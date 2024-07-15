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Когда на Алтае вновь похолодает и уйдет изнуряющая жара?

Лето по-настоящему взяло бразды правления. Не говорите, что вы этому не рады

15 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на протяжении последних нескольких дней установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы поднимаются выше +30 градусов. Однако теплая погода пока не спешит покидать наш регион.

Как сообщает мэрия Барнаула со ссылкой на начальника городского управления по делам ГОЧС Владимира Драчева, на этой неделе в Барнауле температура днем будет достигать +29 градусов, а ночью – от +17 до +18 градусов.

Обильных осадков не ожидается. По данным синоптиков, похолодание и дожди придут не раньше, чем на следующей неделе. Так что бегом на пляж!

Погода

Комментарии 15

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Мусик

15:25:11 15-07-2024

к декабрю - 100%

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Гость

15:41:58 15-07-2024

Мусик (15:25:11 15-07-2024) к декабрю - 100%... вообще не факт. в прошлом году 1 декабря шел дождь

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Мусик

15:52:50 15-07-2024

шнм не пугайте, а?
пусть все будет как надо, а не так как есть.

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Гость

16:06:24 15-07-2024

Мусик (15:52:50 15-07-2024) шнм не пугайте, а?пусть все будет как надо, а не так как... Когда у тебя отпуск закончится? Надоел уже. СДВГ что ли?

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Гость

16:09:40 15-07-2024

Скорей бы уже зима

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Гость

17:17:00 15-07-2024

Скорей бы уже зима.
Вы что,белены обкурились?Лето всего две недели как началось,и со дня на день закончится,а Вы про зиму.У нас того лета итак всего две недели невыносимо жары в году,а остальное зима.Ну потерпите ещё несколько дней,и будет Вам щасьте,придут ненавистные холода.Ещё по теплу тосковать будете!!!

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Гость

19:10:40 15-07-2024

Гость (17:17:00 15-07-2024) Скорей бы уже зима.Вы что,белены обкурились?Лето всего д... Кто любит пекло , добро пожаловать на пмж в краснодар. Мы любим зиму

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Star

22:26:52 15-07-2024

Гость (19:10:40 15-07-2024) Кто любит пекло , добро пожаловать на пмж в краснодар. Мы лю... Аналогично, езжай на пмж в Якутию, любитель зимы.

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Гость

06:40:04 16-07-2024

Star (22:26:52 15-07-2024) Аналогично, езжай на пмж в Якутию, любитель зимы. ... В Якутии лето, как у нас, короткое, но очень жаркое. Это в Норильск надо или на Чукотку)

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Мирас

19:31:17 15-07-2024

Гость (17:17:00 15-07-2024) Скорей бы уже зима.Вы что,белены обкурились?Лето всего д... Согласен от жары больше смертей чем от холода, плюс гипертоникам плохо

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Гость

09:42:32 16-07-2024

Гость (17:17:00 15-07-2024) Скорей бы уже зима.Вы что,белены обкурились?Лето всего д... Почти весь июнь жара 30 градусов, какие две недели?

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Гость

19:07:38 15-07-2024

Теплого лета нет, есть только адская жара

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Гость

20:09:21 15-07-2024

Скорее бы уже зима

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Белка

13:00:06 16-07-2024

Вам холодно? Отправляйтесь в Краснодар все кто ноет а погоде в Сибири, о том что холодно тут, едут туда. Там уже две недели как под 40° Точно согреетесь))

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Ло

18:06:15 16-07-2024

Баня второй месяц с малыми перерывами! Наказание какое-то...

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