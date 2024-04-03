Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2024 году и сколько стоит шиномонтаж?
Пока со сменой резины стоит немного подождать, советует эксперт
03 апреля 2024, 09:14, ИА Амител
Снега в Барнауле и в Алтайском крае с каждым днём становится всё меньше. От него остаются только небольшие белые островки, которые вот-вот растают, ведь температура воздуха с каждым днём повышается. Дептранс Москвы уже рекомендовал столичным автомобилистам поменять зимнюю резину на летнюю. Но пора ли "переобуваться" жителям Алтая? Amic.ru спросил об этом у директора шинного центра "Мега-диск" Ивана Головина.
Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2024 году?
Переходить на летнюю резину рекомендуют при стабильной плюсовой среднесуточной температуре выше +6 °C, отметил Иван Головин. Поэтому сейчас делать это ещё рано и лучше ещё немного подождать со сменой резины, считает он.
"Если ночами будет нулевая температура, толку от летней резины почти не будет. Я считаю, что лучше пусть выпадут два шипа, чем разбить машину. Хотя при температуре +5,+10 градусов резине ничего не будет. Пока ещё температура +5,+4, +3 ночами. Поэтому я бы ещё не рекомендовал "переобуваться"", — поделился он.
Эксперт рекомендовал менять резину не раньше 8-10 апреля. Сразу после этой даты могут сменить "переобуться" те, кто эксплуатирует автомобиль днем. А вот тем, кто ездит ночью, Головин посоветовал дождаться середины месяца, отметил он.
Справка: По данным Gismetio, с 4 апреля температура в Барнауле превысит 10 градусов по Цельсию днем. Температура воздуха ночью также будет расти. С 6 апреля она поднимется до +6 градусов и выше. 11 апреля будет жарким. Прогнозируется +17 градусов днём и +10 ночью. Однако в пятницу, 12 апреля, температура упадёт. На выходных 13 и 14 апреля обещают +7+9 градусов днём и всего +1+2 градуса ночью.При этом водители в Алтайском крае уже начали менять резину, но пока это лишь единицы, заметил эксперт. И такая спешка может быть опрометчивой: бывает и так, что в апреле погода портится резко и выпадает снег (как было, например, в 2023 году), отметил он.
При температуре выше +15 градусов эксперты ездить на "зиме" не рекомендуют. Ведь в жаркую погоду резина изнашивается гораздо быстрее - теряется ее эластичность, ухудшаются сцепные свойства даже на сухом асфальте, и машина становится угрозой для окружающих. Кроме того, летом ездить на зимней резине нельзя по закону. За это водителю могут выписать штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?
По словам Головина, цены на шиномонтаж в Барнауле не изменились по сравнению с весной 2023 года из-за высокой конкуренции и сезонного открытия маленьких "шиномонтажек" в гаражах. Так, "переобуть" Land Cruiser сейчас стоит примерно 2,5-3 тысячи рублей, машину поменьше — полторы-две тысячи. И большого различия по ценам между "шиномонтажками" нет, отметил он.
"Все пытаются ставить примерно одинаковые цены. У кого-то сервис чуть больше. Комната ожидания, кофе бесплатное, там будет немного дороже. Если в машине ожидать, там подешевле. Если какой-то частник в гараже открывается, делает шиномонтаж, там ещё дешевле, но есть риск. Человек открылся на две-три недели и закрылся. Потом приезжать к закрытым воротам я бы не рекомендовал. Лучше отправляться в сервисы, которые работают круглый год, и в любое время можно "переобуться" по гарантии", — отметил он.
В зависимости от места цены на шиномонтаж за четыре колеса в Барнауле примерно такие:
- R12 — от 1,1 до 2 тысячи рублей;
- R13 — от 1,1 до 2 тысячи рублей;
- R14 — от 1,1 до 2 тысяч рублей;
- R15 — от 1,4 до 2,1 тысячи рублей;
- R16 — от 1,3 до 2,2 тысячи рублей;
- R17 — от 1,7 до 2,3 тысячи рублей;
- R18-22 —2,5-3 тысячи рублей.
Нет ли дефицита шин?
По словам Головина, дефицита шин на рынке сейчас нет и товара достаточно.
"Никакого дефицита нет. Бренды только поменялись. Европейские бренды уходят, китайские приходят. Как и с автомобилями, есть много разных моделей. Европейским моделям она, может, и уступает, но соотношение цены и качества хорошее. Если в три раза дешевле и хуже на 20%, это терпимо. Есть китайские шины, которые очень хорошо себя зарекомендовали — это, например, Maxxis — хороший и лёгкий Китай", — отметил он.
Можно привезти и европейские шины по желанию автолюбителя, но они будут стоить дороже, подчеркнул Головин.
Эксперт amic.ru подчеркивает: серьёзного роста цен на резину нет, отметил Головин. При этом в марте СМИ писали, что к началу сезона шины отечественного и китайского производства могут подорожать на 10% из-за сокращения ассортимента премиальных шин после ухода из страны ведущих брендов.
Когда покупать новые шины?
Эксперт отметил, что до "переобувания" надо смотреть на состояние шин и на их протектор. Если состояние плохое, стоит купить другую резину.
"Необходимо смотреть по состоянию. Чем больше протектор, тем лучше управляемость, меньше тормозной путь. Если протектор меньше трёх-четырёх миллиметров, не рекомендуется ездить. По годам четкого ограничения нет. Если на солнце шины лежат, могут за несколько месяцев новые шины прийти в негодность", — прокомментировал Головин.
