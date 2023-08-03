Несмотря на то, что этот пост строгий, христиане считают его самым "вкусным"

03 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В августе у православных христиан принято держать Успенский пост – самый непродолжительный из четырех многодневных постов в календаре. Однако он не менее строгий, чем Великий пост. Но при этом христиане тепло называют его "лакомкой".

Рассказываем, когда начинается Успенский пост в 2023 году, чему он посвящен и как правильно питаться в этот период.

1 Когда начинается Успенский пост в 2023 году? Успенский пост каждый год начинается в один и тот же день – 14 августа. Начало поста всегда выпадает на Медовый Спас.

2 Что такое Успенский пост и чему он посвящен? Посты в православии всегда предваряют важные церковные праздники. Как следует из названия, Успенский пост принято держать перед Успением Пресвятой Богородицы, которое отмечают 28 августа. По-другому этот праздник называют Богородичной Пасхой. Согласно преданию, после того как земная жизнь Богородицы завершилась, апостолы ее похоронили. Но затем в Гефсиманский сад пришел Господь. Он забрал душу Богородицы в Рай. Эти события изображены на знаменитой иконе "Успение Пресвятой Богородицы". В православии подчеркивается, что Богородица именно уснула, а не умерла. Слово "успение" в славянском языке означает "сон". По легенде апостол Фома не попал на похороны. Поэтому он не поверил, что Христос забрал душу Богоматери. Чтобы проверить это, он пошел к гробнице, но никого там не обнаружил.

3 Сколько продлится Успенский пост и когда он закончится? Успенский пост заканчивается 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. Соответственно, длится он две недели.

4 Как правильно подготовиться к Успенскому посту? Нужно помнить, что во время поста важно очистить не только тело, но и душу. Поэтому главное – настроиться на предстоящие лишения, чтобы они вас не тяготили. Священники также отмечают, что очень важно трезво оценивать свои возможности. Если вы не сможете поститься по состоянию здоровья, из-за работы или по другим причинам, то лучше разрешить себе послабления.

5 Что нельзя есть в Успенский пост? Это строгий пост, поэтому во время него запрещено есть скоромную пищу: молочные продукты, мясо, яйца. Рыбу можно есть лишь один день – в праздник Преображения Господня 19 августа.

6 Как правильно питаться в Успенский пост? В православии есть определенный график питания для Успенского поста. По понедельникам, средам и пятницам принято соблюдать сухоядение. А вот во вторник и четверг можно есть горячую пищу, но без добавления растительного масла. В выходные можно добавить в кашу немного масла. Рацион во время поста состоит из растительных продуктов: круп, овощей и фруктов. Кстати, поэтому верующие считают Успенский пост самым "вкусным" и даже называют "лакомкой". В августе уже полно зелени, овощей и фруктов, есть грибы и орехи. Поэтому проблем с питанием во время Успенского поста точно не возникнет.

7 Как правильно вести себя в Успенский пост? Следует не только ограничивать себя в еде, но и избегать излишних удовольствий и греховных действий. Считается, что во время Успенского поста следует много и искренне молиться. Также нужно совершать добрые дела, помогать нуждающимся и не давать волю своему гневу.