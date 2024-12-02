В этом году мероприятие вновь будет совмещенным: прямая линия и пресс-конференция

02 декабря 2024, 16:11, ИА Амител

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Стало известно точное время, когда пройдет ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как уже сообщалось ранее, в этом году нас ждет совмещенный формат: вопросы будут задавать как журналисты, так и обычные жители из разных уголков страны.

О том, какого числа состоится прямая линия и как задать свой вопрос, – в материале amic.ru.

1 Какого числа и во сколько пройдет прямая линия с Владимиром Путиным? Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году состоится в четверг, 19 декабря, а начнется она в 12:00 (по московскому времени). Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на трех своих собеседников в Кремле. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что мероприятие проведут во второй половине декабря, в один из четвергов.

2 Что обозначает совмещенный формат? Как и в прошлом году, в одно мероприятие уместят два формата: вопросы будут задавать как журналисты из зала, так и жители самых разных российских регионов. Другими словами, это будет большая пресс-конференция с элементами прямой линии.

3 Сколько по времени продлится прямая линия с Владимиром Путиным? Этого никто не знает. Формат открытый, а поэтому каждый раз длительность отличается. Но это всегда весьма долгое мероприятие: в прошлом году президент отвечал на вопросы россиян около четырех часов.

4 Как задать свой вопрос Владимиру Путину? Сбор вопросов официально еще не объявляли. Стоит дождаться анонса прямой линии: тогда организаторы и укажут всю необходимую информацию.