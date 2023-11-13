Когда на Землю обрушатся следующие магнитные бури и насколько мощными они будут?
В течение всего ноября геомагнитная обстановка будет непростой, говорят специалисты
13 ноября 2023, 13:17, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Ноябрь 2023 года отличается от других месяцев очень непростой геомагнитной обстановкой, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Из-за высокой солнечной активности вероятность магнитных бурь очень часто будет высокой. И это при этом, что в начале месяца на планету уже обрушивалось несколько бурь.
О том, когда на Земле ожидаются следующие магнитные бури и насколько мощными они будут, – в материале amic.ru.
1
Какая геомагнитная обстановке будет на Земле в ближайшие дни?
Пока все спокойно. Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитные колебания будут незначительными. Лишь сегодня, 13 ноября, в первой половине дня мощность возмущений может достигнуть 4 баллов. Но по классификации специалистов это даже не считается магнитной бурей.
Вплоть до 21 ноября геомагнитная активность не будет превышать 2-3 баллов.
2
Когда на Землю обрушатся следующие магнитные бури?
Значительные геомагнитные колебания вернутся на Землю 22 ноября. В этот день мощность возмущений будет достигать 5 баллов. 23 ноября ожидается 4 балла, а 24 и 25 ноября колебания вновь будут достигать 5 баллов.
По шкале, которую использует Лаборатория солнечной астрономии, активность в 5 баллов уже считается магнитной бурей.
3
Насколько мощными будут следующие магнитные бури?
Геомагнитная активность в 5 баллов по шкале Лаборатории оценивается как G1 – слабая магнитная буря. Именно несколько таких бурь и ожидаются с 22 по 25 ноября.
4
Когда геомагнитная обстановка вновь станет спокойной?
26 ноября на Земле тоже будет неспокойно – колебания будут достигать 4 баллов. А уже с 27 ноября геомагнитная обстановка нормализуется, и активность в течение нескольких дней не будет превышать 2-3 баллов.
5
Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитные бури?
Точного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что само воздействие магнитных бурь на человека – вопрос очень спорный. Многие ученые считают, что это выдумка.
А врачи, поскольку не имеют конкретных научных данных, ограничиваются лишь общими советами. Они рекомендуют хорошо высыпаться, пить побольше воды, ограничить употребление жирного и спиртного, а также заниматься спортом. Тогда вы будете в тонусе и никакие магнитные бури не смогут выбить вас из равновесия.
14:10:26 13-11-2023
А нам по фиг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И совсем не верим мы в эти суеверия!!!!! Хватит пугать! пуганые!
14:18:47 16-11-2023
Гость (14:10:26 13-11-2023) А нам по фиг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И совсем не верим мы в эти су... Если ты увидишь красное а потом жёлтое небо над головой даже испугаться не успеешь. Станешь жаренной курицей. Красное небо уже было. В этом году несколько раз.
20:48:39 15-11-2023
А у кого болезни хронические? Как себя вести?
11:19:44 17-11-2023
А я верю в это!