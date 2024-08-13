Когда Медовый Спас в 2024 году и какие традиции принято соблюдать в этот день?

Медовый Спас — первый из трех православных праздников, приходящихся на август и именуемых Спасами

13 августа 2024, 06:20, ИА Амител

Мед в сотах / Фото: unsplash.com/Jez Timms

Август богат не только щедрыми дарами природы, но и православными праздниками: в последний летний месяц верующие отмечают сразу три Спаса. Первым выпадает самый сладкий – Медовый. Когда он будет в 2024 году, а также о традициях рассказывает amic.ru.

Когда будет Медовый Спас в 2024 году?

Вне зависимости от года самый первый Спас – Медовый (он же Маковый и Мокрый) – празднуют 14 августа. Есть и еще одна особенность: он неизменно совпадает с началом строгого двухнедельного Успенского поста.

Что такое Спас и почему первый именуют Медовым?

По одной из версий, слово "Спас" произошло от слова "запасаться" (в данном случае – медом), по другой – от сокращения слова Спаситель (подразумевается Иисус Христос). При этом в православном календаре такого праздника, как Медовый Спас, нет – это лишь его народное название. Так его стали именовать, так как в этот день пасечники начинали собирать мед.

По традиции в этот день мед принято нести в храм, чтобы освятить его. Считается, что он будет обладать особой силой и пригоден для лечения многих болезней. Часть освященного меда обязательно передавали нищим. А дома хозяйки в первый день Успенского поста выпекали из пшеничного теста постное печенье, поливая его сверху густым медом, смешанным с толченым маком. Помимо этого, из меда и мака готовили коржики – маковики.

Также 14 августа в храмах традиционно совершается малое освящение воды, лекарственных трав и мака. В этот Спас принято чистить старые и освящать новые колодцы, водоемы и родники.

Почему Медовый Спас называют еще Водным и Мокрым?

14 августа также именуют Маковым Спасом: к этому дню было приурочено веяние мака и фольклорный праздник – Маковей. К середине августа традиционно начинался период холодных рос, поэтому у праздника есть еще одно название: Спас на воде, или Мокрый. С этого дня начинался и отлет первых ласточек и стрижей, и появление стай грачей и скворцов.

Что нельзя делать на Медовый Спас?

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, начиная с 14 августа православные христиане отказываются от употребления мясной, молочной, жирной пищи, рыбы и алкоголя. Также не рекомендуется ходить на вечеринки и организовывать застолья. Нельзя повышать на кого-то голос, ссориться, ругаться, кричать, желать другим зла и мстить.