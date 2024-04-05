Замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что паводковая ситуация в регионе останется непростой

05 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае/ Фото: amic.ru

Паводковая ситуация, которая ждёт Алтайский край в ближайшие дни, будет непростой из-за повышения температуры. Эксперты прогнозируют, снег и лёд продолжит таять и на водных объектах будет большой приток воды. Об этом рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер на совещании в правительстве 4 апреля.

По словам Люцигера, в ближайшие 10-12 дней в Алтайском крае будут ночные температуры в пределах слабо отрицательных или слабо положительных значений. В южных районах край температура днём составит 15-18 градусов по Цельсию.

Эксперт отметил, что регион ждёт длительный тёплый период со среднесуточной температурой, превышающей +5 градусов по Цельсию. А значит, будет интенсивно таять оставшийся снег. Интенсивно это будет происходить на севере региона — в Каменском районе, на Салаире и в других местах.

"Все, что находится в горах, будет интенсивно таять в ближайшие 10 дней. Ожидается "вскрытие" бийской зоны, Оби, малых рек. В Бийской зоне может сложиться ситуация, что лёд будет двигаться по дну. Верховья Чумыша только начинают таять, снегозапасы там приличные, хотя не намного отличаются от среднемноголетних. Но сейчас начнётся их интенсивное таяние. Надо очень серьёзно мониторить эту динамику. Вода у нас уже сейчас выше критической отметки, и в ближайшее время эта тенденция сохранится до полного схода снегозапасов", — прокомментировал Люцигер.

Кроме того, с 8 по 11 апреля по Алтайскому краю пройдёт циклон с осадками, что может дополнительно осложнить ситуацию в регионе.

Напомним, что на том же совещании в правительстве Алтайского края 4 апреля начальник Главного управления МЧС России по региону Александр Макаров предложил заменить режим чрезвычайной ситуации в Алтайском крае на режим повышенной готовности. Однако губернатор региона Виктор Томенко решил пока что этого не делать.

К вечеру 4 апреля МЧС продолжало ликвидировать последствия паводка в 46 населённых пунктах в 10 муниципальных образованиях региона. К вечеру 4 апреля подтопленными в крае оставались 104 дома и 610 приусадебных участков.

Освободить от паводка удалось 20 населённых пунктов, 941 приусадебный участок и 517 жилых домов. 128 человек, в том числе 19 детей, вернулись в свои дома из пунктов временного размещения. На контроле у МЧС остаётся 763 приусадебных участка, 144 жилых дома с населением 370 человек, включая 59 детей.