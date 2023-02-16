Когда начнётся Масленица в 2023 году, как её отмечают и почему едят блины?

Почему принято гулять целую неделю и чему посвящён каждый день?

16 февраля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Какой бы долгой и изнурительной нам ни казалась зима, она рано или поздно заканчивается. В России провожать это суровое время года принято пышно и с размахом – Масленицей. На этот праздник люди устраивают народные гулянья, жгут чучело зимы и, само собой, пекут вкусные блины. Причём торжества длятся целую неделю.

Рассказываем, когда начнётся Масленица в 2023 году, как появился этот праздник и почему без блинов его никто не отмечает.

1 Когда будет Масленица в 2023 году? Масленица – переходящий праздник, поэтому конкретной и закреплённой даты у него нет. Год из года торжество отмечают в разные дни. Но всегда это неделя, которая предшествует началу Великого поста. Масленичные гулянья начинаются в понедельник и заканчиваются в воскресенье. В 2023 году начало Масленицы выпадает на понедельник, 20 февраля. Завершится праздничная неделя в воскресенье, 26 февраля. Ну а с 27 февраля начнётся Великий пост.

2 Что это за праздник и откуда он взялся? Масленица в русской культуре существует очень давно. Ещё на Руси этот праздник означал окончание зимы и долгожданный приход весны. Кстати, торжество и сейчас сохранило в себе многие обычаи, традиции и обряды славян. Изначально в этот день почитали бога Солнца – Ярилу. Удивительно, но потом праздник без каких-либо проблем перекочевал и в православную культуру. Для верующих масленичная неделя считается временем последней подготовки к Великому посту. В этот период мясо есть уже нельзя, но зато разрешены молочные продукты. Единственное, что Церковь не одобряет, – это разгульное поведение и чревоугодие, которое не чуждо многим во время Масленицы. Но тихо и спокойно проводить зиму и возрадоваться возвращению весны вера совсем не запрещает. Масленичную неделю по-другому ещё называют Сырной или Мясопустной из-за особенностей праздничного рациона.

3 Как в России принято отмечать Масленицу? С размахом. По традиции Масленицу отмечают целую неделю. Причём каждый день большого праздника посвящён какой-то отдельной теме и имеет свои традиции. Понедельник – Встреча



Первый день – это встреча Масленицы. В этот день на Руси было принято готовиться к торжеству: устанавливать праздничные столбы, делать чучела и строить горки. Само собой, начинали печь блины.

Первый день – это встреча Масленицы. В этот день на Руси было принято готовиться к торжеству: устанавливать праздничные столбы, делать чучела и строить горки. Само собой, начинали печь блины. Вторник – Заигрыш



Со вторника начинаются сами гулянья. В этот день люди катались на горках и ездили на упряжках. Как можно понять из названия, одинокие мужчины оказывали всяческие знаки внимания красивым девушкам. В этом, кстати, был и практический смысл. Если всё сложится удачно, свадьбу можно сыграть сразу после Великого поста.

– Со вторника начинаются сами гулянья. В этот день люди катались на горках и ездили на упряжках. Как можно понять из названия, одинокие мужчины оказывали всяческие знаки внимания красивым девушкам. В этом, кстати, был и практический смысл. Если всё сложится удачно, свадьбу можно сыграть сразу после Великого поста. Среда – Лакомка



В среду было принято ходить в гости. Причём женатые мужчины обязательно ходили на блины к своим тёщам.

– В среду было принято ходить в гости. Причём женатые мужчины обязательно ходили на блины к своим тёщам. Четверг – Разгуляй



Разгуляй – это начало так называемой Широкой Масленицы, главной части праздника. Обычно в этот день люди совсем переставали работать, бросали все дела и предавались гуляньям. На улицах начинали устраивать ярмарки и конкурсы, водили хороводы и прыгали через костёр. А также проводили кулачные бои. Естественно, блинов ели ещё больше, чем раньше.

– Разгуляй – это начало так называемой Широкой Масленицы, главной части праздника. Обычно в этот день люди совсем переставали работать, бросали все дела и предавались гуляньям. На улицах начинали устраивать ярмарки и конкурсы, водили хороводы и прыгали через костёр. А также проводили кулачные бои. Естественно, блинов ели ещё больше, чем раньше. Пятница – Тёщины вечёрки



Пятница – время уже для зятя, чтобы позвать любимую тёщу к себе на блины. Впрочем, готовкой всё равно занималась жена.

– Пятница – время уже для зятя, чтобы позвать любимую тёщу к себе на блины. Впрочем, готовкой всё равно занималась жена. Суббота – Золовкины посиделки



В субботу честь принимать у себя гостей выпадала молодым невесткам. К ним приходили родственники мужей. Естественно, главным блюдом были блины. Кроме того, хозяйка ещё и дарила гостям подарки.

– В субботу честь принимать у себя гостей выпадала молодым невесткам. К ним приходили родственники мужей. Естественно, главным блюдом были блины. Кроме того, хозяйка ещё и дарила гостям подарки. Воскресенье – Прощёное воскресенье



Проводы зимы. В этот день на улицах сжигают чучела из соломы, которые символизируют собой зиму. Кроме того, в этот день принято просить друг у друга прощения за всё плохое. Вечером обычно ходили на кладбище или, если нет такой возможности, просто поминали усопших.