Ранее директор розничной сети ТС "Подкова" Ержан Акпаев рассказывал amic.ru, что летнюю резину с прошлого сезона необходимо предварительно осмотреть.
По правилам дорожного движения, остаточная глубина протектора летних легковых шин должна быть не менее 1,6 мм, а зимних – не менее 4 мм. Проверить это можно самому, посмотрев на индикаторы износа протектора. Чем меньше глубина протектора, тем хуже сцепление с дорогой и больше риск проткнуть колесо. При этом производители шин гарантируют отсутствие дефектов на протяжении пяти лет с даты выпуска при условии, что шины хранили правильно.
09:25:09 03-04-2024
Денег нет, буду зимнюю докатывать. А там может и на велосипед пересяду.
09:43:29 03-04-2024
гость (09:25:09 03-04-2024) Денег нет, буду зимнюю докатывать. А там может и на велосипе... знаю адрес где можно недорого взять бу резину. состояние вполне приличное есть.
10:07:06 03-04-2024
Гость (09:43:29 03-04-2024) знаю адрес где можно недорого взять бу резину. состояние впо... где?
10:12:51 03-04-2024
Гость (10:07:06 03-04-2024) где?... приезжаешь в кооператив на строителей 58-в. ищешь председателя. и с ним решаешь
11:59:35 03-04-2024
Гость (09:43:29 03-04-2024) знаю адрес где можно недорого взять бу резину. состояние впо... На клумбе?
12:09:44 03-04-2024
Гость (11:59:35 03-04-2024) На клумбе?... Зачем глупости генерируете? Я уже написал координаты.
10:51:13 03-04-2024
гость (09:25:09 03-04-2024) Денег нет, буду зимнюю докатывать. А там может и на велосипе... тоже про велосипед подумал. Висит в гараже байк. На работу поездить летом. За одно физическое движение, организм всё-таки требует нагрузки.
11:40:58 03-04-2024
Гость (10:51:13 03-04-2024) тоже про велосипед подумал. Висит в гараже байк. На работу п... и вонять на работе будете
12:07:16 03-04-2024
гость (09:25:09 03-04-2024) Денег нет, буду зимнюю докатывать. А там может и на велосипе... Вот так накупят ведер в кредит, а на содержание денег и нету!
09:42:24 03-04-2024
"Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?" ------- 1,5-ка пива, две сигареты и 30 минут времени))) надо зимнюю и летнюю на дисках иметь)))
09:48:33 03-04-2024
Гость (09:42:24 03-04-2024) "Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?" ------- 1,5-ка пива, ... А балансировка? Или на Тазах это анохранизм?
09:52:30 03-04-2024
Гость (09:48:33 03-04-2024) А балансировка? Или на Тазах это анохранизм? ... нет. у меня не тазик. зачем балансировать если машина идет ровно? нет никаких биений, при отпускании руля едет прямо. а вам за ваши деньги в колеса закачают даже азот с запахом фиалок. вы главное платите.
10:06:49 03-04-2024
Гость (09:48:33 03-04-2024) А балансировка? Или на Тазах это анохранизм? ... Они уже отбалансированы
11:10:52 03-04-2024
Гость (09:48:33 03-04-2024) А балансировка? Или на Тазах это анохранизм? ... ну если резина на дисках зимовала и машину не колбасит значит и балансировка не нужна. читаем внимательнее.
12:09:18 03-04-2024
Гость (09:48:33 03-04-2024) А балансировка? Или на Тазах это анохранизм? ... Хоть на тазах, хоть на литье колеса нужно балансировать, но только после монтажа шины на диск. Если резину не снимали, зачем лишние движения?
12:11:31 03-04-2024
Гость (09:42:24 03-04-2024) "Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?" ------- 1,5-ка пива, ... .. один шприц, еще забыл добавить. Всегда меняю колеса без пива и сигарет. Получается быстрее и качественнее!
12:27:18 03-04-2024
Гость (12:11:31 03-04-2024) .. один шприц, еще забыл добавить. Всегда меняю колеса без п... Да вы хоть два шприца можете принять. Я вам в этом не помогу. Ну а насчет качества перекидывания колес с пивом или без я даже доказывать ничего не буду. Я не писал, что пиво в процессе идет. Но вы себе напридумывали. Еще и свой любимый шприц свернули. О чем можно дальше разговаривать?
11:09:02 03-04-2024
Горе эксперт не в курсе что переобуть 15 резину от калины и 15 от нивы ценник будет очень разным , радиус резины как бы не единственный параметр у колеса)))
11:45:38 03-04-2024
Гость (11:09:02 03-04-2024) Горе эксперт не в курсе что переобуть 15 резину от калины ... Цена, Вася, цена.
11:22:42 03-04-2024
Каждые два года балансирую комплект зимних и летних колес. Есть колеса, которые нужно балансировать, в основном по 5-10 граммов добавить. Лишним не будет проверить на наличие радиальных грыж, видно на стенде как играет колесо
12:02:08 03-04-2024
Гость (11:22:42 03-04-2024) Каждые два года балансирую комплект зимних и летних колес. Е... Ездить надо просто аккуратнее. И грыж не будет
13:11:52 03-04-2024
Гость (12:02:08 03-04-2024) Ездить надо просто аккуратнее. И грыж не будет... Дороги надо иметь идеальные, а у нас пардон-минное поле.
14:19:50 03-04-2024
Гость (13:11:52 03-04-2024) Дороги надо иметь идеальные, а у нас пардон-минное поле.... Если по этим дорогам ехать потихоньку, то колеса будут целыми. А если летать как бешеный лось, то тогда конечно..