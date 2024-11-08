Ядерное оружие, отношения с США и Украиной. Главные заявления Путина на "Валдае"

Президент России 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"

08 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 7 ноября выступил перед участниками дискуссионного клуба "Валдай". Темой заседания стали проблемы общемировой безопасности. В своей речи глава государства говорил о противостоянии нашей страны Западу, конфликте на Украине и перспективах применения ядерного оружия, а также предупредил, что мир подошел к опасной черте. О самых ярких заявлениях Путина – в материале amic.ru.

Время перемен

Мир переживает тектонические сдвиги, в результате которых формируется новый миропорядок, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что наступила эпоха фундаментальных трансформаций, и предстоящие два десятилетия будут отмечены еще большей нестабильностью. По его мнению, речь идет не просто о переделе сфер влияния, а о столкновении глубинных принципов, на которых строятся отношения между государствами и народами.

При этом он категорически отверг возможность установления гегемонии в новом мироустройстве, напомнив, что Россия неоднократно выступала преградой на пути тех, кто стремился к мировому господству. Президент также подверг критике политику европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности в экономических вопросах и принятии политизированных решений, не имеющих под собой реального обоснования.

"Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!" – резко резюмировал Путин.

О НАТО

Касаясь темы НАТО, Путин отметил трансформацию альянса из политического в военный блок. Расширение НАТО на восток, по его мнению, воспринималось как "ползучая интервенция", направленная на ослабление России. Президент считает, что конфликт на Украине позволил странам НАТО достичь своих целей, используя Украину как инструмент в борьбе с РФ. А сейчас блок пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы.

"Это просто откровенный анахронизм. Мы не раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть, особенно после распада Советского Союза и Варшавского договора, когда, казалось бы, альянс утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования", – заметил президент.

О Трампе

Поздравляя Дональда Трампа с победой, Путин назвал его "мужественным человеком". Он напомнил об инциденте в Пенсильвании, когда на тот момент еще кандидата в президенты было совершено покушение, и признался, что поведение Трампа во время покушения его впечатлило.

Президент России выразил готовность к диалогу с Трампом, отметив важность его заявлений о намерении нормализовать отношения с Россией и урегулировать конфликт на Украине. При этом он сказал, что Трампа "затравили со всех сторон" во время первого срока президентства, и он "боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать". В связи с этим российский лидер не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

Выстраивание отношений с Америкой

Говоря об отношениях с США, Путин выразил надежду на их улучшение, подчеркнув, что "мяч" находится на стороне американцев. Он предостерег Вашингтон от провокационных действий, способных привести к глобальному конфликту. Президент также поделился воспоминаниями о прежнем общении с Байденом, Макроном и Шольцем, отметив, что Россия не стремилась к ухудшению отношений с этими лидерами. Кроме того, Путин упомянул о сигналах от американских компаний, желающих вернуться на российский рынок, но с оговоркой: "Пусть возвращаются, но с потерями".

Конфликт с Украиной

Комментируя конфликт на Украине, Путин отверг обвинения в агрессии, заявив, что Россия лишь пытается прекратить боевые действия, развязанные Киевом в 2014 году. Он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на самоопределение, ссылаясь на устав ООН. Президент отметил, что признание границ Украины Россией основывалось на ее нейтральном статусе, а будущие границы будут зависеть от развития событий и волеизъявления жителей исторических российских территорий. Относительно стремления Украины вступить в НАТО Путин заявил: "Мы так не договаривались".

Ядерные ракеты

В современном мире, сотрясаемом многочисленными вооруженными конфликтами, Россия, по словам президента, остается верна принципу защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Однако безудержная жажда наживы и геополитические амбиции некоторых стран толкают мир к опасной черте. Особую тревогу, по мнению Путина, вызывают призывы западных политиков к стратегическому поражению России, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом. Президент назвал подобные заявления "запредельным авантюризмом", указав на недопустимо высокий риск эскалации конфликта.

Путин предупредил, что именно Запад может стать инициатором применения оружия массового уничтожения.

"Международные конфликты и столкновения чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано", – считает Владимир Путин.

Дружба с Китаем

Путин заявил, что сотрудничеству России и КНР ничто не помешает и между странами нет конкуренции. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое активно развивается в энергетических секторах, включая нефть, газ и атомную энергетику. Это, как подчеркнул президент, способствует повышению энергетической безопасности Китая.

"Все рассчитывали на столкновение между РФ и КНР – да не будет такого. Соперничества никакого нет – там есть сотрудничество", – подчеркнул глава государства.

Миграционная политика

Затрагивая тему миграционной политики, Путин призвал региональные власти ставить интересы российских граждан на первое место. По словам главы государства, неприятия к мигрантам в России не будет, если они научатся хорошо говорить по-русски и соблюдать законы страны. Путин напомнил, что для развития экономики нужны рабочие руки – их нехватка – это серьезное препятствие для роста.

Будущее России

Говоря о будущем России, президент заявил, что не желает возвращения к модели развития "до 2022 года", которую он охарактеризовал как путь "скрытой интервенции" и подчинения интересам других стран. Путин подчеркнул, что Россия продолжит идти своим путем, не отказываясь от интеграции в мировое сообщество.