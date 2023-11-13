В течение всего ноября геомагнитная обстановка будет непростой, говорят специалисты

13 ноября 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Ноябрь 2023 года отличается от других месяцев очень непростой геомагнитной обстановкой, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Из-за высокой солнечной активности вероятность магнитных бурь очень часто будет высокой. И это при этом, что в начале месяца на планету уже обрушивалось несколько бурь.

О том, когда на Земле ожидаются следующие магнитные бури и насколько мощными они будут, – в материале amic.ru.

1 Какая геомагнитная обстановке будет на Земле в ближайшие дни? Пока все спокойно. Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитные колебания будут незначительными. Лишь сегодня, 13 ноября, в первой половине дня мощность возмущений может достигнуть 4 баллов. Но по классификации специалистов это даже не считается магнитной бурей. Вплоть до 21 ноября геомагнитная активность не будет превышать 2-3 баллов.

2 Когда на Землю обрушатся следующие магнитные бури? Значительные геомагнитные колебания вернутся на Землю 22 ноября. В этот день мощность возмущений будет достигать 5 баллов . 23 ноября ожидается 4 балла, а 24 и 25 ноября колебания вновь будут достигать 5 баллов. По шкале, которую использует Лаборатория солнечной астрономии, активность в 5 баллов уже считается магнитной бурей.

3 Насколько мощными будут следующие магнитные бури? Геомагнитная активность в 5 баллов по шкале Лаборатории оценивается как G1 – слабая магнитная буря. Именно несколько таких бурь и ожидаются с 22 по 25 ноября.

4 Когда геомагнитная обстановка вновь станет спокойной? 26 ноября на Земле тоже будет неспокойно – колебания будут достигать 4 баллов. А уже с 27 ноября геомагнитная обстановка нормализуется, и активность в течение нескольких дней не будет превышать 2-3 баллов.