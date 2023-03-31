Когда на Землю придёт солнечный ветер и чем он опасен?
Солнечный ветер достигнет нашей планеты в ближайшее время
31 марта 2023, 16:27, Анастасия Бичакова
Интересное космическое явление – солнечный ветер – придёт на Землю 31 марта. Почти одновременно с ним начнётся мощнейшая магнитная буря.
Что такое солнечный ветер, чем он опасен и может ли повлиять на самочувствие, разобрался amic.ru.
Что такое солнечный ветер и откуда он берётся?
Солнечный ветер выпускают на Землю корональные дыры. Это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы.
Одна из таких дыр образовалась на Солнце, писал ранее amic.ru. Она больше Земли в 18-20 раз. Так что солнечный ветер может достичь нашей планеты уже в сегодняшнюю пятницу.
Чем опасен солнечный ветер?
Солнечный ветер способен повреждать спутники и электронное оборудование, а ещё приводит к возмущениям магнитного поля.
Это значит, что начинаются магнитные бури. Одна из них ожидается с 1 апреля и может продлиться неделю.
Напомним, что магнитные бури также вероятны 11 и 16-21 апреля.
Может ли солнечный ветер влиять на самочувствие?
Да. Поскольку солнечный ветер провоцирует магнитные бури, он может влиять на самочувствие метеозависимых людей.
Кроме того, могут обостриться хронические заболевания. У некоторых возникают слабость, головокружение и головная боль.
Можно ли уменьшить влияние солнечного ветра и магнитных бурь?
Да. Влияние солнечного ветра и магнитных бурь на самочувствие можно уменьшить. Для этого специалисты рекомендуют пробежки, контрастный душ и ограничение физических нагрузок.
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