Когда и во сколько состоится прямая линия с Владимиром Путиным и как задать вопрос?
В этом году мероприятие вновь будет совмещенным: прямая линия и пресс-конференция
02 декабря 2024, 16:11, ИА Амител
Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС
Стало известно точное время, когда пройдет ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как уже сообщалось ранее, в этом году нас ждет совмещенный формат: вопросы будут задавать как журналисты, так и обычные жители из разных уголков страны.
О том, какого числа состоится прямая линия и как задать свой вопрос, – в материале amic.ru.
1
Какого числа и во сколько пройдет прямая линия с Владимиром Путиным?
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году состоится в четверг, 19 декабря, а начнется она в 12:00 (по московскому времени). Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на трех своих собеседников в Кремле.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что мероприятие проведут во второй половине декабря, в один из четвергов.
2
Что обозначает совмещенный формат?
Как и в прошлом году, в одно мероприятие уместят два формата: вопросы будут задавать как журналисты из зала, так и жители самых разных российских регионов.
Другими словами, это будет большая пресс-конференция с элементами прямой линии.
3
Сколько по времени продлится прямая линия с Владимиром Путиным?
Этого никто не знает. Формат открытый, а поэтому каждый раз длительность отличается. Но это всегда весьма долгое мероприятие: в прошлом году президент отвечал на вопросы россиян около четырех часов.
4
Как задать свой вопрос Владимиру Путину?
Сбор вопросов официально еще не объявляли. Стоит дождаться анонса прямой линии: тогда организаторы и укажут всю необходимую информацию.
5
Где смотреть прямую линию с Путиным?
С этим проблем точно не будет: прямую линию ежегодно транслируют по всем главным федеральным телеканалам.
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