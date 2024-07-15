Когда на Алтае вновь похолодает и уйдет изнуряющая жара?

Лето по-настоящему взяло бразды правления. Не говорите, что вы этому не рады

15 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на протяжении последних нескольких дней установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы поднимаются выше +30 градусов. Однако теплая погода пока не спешит покидать наш регион.

Как сообщает мэрия Барнаула со ссылкой на начальника городского управления по делам ГОЧС Владимира Драчева, на этой неделе в Барнауле температура днем будет достигать +29 градусов, а ночью – от +17 до +18 градусов.

Обильных осадков не ожидается. По данным синоптиков, похолодание и дожди придут не раньше, чем на следующей неделе. Так что бегом на пляж!