Когда Успенский пост в 2023 году, как питаться во время него и что нельзя делать?
Несмотря на то, что этот пост строгий, христиане считают его самым "вкусным"
03 августа 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
В августе у православных христиан принято держать Успенский пост – самый непродолжительный из четырех многодневных постов в календаре. Однако он не менее строгий, чем Великий пост. Но при этом христиане тепло называют его "лакомкой".
Рассказываем, когда начинается Успенский пост в 2023 году, чему он посвящен и как правильно питаться в этот период.
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Когда начинается Успенский пост в 2023 году?
Успенский пост каждый год начинается в один и тот же день – 14 августа. Начало поста всегда выпадает на Медовый Спас.
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Что такое Успенский пост и чему он посвящен?
Посты в православии всегда предваряют важные церковные праздники. Как следует из названия, Успенский пост принято держать перед Успением Пресвятой Богородицы, которое отмечают 28 августа.
По-другому этот праздник называют Богородичной Пасхой. Согласно преданию, после того как земная жизнь Богородицы завершилась, апостолы ее похоронили. Но затем в Гефсиманский сад пришел Господь. Он забрал душу Богородицы в Рай. Эти события изображены на знаменитой иконе "Успение Пресвятой Богородицы".
В православии подчеркивается, что Богородица именно уснула, а не умерла. Слово "успение" в славянском языке означает "сон". По легенде апостол Фома не попал на похороны. Поэтому он не поверил, что Христос забрал душу Богоматери. Чтобы проверить это, он пошел к гробнице, но никого там не обнаружил.
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Сколько продлится Успенский пост и когда он закончится?
Успенский пост заканчивается 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. Соответственно, длится он две недели.
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Как правильно подготовиться к Успенскому посту?
Нужно помнить, что во время поста важно очистить не только тело, но и душу. Поэтому главное – настроиться на предстоящие лишения, чтобы они вас не тяготили.
Священники также отмечают, что очень важно трезво оценивать свои возможности. Если вы не сможете поститься по состоянию здоровья, из-за работы или по другим причинам, то лучше разрешить себе послабления.
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Что нельзя есть в Успенский пост?
Это строгий пост, поэтому во время него запрещено есть скоромную пищу: молочные продукты, мясо, яйца. Рыбу можно есть лишь один день – в праздник Преображения Господня 19 августа.
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Как правильно питаться в Успенский пост?
В православии есть определенный график питания для Успенского поста. По понедельникам, средам и пятницам принято соблюдать сухоядение. А вот во вторник и четверг можно есть горячую пищу, но без добавления растительного масла. В выходные можно добавить в кашу немного масла.
Рацион во время поста состоит из растительных продуктов: круп, овощей и фруктов. Кстати, поэтому верующие считают Успенский пост самым "вкусным" и даже называют "лакомкой". В августе уже полно зелени, овощей и фруктов, есть грибы и орехи. Поэтому проблем с питанием во время Успенского поста точно не возникнет.
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Как правильно вести себя в Успенский пост?
Следует не только ограничивать себя в еде, но и избегать излишних удовольствий и греховных действий. Считается, что во время Успенского поста следует много и искренне молиться. Также нужно совершать добрые дела, помогать нуждающимся и не давать волю своему гневу.
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Что нельзя делать во время Успенского поста?
Помимо ограничений в еде, Церковь запрещает следующие действия:
- нельзя пить алкоголь (кроме небольшого количества вина в выходные и по праздникам);
- нельзя веселиться и участвовать в развлекательных мероприятиях;
- нельзя думать о плохом, ругаться матом, лениться, завидовать и ссориться с окружающими;
- нельзя заниматься сексом (Церковь разрешает только исполнение супружеского долга по обоюдному согласию);
- нельзя венчаться.
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