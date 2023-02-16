Когда начнётся Масленица в 2023 году, как её отмечают и почему едят блины?
Почему принято гулять целую неделю и чему посвящён каждый день?
16 февраля 2023, 12:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
Какой бы долгой и изнурительной нам ни казалась зима, она рано или поздно заканчивается. В России провожать это суровое время года принято пышно и с размахом – Масленицей. На этот праздник люди устраивают народные гулянья, жгут чучело зимы и, само собой, пекут вкусные блины. Причём торжества длятся целую неделю.
Рассказываем, когда начнётся Масленица в 2023 году, как появился этот праздник и почему без блинов его никто не отмечает.
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Когда будет Масленица в 2023 году?
Масленица – переходящий праздник, поэтому конкретной и закреплённой даты у него нет. Год из года торжество отмечают в разные дни. Но всегда это неделя, которая предшествует началу Великого поста. Масленичные гулянья начинаются в понедельник и заканчиваются в воскресенье.
В 2023 году начало Масленицы выпадает на понедельник, 20 февраля. Завершится праздничная неделя в воскресенье, 26 февраля. Ну а с 27 февраля начнётся Великий пост.
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Что это за праздник и откуда он взялся?
Масленица в русской культуре существует очень давно. Ещё на Руси этот праздник означал окончание зимы и долгожданный приход весны. Кстати, торжество и сейчас сохранило в себе многие обычаи, традиции и обряды славян.
Изначально в этот день почитали бога Солнца – Ярилу. Удивительно, но потом праздник без каких-либо проблем перекочевал и в православную культуру. Для верующих масленичная неделя считается временем последней подготовки к Великому посту. В этот период мясо есть уже нельзя, но зато разрешены молочные продукты.
Единственное, что Церковь не одобряет, – это разгульное поведение и чревоугодие, которое не чуждо многим во время Масленицы. Но тихо и спокойно проводить зиму и возрадоваться возвращению весны вера совсем не запрещает.
Масленичную неделю по-другому ещё называют Сырной или Мясопустной из-за особенностей праздничного рациона.
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Как в России принято отмечать Масленицу?
С размахом. По традиции Масленицу отмечают целую неделю. Причём каждый день большого праздника посвящён какой-то отдельной теме и имеет свои традиции.
- Понедельник – Встреча
Первый день – это встреча Масленицы. В этот день на Руси было принято готовиться к торжеству: устанавливать праздничные столбы, делать чучела и строить горки. Само собой, начинали печь блины.
- Вторник – Заигрыш
Со вторника начинаются сами гулянья. В этот день люди катались на горках и ездили на упряжках. Как можно понять из названия, одинокие мужчины оказывали всяческие знаки внимания красивым девушкам. В этом, кстати, был и практический смысл. Если всё сложится удачно, свадьбу можно сыграть сразу после Великого поста.
- Среда – Лакомка
В среду было принято ходить в гости. Причём женатые мужчины обязательно ходили на блины к своим тёщам.
- Четверг – Разгуляй
Разгуляй – это начало так называемой Широкой Масленицы, главной части праздника. Обычно в этот день люди совсем переставали работать, бросали все дела и предавались гуляньям. На улицах начинали устраивать ярмарки и конкурсы, водили хороводы и прыгали через костёр. А также проводили кулачные бои. Естественно, блинов ели ещё больше, чем раньше.
- Пятница – Тёщины вечёрки
Пятница – время уже для зятя, чтобы позвать любимую тёщу к себе на блины. Впрочем, готовкой всё равно занималась жена.
- Суббота – Золовкины посиделки
В субботу честь принимать у себя гостей выпадала молодым невесткам. К ним приходили родственники мужей. Естественно, главным блюдом были блины. Кроме того, хозяйка ещё и дарила гостям подарки.
- Воскресенье – Прощёное воскресенье
Проводы зимы. В этот день на улицах сжигают чучела из соломы, которые символизируют собой зиму. Кроме того, в этот день принято просить друг у друга прощения за всё плохое. Вечером обычно ходили на кладбище или, если нет такой возможности, просто поминали усопших.
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Почему на Масленицу едят именно блины?
Блин в славянской культуре считается символом Солнца. По поверью, что если их напечь, то солнышко вернётся к нам быстрее, согреет нас, прогонит зиму и принесёт с собой долгожданную весну.
Также блины в нашей стране считаются поминальным блюдом. Существует даже присказка: "На Масленицу первый блин – за упокой".
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