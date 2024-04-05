Когда начнется ледоход на Оби в Алтайском крае?

Потепление, которое пришло в Алтайский край, активизирует все весенние процессы

05 апреля 2024, 12:35, ИА Амител

Река Обь. Фото: скринштот с онлайн-трансляции «Катунь 24»

Ледоход на Оби в Алтайском крае начнется в ближайшие дни: в период с 5 по 10 апреля, такой прогноз amic.ru дала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт. Специалист отметила, что река в черте Барнаула уже начала освобождаться от "панциря", но пока это лишь небольшие участки. 4 апреля Обь частично очистилась вблизи Нового моста, а в районе Старого гидрологи второй день подряд фиксируют локальные подвижки льда.

"Точную дату ледохода назвать сложно. Это произойдет в период до 10 апреля. Сейчас весенние процессы активнее всего протекают в районе Усть-Пристани. Здесь наблюдается подвижки льда, разводье. В Барнауле тоже небольшие подвижки, в Шелаболихе — закраины, в Камне-на-Оби — глухой ледостав. На протяжении всей реки ежедневно растут уровни воды: от 6 до 60 см. Но запас везде еще очень хороший", — сообщила гидролог.

Какой уровень в реке Обь сейчас?

На 08.00 5 апреля в Усть-Пристани Обь поднялась до 404 см (критическая отметка 580). В Барнауле сегодня 357 см (подтопление начинается при 560). В Шелаболихе утром в пятницу было 528 см (опасная отметка 725), в Камне-не-Оби — 536 см (отметка подтопления 700).

Как ранее сообщал amic.ru, паводковая ситуация в Алтайском крае в ближайшие дни может усугубиться из-за повышения температуры: снег и лёд будут активно таять, а на водных объектах увеличится приток воды. Замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что ближайшие 10 дней днём воздух будет прогреваться до +15 градусов по Цельсию, а ночью температуры будут колебаться около 0.