19 декабря, а начнется она в 12:00 (по московскому времени). Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на трех своих собеседников в Кремле.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что мероприятие проведут во второй половине декабря, в один из четвергов.
2

Что обозначает совмещенный формат?

Как и в прошлом году, в одно мероприятие уместят два формата: вопросы будут задавать как журналисты из зала, так и жители самых разных российских регионов.
Другими словами, это будет большая пресс-конференция с элементами прямой линии.
3

Сколько по времени продлится прямая линия с Владимиром Путиным?

Этого никто не знает. Формат открытый, а поэтому каждый раз длительность отличается. Но это всегда весьма долгое мероприятие: в прошлом году президент отвечал на вопросы россиян около четырех часов.
4

Как задать свой вопрос Владимиру Путину?

Сбор вопросов официально еще не объявляли. Стоит дождаться анонса прямой линии: тогда организаторы и укажут всю необходимую информацию.
5

Где смотреть прямую линию с Путиным?

С этим проблем точно не будет: прямую линию ежегодно транслируют по всем главным федеральным телеканалам.
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Прямая линия
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Комментарии 1

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Гость

11:40:47 03-12-2024

Фильтрация вопросов, стандартные ответы, ни слова правды о ЦБ, конституции... Зачем?

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