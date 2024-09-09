Нужно смотреть не только на погоду, но и на сорт картофеля

09 сентября 2024, 16:25, ИА Амител

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Начало осени – время одного из самых трудных выборов в году. Огородники по всей стране гадают, когда лучше всего выкапывать картошку. Ведь очень важно, чтобы она была достаточно крупной, но при этом не перезрела. Иначе урожай не переживет зиму в погребе.

О том, когда лучше всего копать картошку, читайте в материале amic.ru.

1 Когда лучше всего выкапывать картофель? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от того, когда вы посадили картошку, в каком регионе вы живете, какой сорт и какая стоит погода. Поэтому рекомендации могут быть только общие. Например, раннюю картошку выкапывают еще летом. А вот ту, что должна потом храниться зимой, обычно выкапывают в конце лета или начале осени. Но здесь многое уже зависит от погодных факторов.

2 Когда выкапывать ранний картофель? Ранний картофель, который сажают на майские праздники, обычно созревает во второй половине июня или начале июля. В это время его уже можно выкапывать. Но больших клубней ждать не стоит – на то это и ранний сорт. При этом долго хранить такую картошку не получится – кожица слишком тонкая. Поэтому съесть ее нужно в короткие сроки.

3 Когда нужно выкопать картошку, чтобы она дольше хранилась? Как мы уже сказали, рекомендации здесь общие. Обычно картошку выкапывают, когда жара уже спала, но сезон осенних дождей еще не начался. В общем, нужно именно подгадать правильный момент. Есть и определенные признаки, что картошка уже созрела. Например, если ботва начала сохнуть, значит, большая часть урожая уже сформировалась и пора приступать к копке. Также можно провести пробное копание и понять, стоит ли выкапывать остальное. Слишком затягивать не стоит – к середине осени обычно уже сыро. Выкапывать картошку из такой земли трудно, да и кустов уже нет – придется действовать "интуитивно". К тому же велик шанс, что сырой картофель загниет.

4 Как узнать, что картошку пора выкапывать? Для этого нужно выкопать два-три куста с разной степенью жухлости. Если вы видите, что картофель уже созрел и легко отделяется от ботвы, то можно смело выкапывать весь урожай.