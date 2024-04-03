Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2024 году и сколько стоит шиномонтаж?

Пока со сменой резины стоит немного подождать, советует эксперт

03 апреля 2024, 09:14, ИА Амител

Замена резины/ Фото: unsplash.com

Снега в Барнауле и в Алтайском крае с каждым днём становится всё меньше. От него остаются только небольшие белые островки, которые вот-вот растают, ведь температура воздуха с каждым днём повышается. Дептранс Москвы уже рекомендовал столичным автомобилистам поменять зимнюю резину на летнюю. Но пора ли "переобуваться" жителям Алтая? Amic.ru спросил об этом у директора шинного центра "Мега-диск" Ивана Головина.

Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2024 году?

Переходить на летнюю резину рекомендуют при стабильной плюсовой среднесуточной температуре выше +6 °C, отметил Иван Головин. Поэтому сейчас делать это ещё рано и лучше ещё немного подождать со сменой резины, считает он.

"Если ночами будет нулевая температура, толку от летней резины почти не будет. Я считаю, что лучше пусть выпадут два шипа, чем разбить машину. Хотя при температуре +5,+10 градусов резине ничего не будет. Пока ещё температура +5,+4, +3 ночами. Поэтому я бы ещё не рекомендовал "переобуваться"", — поделился он.

Эксперт рекомендовал менять резину не раньше 8-10 апреля. Сразу после этой даты могут сменить "переобуться" те, кто эксплуатирует автомобиль днем. А вот тем, кто ездит ночью, Головин посоветовал дождаться середины месяца, отметил он.

Справка: По данным Gismetio, с 4 апреля температура в Барнауле превысит 10 градусов по Цельсию днем. Температура воздуха ночью также будет расти. С 6 апреля она поднимется до +6 градусов и выше. 11 апреля будет жарким. Прогнозируется +17 градусов днём и +10 ночью. Однако в пятницу, 12 апреля, температура упадёт. На выходных 13 и 14 апреля обещают +7+9 градусов днём и всего +1+2 градуса ночью.При этом водители в Алтайском крае уже начали менять резину, но пока это лишь единицы, заметил эксперт. И такая спешка может быть опрометчивой: бывает и так, что в апреле погода портится резко и выпадает снег (как было, например, в 2023 году), отметил он.

При температуре выше +15 градусов эксперты ездить на "зиме" не рекомендуют. Ведь в жаркую погоду резина изнашивается гораздо быстрее - теряется ее эластичность, ухудшаются сцепные свойства даже на сухом асфальте, и машина становится угрозой для окружающих. Кроме того, летом ездить на зимней резине нельзя по закону. За это водителю могут выписать штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Шиномонтаж/ Фото: unsplash.com

Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?

По словам Головина, цены на шиномонтаж в Барнауле не изменились по сравнению с весной 2023 года из-за высокой конкуренции и сезонного открытия маленьких "шиномонтажек" в гаражах. Так, "переобуть" Land Cruiser сейчас стоит примерно 2,5-3 тысячи рублей, машину поменьше — полторы-две тысячи. И большого различия по ценам между "шиномонтажками" нет, отметил он.

"Все пытаются ставить примерно одинаковые цены. У кого-то сервис чуть больше. Комната ожидания, кофе бесплатное, там будет немного дороже. Если в машине ожидать, там подешевле. Если какой-то частник в гараже открывается, делает шиномонтаж, там ещё дешевле, но есть риск. Человек открылся на две-три недели и закрылся. Потом приезжать к закрытым воротам я бы не рекомендовал. Лучше отправляться в сервисы, которые работают круглый год, и в любое время можно "переобуться" по гарантии", — отметил он.

В зависимости от места цены на шиномонтаж за четыре колеса в Барнауле примерно такие:

R12 — от 1,1 до 2 тысячи рублей;

R13 — от 1,1 до 2 тысячи рублей;

R14 — от 1,1 до 2 тысяч рублей;

R15 — от 1,4 до 2,1 тысячи рублей;

R16 — от 1,3 до 2,2 тысячи рублей;

R17 — от 1,7 до 2,3 тысячи рублей;

R18-22 —2,5-3 тысячи рублей.

Шины/ Фото: unsplash.com

Нет ли дефицита шин?

По словам Головина, дефицита шин на рынке сейчас нет и товара достаточно.

"Никакого дефицита нет. Бренды только поменялись. Европейские бренды уходят, китайские приходят. Как и с автомобилями, есть много разных моделей. Европейским моделям она, может, и уступает, но соотношение цены и качества хорошее. Если в три раза дешевле и хуже на 20%, это терпимо. Есть китайские шины, которые очень хорошо себя зарекомендовали — это, например, Maxxis — хороший и лёгкий Китай", — отметил он.

Можно привезти и европейские шины по желанию автолюбителя, но они будут стоить дороже, подчеркнул Головин.

Эксперт amic.ru подчеркивает: серьёзного роста цен на резину нет, отметил Головин. При этом в марте СМИ писали, что к началу сезона шины отечественного и китайского производства могут подорожать на 10% из-за сокращения ассортимента премиальных шин после ухода из страны ведущих брендов.

Шины/Фото: unsplash.com

Когда покупать новые шины?

Эксперт отметил, что до "переобувания" надо смотреть на состояние шин и на их протектор. Если состояние плохое, стоит купить другую резину.

"Необходимо смотреть по состоянию. Чем больше протектор, тем лучше управляемость, меньше тормозной путь. Если протектор меньше трёх-четырёх миллиметров, не рекомендуется ездить. По годам четкого ограничения нет. Если на солнце шины лежат, могут за несколько месяцев новые шины прийти в негодность", — прокомментировал Головин.

Ранее директор розничной сети ТС "Подкова" Ержан Акпаев рассказывал amic.ru, что летнюю резину с прошлого сезона необходимо предварительно осмотреть.

По правилам дорожного движения, остаточная глубина протектора летних легковых шин должна быть не менее 1,6 мм, а зимних – не менее 4 мм. Проверить это можно самому, посмотрев на индикаторы износа протектора. Чем меньше глубина протектора, тем хуже сцепление с дорогой и больше риск проткнуть колесо. При этом производители шин гарантируют отсутствие дефектов на протяжении пяти лет с даты выпуска при условии, что шины хранили правильно.