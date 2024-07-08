Небольшое похолодание и дожди придут на Алтай перед аномальной жарой

К выходным готовьтесь доставать шорты и купальники

08 июля 2024, 12:20, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

Ближайшие трое суток в Алтайском крае сохранится прохладная погода с небольшим количеством осадков.

Температура ночью будет достигать +14 градусов, а днем – от +23 до +24. При этом возможны грозы, дожди и ветер до 14 метров в секунду. Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, глава города поручил дорожным службам усилить работу для оперативного реагирования в связи с возможными осадками.

А вот с 11 июля температура воздуха будет достигать +29 градусов днем, и +18 – ночью. К выходным в регион вновь придет аномальная жара. Столбики термометров покажут +30 градусов.

В Алтайском ЦГМС подчеркивают, что даже этот прогноз предварительный: метеорологические процессы быстро меняются, достоверные данные по синоптическим картам можно получить только на ближайшие три дня.