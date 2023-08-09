Рассказываем, почему этот Спас еще называют Маковым и какие в этот день есть приметы

09 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Медовый Спас – не просто популярный в народе праздник, но и важная дата для всех христиан. Издавна пчеловоды с этого дня начинали собирать мёд. Его, кстати, было принято освящать в храме: считалось, что такой продукт особенно полезен.

Рассказываем, какого числа Медовый Спас в 2023 году, как его принято отмечать и какие есть приметы в этот день.

1 Когда отмечают Медовый Спас в 2023 году? Дата праздника не меняется: ежегодно Медовый Спас отмечают в один и тот же день. Так что в этом году праздник будет в понедельник, 14 августа.

2 Что это за праздник и почему он так называется? Название "Медовый Спас" праздник получил в народе. В церковном календаре торжественная дата называется иначе: Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Начиная с IX века часть креста, на котором распяли Иисуса, приносили в храм Святой Софии как святыню. Люди прикладывались к реликвии и пили святую воду: считалось, что это исцеляет от болезней. Кстати, в этот же день начинается и Успенский пост – двухнедельный период строгого воздержания от скоромной пищи. По-другому этот день называют Мокрым Спасом, Спасом на воде и Маковеем (последнее связано как с Маккавейскими мучениками, так и маком, который вызревает к этому периоду). Само слово "спас", по одной из версий, произошло от слова "запасаться". По другой версии, это слово восходит к Иисусу Христу – Спасителю.

3 Почему этот Спас называют Медовым? К моменту праздника уже наполняются соты в ульях мёдом, а пасечники приступают к сбору "урожая". Поэтому Спас и называют Медовым. Кстати, раньше была традиция, по которой на Спас пасечник выбирал самый добротный улей, выламывал часть сот и относил в церковь. Там эти соты освящали, чтобы весь урожай был хорошим. Часть мёда отдавали священникам. Также этим лакомством принято делиться с нищими и с детьми. Те, зная о традиции, сами приходили на пасеку со словами: "На первый Спас и нищий медку попробует!"

4 Как принято отмечать Медовый Спас? Считается, что в этот день нужно как можно больше времени провести с самыми близкими. Кстати, работать на Медовый Спас не положено. Зато на Руси было принято ходить на водоемы. Считается, что если окунуться в этот день в воду, здоровье станет крепче. Поэтому Спас и называли также Мокрым. Поскольку пост к этому моменту уже начинается, от мяса отказывались. Вместо этого пекли постное печенье, которое поливали мёдом, а также делали разную выпечку с маком (отсюда и Маковый Спас). Застолье всегда принято начинать с ложки мёда. Перед тем как ее съесть, загадывали желание. При этом шумно праздник отмечать не принято: правила поста это запрещают.