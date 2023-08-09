Когда Медовый Спас в 2023 году и как его принято отмечать?
Рассказываем, почему этот Спас еще называют Маковым и какие в этот день есть приметы
09 августа 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Медовый Спас – не просто популярный в народе праздник, но и важная дата для всех христиан. Издавна пчеловоды с этого дня начинали собирать мёд. Его, кстати, было принято освящать в храме: считалось, что такой продукт особенно полезен.
Рассказываем, какого числа Медовый Спас в 2023 году, как его принято отмечать и какие есть приметы в этот день.
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Когда отмечают Медовый Спас в 2023 году?
Дата праздника не меняется: ежегодно Медовый Спас отмечают в один и тот же день. Так что в этом году праздник будет в понедельник, 14 августа.
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Что это за праздник и почему он так называется?
Название "Медовый Спас" праздник получил в народе. В церковном календаре торжественная дата называется иначе: Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Начиная с IX века часть креста, на котором распяли Иисуса, приносили в храм Святой Софии как святыню. Люди прикладывались к реликвии и пили святую воду: считалось, что это исцеляет от болезней.
Кстати, в этот же день начинается и Успенский пост – двухнедельный период строгого воздержания от скоромной пищи.
По-другому этот день называют Мокрым Спасом, Спасом на воде и Маковеем (последнее связано как с Маккавейскими мучениками, так и маком, который вызревает к этому периоду).
Само слово "спас", по одной из версий, произошло от слова "запасаться". По другой версии, это слово восходит к Иисусу Христу – Спасителю.
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Почему этот Спас называют Медовым?
К моменту праздника уже наполняются соты в ульях мёдом, а пасечники приступают к сбору "урожая". Поэтому Спас и называют Медовым.
Кстати, раньше была традиция, по которой на Спас пасечник выбирал самый добротный улей, выламывал часть сот и относил в церковь. Там эти соты освящали, чтобы весь урожай был хорошим. Часть мёда отдавали священникам.
Также этим лакомством принято делиться с нищими и с детьми. Те, зная о традиции, сами приходили на пасеку со словами:
"На первый Спас и нищий медку попробует!"
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Как принято отмечать Медовый Спас?
Считается, что в этот день нужно как можно больше времени провести с самыми близкими. Кстати, работать на Медовый Спас не положено.
Зато на Руси было принято ходить на водоемы. Считается, что если окунуться в этот день в воду, здоровье станет крепче. Поэтому Спас и называли также Мокрым.
Поскольку пост к этому моменту уже начинается, от мяса отказывались. Вместо этого пекли постное печенье, которое поливали мёдом, а также делали разную выпечку с маком (отсюда и Маковый Спас).
Застолье всегда принято начинать с ложки мёда. Перед тем как ее съесть, загадывали желание. При этом шумно праздник отмечать не принято: правила поста это запрещают.
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Какие есть приметы на Медовый Спас?
- Подашь нищему у церкви мёд или деньги – грехи будут прощены.
- Идет дождь – весь год лесных пожаров не будет.
- Ласточки и стрижи летят на юг – ночи станут холоднее.
- Отпраздновал Медовый Спас шумно – пчелы напугаются и урожая хорошего не дадут.
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